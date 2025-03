Recenze iPad Air (M3, 2025): všechny novinky na jednom místě

Nový iPad Air přichází s novější generací procesoru M3 a vylepšenou klávesnicí

Upgrade cílí de facto hlavně na zákazníky starších iPadů s M1 a A14 Bionic

Díky zajímavé kombinaci čipu, výbavy a ceny však najde uplatnění i u kreativců všeho druhu

Apple tradičně upgraduje mnoho produktů každý rok s železnou pravidelností. Tablety iPad však takovou péči nevyžadují, tudíž často stráví jeden model na trhu klidně 2–3 roky. Letos je však situace opačná, americký výrobce představil nový iPad Air po 10 měsících. Logicky tak nelze očekávat příval revolučních novinek, spíše jen dílčí vylepšení na místech, kde dávají smysl.

Namísto recenze dle klasické osnovy jsme se tak rozhodli přijít spíše s formátem, ve kterém vysvětlíme a popíšeme všechny hlavní novinky. Zároveň je vhodné celý produkt umístit do kontextu toho, pro jaké zákazníky je určen. Protože například klasický meziroční upgrade zde vůbec nedává smysl.

Hlavní novinka: čip M3

Hlavní novum – důvod, proč Apple letos iPad Air upgradoval – je čipová sada M3 z řady desktopových procesorů Apple Silicon. iPad Air přechází z čipu M2 na M3, stále tedy nejde o nejnovější možný hardware, nicméně vzhledem k zacílení na méně náročné zákazníky nejde o žádný problém, vlastně naopak.

Čip M3 je zde dostupný ve své základní variantě s 8jádrovým CPU, 9jádrovou grafikou a 16jádrovým Neural Enginem. Konkrétně procesor je pak rozdělen na 4 výkonnější jádra a 4 úspornější. Srovnání se staršími čipy najdete v tabulce níže. Pro zajímavost se ale sluší uvést, že čip M3 v iPadu Air je skoro tak výkonný jako v roce 2024 u MacBooku Air – ten totiž disponoval 8jádrovým CPU, 10jádrovou grafikou a 16jádrovou neurální jednotkou. Nový 5G modem C1 však součástí čipové sady není.

MacBook se však pohybuje ve zcela jiné cenové relaci. Naopak srovnání s loňským iPadem Air odhaluje několik celkem důležitých novinek týkajících se využití u tabletu. Čipset například poprvé v iPadu Air podporuje hardwarovou akceleraci ray-tracingu, díky čemuž lze pozorovat významné vylepšení v kvalitě náročných videoher (hlavně u stínů a odlesků).

iPadOS i iOS jsou pro hraní her velmi vhodné platformy, přímo v obchodě App Store najdeme tituly jako Death Stranding, Resident Evil Biohazard a Resident Evil Village, příslib vydání dostal i nejnovější Assassin’s Creed Shadows. Vyzkoušeli jsme dva zmíněné tituly série Resident Evil a hned na první pohled je patrné, že kvalita grafiky u iPadu Air M3 je mnohem blíž kvalitě na výkonnějším MacBooku nebo na konzoli PlayStation, než tomu bylo u iPadu Air vloni.

Pokud by vás zajímalo srovnání jednotlivých modelů v rámci populárních benchmarkových aplikací:

Benchmark iPad Air M3 iPad Air M2 iPad Air M1 iPad Air A14 Bionic Geekbench 6 – Single Core 3 017 bodů 2 584 bodů 2 287 bodů 2 084 bodů Geekbench 6 – Multi Core 11 752 bodů 9 812 bodů 8 248 bodů 5 003 bodů 3DMark Solar Bay 11 935 bodů 8 091 bodů 6 310 bodů 2 962 bodů 3DMark Wild Life Extreme 6 086 bodů 4 389 bodů 4 239 bodů 2 483 bodů

Součástí čipové sady je i 8 GB jednotné paměti, tedy obdoba operační paměti (RAM). Co do úložiště je k dispozici základní 128GB verze, za příplatek pak 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. Zde nepozorujeme žádnou inovaci oproti loňsku, přesto je důležité paměťové varianty zmínit.

