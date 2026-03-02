TOPlist

Nový iPhone 17e je tady: vyšší výkon, MagSafe a stejná cena jako loni

2. 3.
iPhone 17e
  • Apple představil iPhone 17e, který navazuje na loňský levnější model
  • Nabízí vyšší výkon, konečně i MagSafe a třetí barevnou variantu – jemně růžovou
  • Cena zůstala stejná, přestože došlo k navýšení základní paměťové konfigurace na 256 GB

Společnost Apple dnes představila dlouho očekávaný iPhone 17e, cenově dostupný model, který navazuje na loňskou generaci odlehčeného iPhonu 16e. Z hmatatelných novinek zaujme především podpora magnetického dobíjení MagSafe, výkonnější čipová sada nebo nová růžová barevná varianta.

Design zůstal, nově i v růžové

iPhone 17e vypadá na první i druhý pohled vlastně stejně. Není se čemu divit, Apple do designu nijak nezasáhl. Opět je k dispozici hliníkové tělo se skleněnými zády, vyztuženými keramickým povrchem Ceramic Shield 2. generace (až 3× lepší ochrana proti poškrábání). Nedošlo ani na ovládání fotoaparátu Camera Control, to si výrobce nejspíš nechává pro dražší modely.

Novou je ale jemně růžová barevná varianta, která doplňuje černou a bílou. Ani obrazovka se nepohnula, iPhone 17e má 6,1″ OLED panel Super Retina XDR s 2,5K rozlišením, svítivostí až 1 200 nitů, ale bohužel jen základní frekvencí 60 Hz.

Vyšší výkon, konečně i MagSafe

Uvnitř telefonu došlo k vítanému vylepšení. Pod zadní kryt se na druhý pokus úspěšně vměstnal i magnetický kroužek pro MagSafe. iPhone 17e tedy podporuje nabíjení s magnetem, stejně jako plejádu různého příslušenství, ať už přímo od Applu, tak od výrobců třetích stran.

Další novinkou je nasazení o generaci novějšího čipu. Levný iPhone aktuálně disponuje čipovou sadou A19, kterou najdete například v iPhonu 17 – hovoříme tedy o tom nejnovějším, co má aktuálně Apple k dispozici. O patro výš se nachází ještě čipset A19 Pro, kterým disponuje iPhone 17 Pro a model Air.

Cena a dostupnost

Nechybí samozřejmě ani 8 GB RAM pro účely umělé inteligence Apple Intelligence a úložiště 256 či 512 GB. Tady Apple navýšil minimální kapacitu paměti iPhonu 17e ze 128 GB na dvojnásobek, a to bez zdražení:

  • 256 GB – 16 990 Kč
  • 512 GB – 22 990 Kč

Předprodej na webu Apple či u tuzemských prodejců startuje ve středu 4. března v 15 hodin a 15 minut, ostrý start prodeje je pak naplánován na 11. března.

