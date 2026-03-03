TOPlist

TCL na MWC 2026: nový tablet Tab A1 Plus potěší hliníkovým unibody tělem i displejem

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 3. 15:00
Nový tablet TCL Tab A1 Plus
  • TCL ukázalo na veletrhu MWC 2026 spoustu zajímavých novinek
  • Kromě unikátního displeje a zajímavého telefonu představilo i tablet
  • Ten se jmenuje Tab A1 Plus a vyniká hlavně v oblasti displeje

Společnost TCL proplouvá dlouhodobě lehce pod radarem, ale v oblasti displejů často nabízí velmi zajímavé inovace, které nikde jinde neuvidíte. Její hlavní hvězdou jsou unikátní panely Nxtpaper, které umí simulovat vzhled papíru a při prohlížení nabízí podobný pocit, jako byste četli třeba z knihy. Nový tablet Tab A1 Plus sice tento displej nepoužívá, ale i tak vypadá vcelku zajímavě.

Nový tablet TCL Tab A1 Plus v Barceloně

Jednou z hlavních předností nového tabletu Tab A1 Plus od TCL je kvalitní zpracování postavené okolo hliníkové unibody konstrukce. Tablet potěší i velmi tenkou konstrukcí, v pase jen 6,7 mm a také hmotnost čítající 542 gramů je vcelku sympatická. Design nijak zvlášť nezaujme, ale ani neodradí a jeho hlavním prvkem je kruhový modul fotoaparátu umístěný uprostřed zad.

Nový tablet TCL Tab A1 Plus
Nový tablet TCL Tab A1 Plus

Za zmínku stojí i zvýšená odolnost dle normy IP54 a v této třídě poměrně rozumný vnitřní rámeček displeje. O pohon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, což není žádný velký trhač asfaltu, ale zase je úsporný a své si odpracuje. Operační paměť má kapacitu 6 GB RAM, je virtuálně rozšiřitelná o dalších 10 GB a vnitřní úložiště nabízí velikost 128 GB (+ microSD slot).

Hlavní předností této novinky je displej

I když je hardwarová výbava tabletu TCL Tab A1 Plus taková obyčejná, displej vypadá opravdu velmi dobře. Má úhlopříčku 12,2 palce a vysoké 2,4K rozlišení. Řečí detailnějších čísel představuje toto rozlišení 2400 × 1600 pixelů při poměru stran 3:2, dále nabízí maximální jas až 550 nitů, pokrývá 100 % spektra sRGB a může se pochlubit frekvencí 120 Hz.

Nový tablet TCL Tab A1 Plus
Nový tablet TCL Tab A1 Plus

Zadní fotoaparát disponuje rozlišením 8 Mpx, čelní selfie kamerka má 5 Mpx a maximem, co obě jednotky zvládnou, jsou 1080p videa při 30 fps. Konektivní výbava zahrnuje Bluetooth 5.0, klasický WiFi přijímač a nabíjení obstará konektor USB-C. Baterie má velmi slušnou kapacitu 8 000 mAh, společnost jí dělá nabíjení o výkon 20 W a potěší i přítomnost hned čtyř reproduktorů.

Hlavní specifikace TCL Tab A1 Plus

  • Rozměry: 275,6 × 189,34 × 6,7 mm
  • Hmotnost: 542 gramů
  • Displej: 12,2 palce, 2400 × 1600 pixelů, 120 Hz, 550 nitů
  • Procesor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
  • Operační paměť: 6 GB RAM (+ 10 GB formou virtuálního rozšíření)
  • Vnitřní úložiště: 128 GB (+ microSD slot)
  • Fotoaparát: 8 Mpx
  • Selfie kamerka: 5 Mpx
  • Konektivita: USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi
  • Baterie: 8 000 mAh + 20W nabíjení


TCL Nxtpaper 70 Pro



Nepřehlédněte

TCL na MWC 2026: chytrý telefon Nxtpaper 70 Pro sází na komfort a unikátní displej

Cena a dostupnost

Přesná dostupnost tabletu TCL Tab A1 Plus bohužel nebyla specifikována a to platí také pro jeho cenu. Na závěr ještě zmíníme softwarovou stránku věci – tato novinka běží na Androidu 16 a výrobce jí přislíbil aktualizaci na Android 17. Součástí systému je samozřejmě platforma Gemini, včetně Circle to Search a několik zajímavých AI funkcí.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

