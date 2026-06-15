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Jak natrénovat obranu před kybernetickým útokem? FBI kvůli tomu postavila falešné město

Michael Chrobok
Michael Chrobok 15. 6. 20:00
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Stín hackera vznášející se nad městem (ilustrační obrázek)
  • Efektivní obrana před kybernetickým útokem je důležitá pro každý stát světa
  • Americký Federální úřad pro vyšetřování kvůli tomu postavil speciální tréninkovou plochu
  • Jedná se o kopii města na více než 2 tisících metrech čtverečních

Hrozba kybernetického útoku na klíčovou infrastrukturu je jedním z největších strašáků moderního světa. Ostatně vzhledem k tomu, jak moc jsme na technologiích závislí a také tomu, že provést koordinovaný a úspěšný útok lze z bezpečí cizího státu, není se vůbec čemu divit. Aby bylo možné bezpečnostní složky vycvičit co možná nejlépe, je potřeba také adekvátní tréninkové zázemí, třeba jako to, které si pro tyto účely vytvořil americký Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI. Ačkoli bylo zařízení otevřeno již loni, FBI zveřejnila video až tento týden, čímž veřejnosti poprvé umožnila nahlédnout dovnitř.

Kopie města jako tréninková pomůcka

V loňském roce otevřelo FBI v Huntsville v Alabamě výcvikové centrum  s názvem Cyber Range, určené k simulaci kybernetických útoků. Představit si ho můžete jako kopii existujícího města v reálném měřítku, avšak jeho určení je pouze pro výcvik obrany v oblasti moderní digitální kriminality. Konkrétně se o obrovskou repliku celého města o rozloze více než 2 tisíc metrů čtverečních, která zahrnuje obchod se smíšeným zbožím, čerpací stanici, nemocnici a dokonce i plně zařízené domy.

Jedná se o výcvikové zařízení, kde může FBI pro účely výcviku a výzkumu napodobovat scénáře z reálného světa. Všechny budovy a zařízení jsou propojeny tak, jak by tomu bylo v reálném městě. Je zde dokonce i malé datové centrum s více než 200 servery, které lze hacknout, infikovat malwarem a studovat. Důležité však je, že všechny systémy v tomto fiktivním městě jsou odříznuty od vnějšího světa, což znamená, že nehrozí žádné nebezpečí úniku škodlivého kódu nebo čehokoli jiného z tohoto uzavřeného prostoru.



Policie a internetové podvody, ilustrační



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Studenti si procvičují provádění forenzních vyšetřování na zábavních systémech v autech, počítačových sítích v nemocnicích a bezpečnostních systémech firem. Mohou vidět, jak by různé kyberútoky mohly ovlivnit rozvodné sítě nebo se šířit domácími sítěmi. Výhodou reálného prostoru je především skutečnost, že si nemusí dopady různých útoků pouze představovat, ale dopad útoku či úspěšnost obrany vidí je v přímém přenosu.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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