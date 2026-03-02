Vivo X300 Ultra chce být nejlepší z nejlepších. A koupíte ho i v Česku!

- Vivo představilo na veletrhu MWC 2026 svůj nejlepší telefon pro aktuální mobilní sezónu
- Spolu s ním dorazil také nový fotografický kit s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 400 mm
- Bude se jednat o první vrcholnou specifikaci Ultra, která se dostane i mimo Čínu
Po několika únicích jsme se konečně dočkali jednoho z hlavních aspirantů na nejlepší fotomobil aktuální mobilní sezóny. Vivo na právě probíhajícím kongresu MWC 2026 představilo svou žhavou novinku X300 Ultra, tedy aktuálně nejvýše postavený telefon značky, a spolu s ním dorazil i nový fotografický kit Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra.
Vivo X300 Ultra je oficiální
Představení této novinky se neneslo v tradičním duchu a Vivo stále nezveřejnilo všechny její specifikace. Například displej je zahalen tajemstvím, nicméně panel modelu X300 Ultra by měl nabídnout velikost 6,82 palce, 2K rozlišení, LTPO technologii a panel je podle aktuálních trendů zcela plochý.
Telefon pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejvýkonnější procesor ve světě telefonů s Androidem a baterie nabízí kapacitu nadstandardních 7 000 mAh. Nabíjení nezůstává pozadu a disponuje výkonem 100 W při použití drátového a 40 W u bezdrátové verze. Alfou a omegou této novinky je ale fotoaparát, včetně nového fotografického kitu.
Unikátní fotoaparát s novým kitem
Vivo sice bylo ohledně fotoaparátu skoupé na informace, ale model X300 Ultra by měl být první telefon na světě, který dostane sestavu hned s dvojicí 200Mpx snímačů. Jeden je v této kategorii víceméně standard, ale dva prozatím nikdo jiný nenabízí. Vypadá to, že se dočkáme senzorů Sony LYT-901 (hlavní fotoaparát) a Samsung HPB (periskopický teleobjektiv).
Tuto dvojici doplní tradiční ultra-širokoúhlý fotoaparát a selfie kamerka s rozlišením 50 Mpx. Vivo se na veletrhu v Barceloně zaměřilo hodně na svůj nový fotokit ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, který bude ozdobou právě vlajkového modelu X300 Pro a který rozšíří jeho fotografické schopnosti na zcela novou úroveň.
První 400mm teleobjektiv na trhu
Tento kit představuje vůbec první rozšiřující teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 400 mm na trhu a jedná se o milník, který posune kvalitu přiblížení v oblasti mobilního fotografování do nových sfér. Opět jsme se posunuli o kousek blíž profesionálním fotografiím a tento teleobjektiv byl pochopitelně navržený ve spolupráci se společností Zeiss.
Splňuje standardy APO pro zobrazování a podporuje plný optický výstup 200 Mpx, díky čemuž nabídne vysokou kvalitu obrazu i při digitálním ořezu na ohnisko 1 600 mm. Vivo se zaměřilo i na stabilizaci a doplnilo objektiv OIS na úrovni gimbalu a technologií sledování pohybu v kombinaci s automatickým ostřením, díky čemuž nabídnou snímky výjimečnou stabilitu a přesnost.
Kamerový rám pro ještě lepší videa
Kromě rozšiřujícího teleobjektivu (Telephoto Extenderu) představilo Vivo také kamerový rám Camera Cage. Ten je zaměřen na zlepšení schopností telefonu v oblasti natáčení videí a obsahuje řadu montážních bodů typu cold shoe i rychloupínací porty pro snadné připojení periferií. Rám nabízí dvojitý úchop, což výrazně zlepší stabilitu při natáčení.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Aby bylo ovládání co nejvíce intuitivní, je tento rám doplněn o fyzická tlačítka sloužící k úpravě uzávěrky a zoomu. Jeho součástí je dále integrovaný víceúčelový chladič, který zajistí stabilní výkony i při intenzivním nahrávání a rám je pochopitelně plně kompatibilní s rozšiřujícím teleobjektivem. Je zkrátka vidět, že to Vivo myslí s mobilním fotografováním vážně.
První Ultra od Viva s globální dostupností
Vivo představilo specifikaci Ultra poprvé v roce 2024, a to v rámci modelové řady X100. Této vrcholné verze jsme se dočkali i v řadě X200, ale ani jeden z těchto telefonů se bohužel nedostal mimo Čínu. To už ale s modelem X300 Ultra neplatí a Vivo se konečně rozhodlo poslat tuto novinku na světové trhy. Na ně se dostane v průběhu roku a měli bychom se jí dočkat i v Česku.