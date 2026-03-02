Nový iPhone 17e je tady: vyšší výkon, MagSafe a stejná cena jako loni

- Apple představil iPhone 17e, který navazuje na loňský levnější model
- Nabízí vyšší výkon, konečně i MagSafe a třetí barevnou variantu – jemně růžovou
- Cena zůstala stejná, přestože došlo k navýšení základní paměťové konfigurace na 256 GB
Společnost Apple dnes představila dlouho očekávaný iPhone 17e, cenově dostupný model, který navazuje na loňskou generaci odlehčeného iPhonu 16e. Z hmatatelných novinek zaujme především podpora magnetického dobíjení MagSafe, výkonnější čipová sada nebo nová růžová barevná varianta.
Design zůstal, nově i v růžové
iPhone 17e vypadá na první i druhý pohled vlastně stejně. Není se čemu divit, Apple do designu nijak nezasáhl. Opět je k dispozici hliníkové tělo se skleněnými zády, vyztuženými keramickým povrchem Ceramic Shield 2. generace (až 3× lepší ochrana proti poškrábání). Nedošlo ani na ovládání fotoaparátu Camera Control, to si výrobce nejspíš nechává pro dražší modely.
Novou je ale jemně růžová barevná varianta, která doplňuje černou a bílou. Ani obrazovka se nepohnula, iPhone 17e má 6,1″ OLED panel Super Retina XDR s 2,5K rozlišením, svítivostí až 1 200 nitů, ale bohužel jen základní frekvencí 60 Hz.
Vyšší výkon, konečně i MagSafe
Uvnitř telefonu došlo k vítanému vylepšení. Pod zadní kryt se na druhý pokus úspěšně vměstnal i magnetický kroužek pro MagSafe. iPhone 17e tedy podporuje nabíjení s magnetem, stejně jako plejádu různého příslušenství, ať už přímo od Applu, tak od výrobců třetích stran.
The new iPhone 17e is feature stacked and value packed!
With faster performance and twice the starting storage, an advanced camera system, enhanced durability, and the magic of MagSafe, it’s an exceptional value. pic.twitter.com/EaCQahepKN
— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2026
Další novinkou je nasazení o generaci novějšího čipu. Levný iPhone aktuálně disponuje čipovou sadou A19, kterou najdete například v iPhonu 17 – hovoříme tedy o tom nejnovějším, co má aktuálně Apple k dispozici. O patro výš se nachází ještě čipset A19 Pro, kterým disponuje iPhone 17 Pro a model Air.
Cena a dostupnost
Nechybí samozřejmě ani 8 GB RAM pro účely umělé inteligence Apple Intelligence a úložiště 256 či 512 GB. Tady Apple navýšil minimální kapacitu paměti iPhonu 17e ze 128 GB na dvojnásobek, a to bez zdražení:
- 256 GB – 16 990 Kč
- 512 GB – 22 990 Kč
Předprodej na webu Apple či u tuzemských prodejců startuje ve středu 4. března v 15 hodin a 15 minut, ostrý start prodeje je pak naplánován na 11. března.