Ideální příprava na MS ve fotbale? Philips Hue se brzy naučí reagovat na živé přenosy

Společnost Signify, která stojí za značkami Philips Hue a Philips Smart Lighting (dříve známými pod názvem WiZ), chystá spuštění nové funkce s názvem Sports Live, která v reálném čase propojuje světelné efekty s děním na fotbalovém hřišti. Novinka by měla být k dispozici ještě před zahájením mistrovství světa ve fotbale v červnu.
Společnost uvádí, že novinka umožní chytrým světlům reagovat na momenty ve hře a vytvořit tak ještě působivější zážitek ze sledování zápasů. Sports Live využívá data ze živých zápasů k vyvolání světelných efektů v reálném čase, a to při různých klíčových momentech, jako je vstřelení gólu nebo udělení červené a žluté karty. Podle výrobce lze funkci snadno nastavit a její vydání přichází v nejlepší možnou chvíli – k dispozici bude už před startem největší fotbalové události roku.
Perfektní načasování
Uživatelé si budou moci vybrat svůj oblíbený tým a přiřadit k funkci Sports Live světla měnící barvu. Od té chvíle bude funkce fungovat automaticky, bez nutnosti speciálního hardwaru nebo připojení dalších služeb. V nastavení funkce pak budete moci upravit načasování světelných efektů a chybět nebude ani možnost automatického pozastavení a obnovení.
Podle společnosti Signify zůstává dění na hřišti poutavé i během klidnějších fází hry. Vaše domácí osvětlení se inteligentně přizpůsobí průběhu zápasu, čímž nabídne personalizovaný zážitek ze sledování – zobrazí barvu vaše oblíbeného týmu, barvu vedoucího týmu nebo teplou bílou barvu při nerozhodném stavu. Minulý měsíc společnost Signify vylepšila zážitek z inteligentního osvětlení uvedením nové imerzivní funkce s názvem SpatialAware. Signify také nedávno uvedla na trh vylepšený Philips Hue Bridge Pro s řadou nových funkcí.