Policie ČR jde do války s internetovými podvodníky: dodržujte pravidlo 3Z, radí

- Policie spouští historicky největší veřejnou kampaň proti internetovým podvodníkům
- Sází na speciální mobilní tapety a také pravidlo 3Z: zastav, zavěs a zkontroluj
Policie České republiky (PČR) sleduje v posledních 5 letech rekordní nárůst kybernetických podvodů. Zatímco v roce 2021 bylo evidováno asi 9,5 tisíce případů, vloni to bylo už 21 tisíc. Predikce na letošní rok je ještě hrozivější: bezmála 28 tisíc podvodů. Policie proto rozjíždí asi největší kampaň proti tomuto typu internetové kriminality v celé své historii. Oslovit chce nejrizikovější skupiny, ale i jejich nejbližší, protože prevence je zřejmě jediným (alespoň trochu) účinným způsobem, jak s tím bojovat.
Kyberpodvody stály Čechy 6 miliard korun
Zločiny vedené přes internet jsou pro policii ty nejsložitější, a to z mnoha aspektů. Pachatele kvůli internetové anonymitě prakticky není možné vystopovat, zároveň ani neexistuje jasný profil typických obětí, protože může jít o lidi v produktivním věku i seniory, nízkopříjmové i finančně zajištěné, vzdělané i nevzdělané.
Přestože je zřejmé, že v některých koutech republiky se podvody dějí častěji – největšími premianty co do obranyschopnosti jsou dle očekávání Praha a Středočeský kraj – policie nemá zatím vypracovanou kompletní demografickou studii na toto téma. Například v Karlovarském kraji, který patří k těm s nejnižší životní úrovní v Česku, PČR spustila již několik lokální preventivních kampaní, avšak bez zjevného účinku, jak nám potvrdil Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.
Internetové podvody jsou každopádně obří problém. Za poslední roky vzrostl počet evidovaných případů dvojnásobně: 18 495 případů v roce 2024, 21 137 případů vloni ve srovnání s 9 518 případy v roce 2021. Predikce na letošní rok je snad ještě horší, policisté očekávají 27 774 případů; jenom do konce dubna už evidují 8 253 případů, to je více než za celý rok 2020. A ještě jedno alarmující číslo: v loňském roce přišli Češi kvůli internetovým podvodům o zhruba 6 miliard korun.
Na vzorku z letošního března si kriminalisté vypracovali přehled nejčastějších útoků dle počtu případů. K tomu nejhoršímu patří podvody spojené s inzercí (reklamy na sociálních sítích) a v těsném závěsu jsou investiční podvody. Následují podvodné telefonáty (tzv. vishing), phishing na sociálních sítích, vydírání a kupodivu celkem citelným problémem jsou i tzv. romantické podvody, tedy nechvalně známé případy, kdy se stařenka zakouká přes internet do domnělého lékaře z USA a podobně.
Jako nejsložitější co do boje proti nim si pak policisté stanovili vishing, tedy podvodné volání všeho druhu. Je zřejmé, že v internetovém prostředí už se lidé jakž takž snaží orientovat s maximální obezřetností. Avšak ve chvíli, kdy vám někdo zavolá a představí se jako zaměstnanec banky nebo úředník od policie, jde většinou opatrnost pryč. „Člověk se lekne, bojí se o sebe, své úspory či o rodinu a své nejbližší. Ratio v tu chvíli jde stranou,“ komentovala případy z praxe Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.
„Hovory trvají klidně i 12 hodin, střídá se v nich několik lidí, v přestávkách hraje hudba nebo volají za sebou z několika českých telefonních čísel. Přitom celou dobu hovoru poškozeného drží ve strachu, že když neuposlechne jejich instrukce a jimi nabízené řešení, přijdou o své veškeré peníze nebo se sami dopustí trestného činu,“ dodává Ondřej Kapr.
Pravidlo 3Z
V rámci nové kampaně, kterou chce Policie ČR spouštět v průběhu května, tlačí především tzv. pravidlo 3Z. V jednoduchosti to jsou ty první věci, které by vás měly napadnout, když vám někdo zavolá a představí se jako někdo od policie, z banky, z pojišťovny a podobně:
- ZASTAV – Uklidněte se, nenechte se vtáhnout do paniky, berte telefonát s rozvahou, ať už jste v jakékoliv životní situaci.
- ZAVĚS – Zavěsit telefon není projev neslušnosti, nemusíte se bát.
- ZKONTROLUJ – Ověřte si situaci přímo u své banky na čísle, které dobře znáte, nebo které najdete v aplikaci svého mobilního bankovnictví.
Zároveň je extrémně důležité pamatovat na to, že policie ani banky nikdy nepožadují převody peněz. Součástí kampaně jsou i stylové barevné tapety na mobilní telefon, které na zamčené obrazovce ukazují tři základní pravidla s jednoduchými piktogramy: zachovejte klid, zavěste a nikam neposílejte své peníze. Tapety jsou ke stažení na webu Policie ČR.
Dle slov Zuzany Pidrmanové bude součástí osvěty i sada materiálů s „panem a paní Prokouklovými“, které chtějí policisté rozdávat v posilovnách, kinech, kadeřnických a „beauty“ salonech a podobně.