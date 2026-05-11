TOPlist

Ideální příprava na MS ve fotbale? Philips Hue se brzy naučí reagovat na živé přenosy

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 5. 12:00
0
Philips Hue
  • Philips Hue už brzy nabídne novou funkci s názvem Sports Live, ocení ji hlavně fotbaloví fanoušci
  • Světla se mění podle dění v zápase v reálném čase, reagovat dokážou na gól i červenou kartu
  • Funkce dorazí  právě včas před červnovým začátkem fotbalového mistrovství světa

Společnost Signify, která stojí za značkami Philips Hue a Philips Smart Lighting (dříve známými pod názvem WiZ), chystá spuštění nové funkce s názvem Sports Live, která v reálném čase propojuje světelné efekty s děním na fotbalovém hřišti. Novinka by měla být k dispozici ještě před zahájením mistrovství světa ve fotbale v červnu.

Společnost uvádí, že novinka umožní chytrým světlům reagovat na momenty ve hře a vytvořit tak ještě působivější zážitek ze sledování zápasů. Sports Live využívá data ze živých zápasů k vyvolání světelných efektů v reálném čase, a to při různých klíčových momentech, jako je vstřelení gólu nebo udělení červené a žluté karty. Podle výrobce lze funkci snadno nastavit a její vydání přichází v nejlepší možnou chvíli – k dispozici bude už před startem největší fotbalové události roku.

Perfektní načasování

Uživatelé si budou moci vybrat svůj oblíbený tým a přiřadit k funkci Sports Live světla měnící barvu. Od té chvíle bude funkce fungovat automaticky, bez nutnosti speciálního hardwaru nebo připojení dalších služeb. V nastavení funkce pak budete moci upravit načasování světelných efektů a chybět nebude ani možnost automatického pozastavení a obnovení.



Televize TCL X11L



Nepřehlédněte

Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED

Podle společnosti Signify zůstává dění na hřišti poutavé i během klidnějších fází hry. Vaše domácí osvětlení se inteligentně přizpůsobí průběhu zápasu, čímž nabídne personalizovaný zážitek ze sledování – zobrazí barvu vaše oblíbeného týmu, barvu vedoucího týmu nebo teplou bílou barvu při nerozhodném stavu. Minulý měsíc společnost Signify vylepšila zážitek z inteligentního osvětlení uvedením nové imerzivní funkce s názvem SpatialAware. Signify také nedávno uvedla na trh vylepšený Philips Hue Bridge Pro s řadou nových funkcí.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Červený iPhone 18 Pro
I když mu Apple hrozí soudem, on dál vynáší informace. Tyhle novinky dostane iPhone 18 Pro
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 9:00
1
Květnová akce Zamiluj si JBL! Využijte atraktivní slevu na kompaktní párty reproduktor s mikrofonem
Květnová akce Zamiluj si JBL! Využijte atraktivní slevu na kompaktní párty reproduktor s mikrofonem
PR článek
PR článek PR článek 8:00
Windows 11 se mění v AI PC. Copilot přebírá kontrolu
Windows 11 dostávají režim nízké latence. Některé úkony se zrychlí až o 70 procent
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 6:30
6
Vivo V70 FE
Vivo V70 FE stojí méně než 10 tisíc: pro těchto TOP 5 funkcí si jej zamilujete
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek včera 19:00
1

Kapitoly článku