TCL na MWC 2026: chytrý telefon Nxtpaper 70 Pro sází na komfort a unikátní displej

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 3. 6:30
TCL Nxtpaper 70 Pro
  • Společnost TCL představila na veletrhu MWC 2026 spoustu zajímavých novinek
  • Mezi nimi byl i telefon TCL Nxtpaper 70 Pro s unikátním displejem
  • Ten umí fungovat ve speciálním inkoustovém režimu, který šetří zrak i baterii telefonu

Společnost TCL se dlouhodobě zaměřuje na inovaci v oblasti displejů a na kongresu MWC 2026 ukázala například novou generaci displeje Nxtpaper postavenou na AMOLED technologii, ale i zcela nový chytrý telefon Nxtpaper 70 Pro. Ten jím sice vybaven není, ale i tak se jedná o velmi zajímavý počin, který stojí za pozornost.

TCL Nxtpaper 70 Pro se představuje
Dopřejte si unikátní zážitek jedním kliknutím
Slušná střední třída
Cena a dostupnost

TCL Nxtpaper 70 Pro se představuje

Tento telefon není postaven okolo výrazného designu, unikátního zpracování nebo čísel, které by v segmentu výkonu či fotoaparátu bouraly žebříčky. Kdepak. Je to na první i druhý pohled velmi nenápadný mobil, který chce být spíše praktický a příjemný při každodenním používání než oslňovat papírovými hodnotami.

TCL Nxtpaper 70 Pro
TCL Nxtpaper 70 Pro

Telefon má plochý rámeček, na zádech se nachází jednoduchý modul s dvojicí objektivů fotoaparátu a nic extra zajímavého na něm vlastně není. Určitou míru elegance ale tomuto minimalistickému ztvárnění nelze upřít. Konstrukce každopádně nabízí zvýšenou odolnost dle krytí IP68, což potěší a na pravém boku telefonu se nachází kouzelné tlačítko.

Dopřejte si unikátní zážitek jedním kliknutím

Toto tlačítko slouží k plynulému přepínání mezi zobrazeními. Standardně si můžete užívat kvalitní IPS displej, ale jedním pohybem prstem ho přepnete do zobrazení, které připomíná displeje známé z elektronických čteček knih. Toto zobrazení je citlivé k očím uživatele, ale i k baterii telefonu a slibuje velmi zajímavou výdrž.

Spojuje v sobě hned několik prvků, které jsou pro pohodlí zraku důležité a mezi ně patří třeba nulové blikání, zobrazení s přirozeným světlem, antireflexní úprava, cirkadiánní pohodlí nebo čištění modrého světla. Tento režim slibuje také perfektní čitelnost ve venkovních prostorách a k dispozici je i plně monochromatické zobrazení Max Ink.

Tyto speciální režimy jsou hned tři (Color Paper, Ink Paper a Max Ink) a displej podporuje také dotykové pero T-Pen. To se vyznačuje nízkou latencí, vysokou citlivostí na tlak a psaní s ním působí velmi přirozeným dojmem. Samotný displej pak nabízí úhlopříčku 6,9 palce, FullHD+ rozlišení a obnovovací frekvenci o hodnotě 120 Hz.

Slušná střední třída

O pohon telefonu se stará procesor Dimensity 7300, který disponuje solidním výkonem, podporou 5G sítě a společnost mu dělá operační paměť 8 GB RAM. Vnitřní úložiště může mít kapacitu 256 nebo 512 GB a fotoaparát je duální, s rozlišením 50 + 8 Mpx. Jedná se o sestavu kombinující hlavní s ultra-širokoúhlou jednotkou a primární objektiv je opticky stabilizovaný.

TCL Nxtpaper 70 Pro
TCL Nxtpaper 70 Pro

Nxtpaper 70 Pro je postaven na Androidu 16 a obsahuje několik AI prvků pro vícejazyčnou komunikaci, produktivitu a tvorbu. Neschází nástroje pro překlad, simultánní tlumočení a osobní překlad pro videa na obrazovce. Skvěle vypadá výdrž, kterou obstarává 5 200mAh baterie s 33W nabíjením – v režimu Max Ink slibuje TCL 7 dnů při čtení a 26 dní v pohotovostním režimu.



Vivo X300 Ultra



Nepřehlédněte

Vivo X300 Ultra chce být nejlepší z nejlepších. A koupíte ho i v Česku!

Cena a dostupnost

Novinka TCL Nxtpaper 70 Pro pomalu vstupuje do prodeje a dostane se i na náš trh. Oficiální české ceny ještě známé nejsou, ale v Evropě bude tento zajímavý telefon stát 299 euro (7 290 korun) za model s pamětí 256 GB a 359 euro (8 700 korun) za verzi osazenou vnitřním úložištěm o velikosti 512 GB.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

