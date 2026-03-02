TOPlist

Apple odhalil nový iPad Air s M4. Je ještě levnější než loňský model

Jakub Fišer
Jakub Fišer 2. 3. 16:10
Apple iPad Air
  • Nový iPad Air přichází s čipem M4, zbytek specifikací zůstal vlastně stejný
  • Cena přitom klesla o 1 500 korun, iPad Air s M4 pořídíte od 16 490 Kč

Premiéru iPhonu 17e americký Apple doplnil ještě osvěženým iPadem Air s čipovou sadou M4, který nahrazuje loňský model s procesorem M3. K dalším dílčím novinkám patří podpora pro Wi-Fi 7 a také nečekaně nižší cena, která oproti loňskému modelu s M3 padla o 1 500 korun.

iPad Air s M4

iPad Air (2026) není ničím jiným, než velmi mírným upgradem stávající generace. Většina specifikací zůstala: minimalistický design s jedinou zadní 12Mpx kamerkou, LCD displej „Liquid Retina“ ve dvou velikostech 11″ a 13″, 12Mpx čelní kamera s podporou technologie Center Stage, USB-C, čtečka otisků Touch ID v horním tlačítku a vlastně i podpora stylusů Apple Pencil (USB-C) a Pencil Pro.

Co je tedy nového? Předně celá výpočetní jednotka. Stávající čip M3 z loňského roku nahradila novější generace M4 – konkrétně hovoříme o čipové sadě s 8jádrovým CPU, 9jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem pro výpočet umělé inteligence. K dispozici je i 12 GB jednotné paměti, což je zásadní vylepšení oproti 8 GB vloni. Nechybí ani podpora pro Wi-Fi 7 a Bluetooth 6 díky čipu Apple N1 a také 5G díky čipu C1X.

Oproti loňské generaci hovoříme o 30% navýšení výkonu, zároveň až 2,3× vyššímu výkonu oproti iPadu Air s M1. Čipová sada M4 poskytuje více než 4× svižnější 3D rendering s ray tracingem ve srovnání s iPadem Air s M1 a nabízí přesnější osvětlení, odrazy a stíny pro extrémně realistický herní zážitek. Apple u tohoto modelu rovněž láká na své nové předplatné pro kreativce Apple Creator Studio.

Cena a dostupnost

Předprodej iPadu Air s M4 startuje ve středu 4. března v 15:15, oficiální start prodeje je pak naplánován na středu 11. března. Potěší skutečnost, že oproti modelu z loňského roku cena nevzrostla, naopak vlastně o 1 500 korun klesla, přičemž základní 128GB varianta zůstala:

  • iPad Air 11″, Wi-Fi – od 16 490 Kč
  • iPad Air 11″, Wi-Fi + 5G – od 20 990 Kč
  • iPad Air 13″, Wi-Fi – od 22 490 Kč
  • iPad Air 13″, Wi-Fi + 5G – 26 990 Kč
