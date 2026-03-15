TCL odhalilo špičkový OLED monitor: má skvělou výbavu i atraktivní design

S technologií OLED (či AMOLED) se v mobilním segmentu setkáváme dnes a denně. Tyto typy displejů nacházíme i u levnějších telefonů a jedná se o zcela dominantní druh displejů napříč mobilním světem. U monitorů tomu ale tak není. OLED samozřejmě figuruje i zde, ale tato technologie ještě není v tomto segmentu obecně tak rozšířená a většina výrobců používá IPS / VA panely. Nový OLED monitor nyní představila firma TCL.
TCL se připravuje na OLED éru
Dá se předpokládat, že technologie OLED postupem času převezme otěže i v segmentu monitorů. Počet modelů postavených na tomto typu panelu roste a firma TCL, která patří mezi dominantní hráče v miniLED monitorech, se na to připravuje. Aktuálně totiž staví velkou továrnu, kde bude své vlastní OLED panely vyrábět pomocí inkoustového tisku.
TCL chce narušit nadvládu LG a Samsungu, kteří tomuto segmentu dominují a víceméně platí, že když narazíte na nějaký OLED monitor, využívá panel od jednoho z těchto jihokorejských gigantů. A to ostatně platí i pro prvotinu TCL v této kategorii v podobě modelu 32X3A, který používá panel od LG. Továrna TCL totiž ještě není dokončena, vyrábět by měla začít v roce 2027.
Tenoučký OLED monitor se skvělou výbavou
Monitor TCL 32X3A zaujme na první pohled opravdu velmi stylovým designem a tenkým profilem. Samotný panel je jen 6,4 mm tenký a celkově má tento nový monitor z profilu pouze 35,8 mm, což je vskutku interesantní hodnota. Za zmínku pak stojí také až neuvěřitelně tenký rámeček, který vytváří dojem, že je panel zcela bezrámečkový.
Monitor má úhlopříčku 32 palců a může se pochlubit 4K rozlišením (3840 × 2160 pixelů), obnovovací frekvencí 240 Hz (480 Hz při 1080p rozlišení) a odezvou 0,03 ms. Maximální jas tohoto panelu dosahuje na 1300 nitů, pokrývá 99 % spektra DCI–P3 a jeho konektivní výbava zahrnuje porty DisplayPort 2.1, 2× HDMI 2.1, 2× USB–A, USB–B a USB–C s 90W nabíjením.
Cena a dostupnost
Za zmínku stojí i kvalitní audio dodané společností Bang & Olufsen, které se nachází v noze stojánku a neschází ani otvory pro přichycení na zeď pomocí VESA držáku. Monitor TCL 32X3A vstoupí do prodeje tento měsíc v Číně a jeho cena byla stanovena na 5 999 jüanů, což je po přepočtu zhruba 22 600 Kč včetně DPH. Později by se měl dostat i do ostatních zemí.