Klávesnice Magic Keyboard

Druhou masivní novinkou je podpora nové klávesnice Magic Keyboard s pouzdrem. Ta nabízí větší trackpad, pohodlné klávesy a zcela novou řadu 14 funkčních kláves v horní řadě. Klávesnice de facto vychází z té, co jsme měli k dispozici vloni, nabízí i stejný povrch (jakýsi syntetický materiál, někomu by mohl připomínat veganskou kůži).

Novinky tu ale jsou a není jich málo. Rozvržení klávesnice přineslo zcela novou řadu horní kláves, kde najdeme escape, tlačítka pro regulaci jasu a hlasitosti, vyhledávání, diktování, režim nerušit a přehrávání (včetně nově zpracované klávesy pro ztišení, která je nyní přeškrtnutá). Vítanou změnou je také implementace samostatného USB-C portu na pantu klávesnice, čili s připojeným iPadem máte v tu ránu k dispozici dva USB-C porty.

Obecně lze říct, že Apple přiblížil nasazením této klávesnice iPad Air k iPadu Pro, jehož předělanou klávesnici Magic Keyboard odhalil vloni. Přestože cena je velmi podobná, nejde však o stejné produkty. Magic Keyboard u iPadu Air postrádá metalický povrch, nemá podsvícení jednotlivých kláves a z profilu je trochu tlustší. Námi testovaný iPad Air s 13″ displejem v ní váží 1,37 kilogramu a celé zařízení tím ztloustlo na 14 milimetrů. Pro srovnání: 13″ MacBook Air váží 1,24 kilogramu a v pase měří 11,3 milimetru.

Klávesnice Magic Keyboard je dostupná pro celkem širokou škálu 11″ a 13″ iPadů. Lze využít jak u nové generace s M3, tak u loňské generace s M2 a v případě menší verze také u iPadu Air 5. a 4. generace. K mání je pouze v bílém provedení (další malé negativum) a vyjde na 8 490 Kč u menší verze, 8 690 Kč u větší verze. Magic Keyboard pro iPad Pro vyjde na 8 690 korun, modely Air však nepodporuje.

Co zůstalo stejné?

Beze změn zůstaly de facto všechny zbývající prvky výbavy: od designu, přes displej, kamery, konektivitu, až po systémové funkce a Apple Intelligence. Tu iPad v současnosti podporuje s beta verzí iPadOS 18.4, ostrá verze by měla dorazit v dubnu. Vzhledem k tomu – a také k chybějící podpoře češtiny – jsme tyto funkce do testu nezahrnovali, můžete si však přečíst kompletní test v samostatném článku.

Displej a design

I letos jsou k dispozici dvě velikosti: 11″ a 13″. V obou případech je displejový panel typu IPS LCD, Apple používá název Liquid Retina. Zůstalo i rozlišení 2K při jemností 264 pixelů na palec, 60Hz frekvence, svítivost 500–600 nitů a technologie True Tone pro optimalizaci barev dle prostředí. Bohužel ani letos výrobce nenabízí u iPadu Air matnou nanotexturu za příplatek, tuto možnost mají jen iPady Pro, iMac a MacBook Pro.

Design s hranatými boky a hliníkovou konstrukcí také známe z minulých let. Zachována byla i tloušťka 6,1 milimetru, díky které se s tabletem dobře manipuluje i bez pouzdra. Po obvodu najdeme USB-C 3.1 (s možností připojit jeden až 6K monitor s 60Hz frekvencí), čtyři reproduktory a také čtečku otisků prstů Touch ID v zamykacím tlačítku.

Na horní hraně je ploška pro magnetické připojení stylusu Apple Pencil Pro, který s iPadem Air funguje stejně jako s loňským modelem, případně iPadem Pro. Nechybí ani podpora pro Apple Pencil s USB-C nabíjením.

