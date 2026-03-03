TCL na MWC 2026: chytrý telefon Nxtpaper 70 Pro sází na komfort a unikátní displej

- Společnost TCL představila na veletrhu MWC 2026 spoustu zajímavých novinek
- Mezi nimi byl i telefon TCL Nxtpaper 70 Pro s unikátním displejem
- Ten umí fungovat ve speciálním inkoustovém režimu, který šetří zrak i baterii telefonu
Společnost TCL se dlouhodobě zaměřuje na inovaci v oblasti displejů a na kongresu MWC 2026 ukázala například novou generaci displeje Nxtpaper postavenou na AMOLED technologii, ale i zcela nový chytrý telefon Nxtpaper 70 Pro. Ten jím sice vybaven není, ale i tak se jedná o velmi zajímavý počin, který stojí za pozornost.
TCL Nxtpaper 70 Pro se představuje
Tento telefon není postaven okolo výrazného designu, unikátního zpracování nebo čísel, které by v segmentu výkonu či fotoaparátu bouraly žebříčky. Kdepak. Je to na první i druhý pohled velmi nenápadný mobil, který chce být spíše praktický a příjemný při každodenním používání než oslňovat papírovými hodnotami.
Telefon má plochý rámeček, na zádech se nachází jednoduchý modul s dvojicí objektivů fotoaparátu a nic extra zajímavého na něm vlastně není. Určitou míru elegance ale tomuto minimalistickému ztvárnění nelze upřít. Konstrukce každopádně nabízí zvýšenou odolnost dle krytí IP68, což potěší a na pravém boku telefonu se nachází kouzelné tlačítko.
Dopřejte si unikátní zážitek jedním kliknutím
Toto tlačítko slouží k plynulému přepínání mezi zobrazeními. Standardně si můžete užívat kvalitní IPS displej, ale jedním pohybem prstem ho přepnete do zobrazení, které připomíná displeje známé z elektronických čteček knih. Toto zobrazení je citlivé k očím uživatele, ale i k baterii telefonu a slibuje velmi zajímavou výdrž.
Spojuje v sobě hned několik prvků, které jsou pro pohodlí zraku důležité a mezi ně patří třeba nulové blikání, zobrazení s přirozeným světlem, antireflexní úprava, cirkadiánní pohodlí nebo čištění modrého světla. Tento režim slibuje také perfektní čitelnost ve venkovních prostorách a k dispozici je i plně monochromatické zobrazení Max Ink.
Tyto speciální režimy jsou hned tři (Color Paper, Ink Paper a Max Ink) a displej podporuje také dotykové pero T-Pen. To se vyznačuje nízkou latencí, vysokou citlivostí na tlak a psaní s ním působí velmi přirozeným dojmem. Samotný displej pak nabízí úhlopříčku 6,9 palce, FullHD+ rozlišení a obnovovací frekvenci o hodnotě 120 Hz.
Slušná střední třída
O pohon telefonu se stará procesor Dimensity 7300, který disponuje solidním výkonem, podporou 5G sítě a společnost mu dělá operační paměť 8 GB RAM. Vnitřní úložiště může mít kapacitu 256 nebo 512 GB a fotoaparát je duální, s rozlišením 50 + 8 Mpx. Jedná se o sestavu kombinující hlavní s ultra-širokoúhlou jednotkou a primární objektiv je opticky stabilizovaný.
Nxtpaper 70 Pro je postaven na Androidu 16 a obsahuje několik AI prvků pro vícejazyčnou komunikaci, produktivitu a tvorbu. Neschází nástroje pro překlad, simultánní tlumočení a osobní překlad pro videa na obrazovce. Skvěle vypadá výdrž, kterou obstarává 5 200mAh baterie s 33W nabíjením – v režimu Max Ink slibuje TCL 7 dnů při čtení a 26 dní v pohotovostním režimu.
Cena a dostupnost
Novinka TCL Nxtpaper 70 Pro pomalu vstupuje do prodeje a dostane se i na náš trh. Oficiální české ceny ještě známé nejsou, ale v Evropě bude tento zajímavý telefon stát 299 euro (7 290 korun) za model s pamětí 256 GB a 359 euro (8 700 korun) za verzi osazenou vnitřním úložištěm o velikosti 512 GB.