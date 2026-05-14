Chladivé objetí! Sony představilo unikátní nositelnou klimatizaci, schováte ji pod tričko

- Společnost Sony představila novou generaci nositelné klimatizace s názvem Reon Pocket Pro Plus
- Novinka přichází s efektivnějším chlazením a méně nápadnou konstrukcí, kterou můžete jednoduše schovat pod tričko
- Nový Reon už je dostupný i v Evropě, a to za 229 eur (v přepočtu za cca 5 570 korun)
Společnost Sony oznámila novou verzi osobní nositelné klimatizace Reon Pocket, jejíž první iteraci poprvé představila v roce 2019 při příležitosti nadcházejících letních olympijských her v Tokiu. Aktuální novinku lze vnímat jako vylepšení loňského modelu s přídomkem Pro. Nový Reon Pocket Pro Plus tedy není kompletně přepracovanou další generací, i přesto ale přichází s vylepšením výkonu i aktualizovaným designem, díky němuž jej můžete o poznání nenápadněji a pohodlněji nosit pod tričkem nebo košilí.
Novinka je už nyní dostupná na evropském trhu, kde si ji můžete pořídit za 229 eur, tedy v přepočtu asi 5 570 korun). Zajímavostí je, že stejně jako u všech předchozích verzí ani tentokrát společnost Sony zatím nemá v plánu uvedení na trhu ve Spojených státech.
Chladivé objetí
Místo toho, aby na vás jednoduše foukal vzduch jako třeba „konkurenční“ Dyson HushJet Mini Cool, funguje Reon Pocket Pro Plus spíše jako jakási chladicí deska/podložka po vzoru zařízení ChillPill od společnosti Shark. Reon využívá pár vylepšených ohebných ramen, která se ovíjí kolem krku, a bezpečně tak uchycuje klimatizaci v horní části zad. O příjemně chladivý pocit se pak stará kovová destička, která přiléhá k pokožce. Ve srovnání s loňským modelem se podařilo povrchovou teplotu desky snížit o další dva stupně Celsia. Zároveň se prý podařilo vylepšit i „chladicí algoritmus“, což podle Sony přináší až 20% zlepšení chladicího výkonu.
Mezi další vylepšení patří nový design výstupního otvoru, který je díky tomu možné například prodloužit nebo pootočit tak, aby byl teplý vzduch odváděn směrem od těla, a to i při nošení košile s vysokým límcem. Pro Plus také spolupracuje s novým senzorem Reon Pocket Tag 2, který má být o 18 % menší a nabízí praktičtější design, díky čemuž jej lze zavěsit na řemínek nebo karabinu třeba na batoh. To mu podle Sony umožňuje přesnější měření teploty a vlhkosti.