Fotoaparát

Na zádech se nachází 12Mpx kamerka, vpředu také 12Mpx snímač. První zmíněný má clonu f/1.8, podporuje dual pixel PDAF a umí na snímky aplikovat HDR. Přední má stejné rozlišení, ale celkem široký záběr 122°. Pro účely videohovorů je důležité, že zadní kamera umí až 4K při 60 fps, zatímco čelní kamerka je pouze Full HD. Navíc vás v zorném poli aktivně vyhledává a umí se mírně posouvat, abyste zůstali na středu. Tomu Apple říká Center Stage.

Výdrž a nabíjení

Dle oficiální technické specifikace iPad Air M3 nabízí stejnou výdrž jako loňský model. To znamená 9–10 hodin v závislosti na konektivitě (5G vs. Wi-Fi) a také na tom, co na tabletu děláte. Pokud se na něm rozhodnete hrát, výdrž půjde rapidně dolů, dle našeho testování vydrží velmi náročné tituly (například Resident Evil) hrát zhruba 3–4 hodiny.

Odlišná měřítka platí i po připojení klávesnice, kdy se z iPadu za 17 tisíc korun stává de facto pracovní nástroj pro studenty, ale třeba i pro méně náročné kreativce. V takovém případě počítejte spíše s výdrží 4–5 hodin při prohlížení webu, vytváření tabulek či textových dokumentů a občasné úpravě obrázků přes nástroj Pixelmator.

Pro koho je nový iPad Air?

Představení nového iPadu Air jen 10 měsíců po jeho předchůdci může působit na některé jako šok. Nutno však pamatovat na to, že Apple v tomto ohledu absolutně necílí na zákazníky loňského modelu M2. Pokud by oni chtěli, získají letos za stejné peníze jako vloni o generaci vyšší výkon. Reálný důvod k přechodu však u těchto zákazníků nevidíme.

Základní iPad Air startuje Základní iPad Air startuje na 17 990 Kč . V tomto případě se bavíme o 128GB variantě s 11″ obrazovkou. Větší 13″ varianta pak s cenou začíná na 23 990 Kč , opět jen v základní 128GB verzi a pouze s Wi-Fi. Za vyšší paměť pak připlatíte 3–6 tisíc korun, za podporu 5G necelých 5,5 tisíce korun. Ještě připomeneme, že klávesnice vyjde na 8 500 korun a stylus Pencil Pro stojí necelé 4 tisíce korun.

Naopak Apple jasně cílí na zákazníky starších iPadů Air, zejména pak na zákazníky modelu z roku 2020, který má starší typ čipové sady A14 Bionic, případně na uživatele modelu s M1. Ať už dle naší tabulky nebo oficiálního porovnání Apple je patrné, že nový iPad Air může těmto zákazníkům imponovat.

Apple nabízí i celkem jasně vypovídající srovnání, dle kterého je M3 oproti M1 o 35 % výkonnější po stránce procesorového výkonu, má o 40 % výkonnější grafiku a o 60 % rychlejší neurální jednotku pro výpočet umělé inteligence. V některých případech – třeba při 3D renderování – je až 4× výkonnější než již zmíněný čipset A14 Bionic.

iPad Air se zkrátka a dobře s tímto upgradem stává velmi zajímavou alternativou nejen k MacBookům, které stále začínají s cenou kolem 30 tisíc korun, ale i coby náhrada za iPad Pro. Vždyť cena je vlastně poloviční a minimálně po stránce výkonu je rozdíl pro cílovou skupinu zanedbatelný. Navíc ona cílovka se významně rozrůstá, stejně jako to můžeme pozorovat u MacBooku Air. Už dávno nejde jen o studenty a „ty nejméně náročné“. Produkty s přídomkem Air naopak lákají i grafiky, designéry nebo kreativce všeho druhu, které nelimituje například horší displej v porovnání s modely Pro.

Klady novější čip s výkonem na úrovni MacBooku

nová Magic Keyboard

plná podpora Apple Pencil Pro

displej, zpracování i kamery z loňska Zápory nová klávesnice není podsvícená

chybí možnost matné nanotextury

výdrž by mohla být lepší

