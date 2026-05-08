Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED

Dominik Vlasák 8. 5. 18:00
Televize TCL X11L
  • TCL začalo v Česku prodávat nové televizory s označením X11L
  • Ty se pyšní pokročilými technologiemi, především pak špičkovým SQD-Mini LED panelem
  • Cena začíná na 110 tisících, za největší úhlopříčku zaplatíte čtvrt milionu

Čínská firma TCL je už delší dobu světovou dvojkou na trhu s televizory. S tím se ale společnost nehodlá smířit, což například naznačuje nedávné spojení se Sony a jejich televizemi Bravia. To byl ale podle všeho jen začátek – TCL má pomoci ke globální dominanci a sesazení Samsungu z trůnu novinka jménem TCL X11L, která nabídne pokročilou zobrazovací technologii s názvem SQD-Mini LED.

Velká úhlopříčka, vysoká cena a dokonalý obraz

TCL se v případě televize X11L zaměřilo na přesné podání barev a lepší řízení světla, aby výsledný obraz působil co nejpřirozeněji. O to se bude snažit na úhlopříčkách 75, 85 a 98 palců, čímž míří do vyššího segmentu. Zobrazovací panel může nabídnout maximální jas až 10000 nitů (9000 u 75palcového modelu), až 20736 přesných stmívacích zón u 98palcového modelu (14400 u 85 palců, 11520 u 75 palců), až 100% pokrytí barevného prostoru BT.2020 ve všech scénách, technologií filtrování barev, obnovovací frekvenci 144 Hz nebo zvuk od dánské společnosti Bang & Olufsen.

Televize TCL X11L

Panel WHVA 2.0 Ultra se pyšní širokými pozorovacími úhly, provedení ZeroBorder a antireflexní obrazovkou, přičemž výrazný obraz doplňuje také čistý, minimalistický design. Televizor X11L má v nejširším bodě jen 21 milimetrů (24 milimetrů u 75 palců), velmi tenký a plochý profil se zcela rovnou zadní stranou, takže jej lze připevnit těsně ke zdi. Odolná konstrukce je také pevná i u velkých úhlopříček jako jsou 75, 85 a 98 palců. Televizor je navržený pro dlouhodobě konzistentní kvalitu obrazu a TCL v jeho případě slibuje životnost přibližně 100 tisíc hodin.



Za vysokou obrazovou kvalitu a velkou úhlopříčku si TCL pochopitelně nechá pořádně zaplatit. Modely o velikosti 75 a 85 palců jsou již na našem trhu v prodeji, a to za cenu 109 990 korun, respektive 179 990 korun. Na největší model s obří úhlopříčkou 98 palců si budeme muset počkat až do srpna, přičemž pokud toužíte právě po takto velké televizi, budete si muset nachystat rovných 249 990 korun.

Zdroj: tisková zpráva
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

