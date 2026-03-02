TOPlist

Vivo X300 Ultra chce být nejlepší z nejlepších. A koupíte ho i v Česku!

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 2. 3. 15:50
0
Vivo X300 Ultra
  • Vivo představilo na veletrhu MWC 2026 svůj nejlepší telefon pro aktuální mobilní sezónu
  • Spolu s ním dorazil také nový fotografický kit s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 400 mm
  • Bude se jednat o první vrcholnou specifikaci Ultra, která se dostane i mimo Čínu

Po několika únicích jsme se konečně dočkali jednoho z hlavních aspirantů na nejlepší fotomobil aktuální mobilní sezóny. Vivo na právě probíhajícím kongresu MWC 2026 představilo svou žhavou novinku X300 Ultra, tedy aktuálně nejvýše postavený telefon značky, a spolu s ním dorazil i nový fotografický kit Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra.

Kapitoly článku
Vivo X300 Ultra je oficiální
Unikátní fotoaparát s novým kitem
První 400mm teleobjektiv na trhu
Kamerový rám pro ještě lepší videa
První Ultra od Viva s globální dostupností

Vivo X300 Ultra je oficiální

Představení této novinky se neneslo v tradičním duchu a Vivo stále nezveřejnilo všechny její specifikace. Například displej je zahalen tajemstvím, nicméně panel modelu X300 Ultra by měl nabídnout velikost 6,82 palce, 2K rozlišení, LTPO technologii a panel je podle aktuálních trendů zcela plochý.

Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra

Telefon pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejvýkonnější procesor ve světě telefonů s Androidem a baterie nabízí kapacitu nadstandardních 7 000 mAh. Nabíjení nezůstává pozadu a disponuje výkonem 100 W při použití drátového a 40 W u bezdrátové verze. Alfou a omegou této novinky je ale fotoaparát, včetně nového fotografického kitu.

Unikátní fotoaparát s novým kitem

Vivo sice bylo ohledně fotoaparátu skoupé na informace, ale model X300 Ultra by měl být první telefon na světě, který dostane sestavu hned s dvojicí 200Mpx snímačů. Jeden je v této kategorii víceméně standard, ale dva prozatím nikdo jiný nenabízí. Vypadá to, že se dočkáme senzorů Sony LYT-901 (hlavní fotoaparát) a Samsung HPB (periskopický teleobjektiv).

Tuto dvojici doplní tradiční ultra-širokoúhlý fotoaparát a selfie kamerka s rozlišením 50 Mpx. Vivo se na veletrhu v Barceloně zaměřilo hodně na svůj nový fotokit ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, který bude ozdobou právě vlajkového modelu X300 Pro a který rozšíří jeho fotografické schopnosti na zcela novou úroveň.

První 400mm teleobjektiv na trhu

Tento kit představuje vůbec první rozšiřující teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 400 mm na trhu a jedná se o milník, který posune kvalitu přiblížení v oblasti mobilního fotografování do nových sfér. Opět jsme se posunuli o kousek blíž profesionálním fotografiím a tento teleobjektiv byl pochopitelně navržený ve spolupráci se společností Zeiss.

Splňuje standardy APO pro zobrazování a podporuje plný optický výstup 200 Mpx, díky čemuž nabídne vysokou kvalitu obrazu i při digitálním ořezu na ohnisko 1 600 mm. Vivo se zaměřilo i na stabilizaci a doplnilo objektiv OIS na úrovni gimbalu a technologií sledování pohybu v kombinaci s automatickým ostřením, díky čemuž nabídnou snímky výjimečnou stabilitu a přesnost.

Kamerový rám pro ještě lepší videa

Kromě rozšiřujícího teleobjektivu (Telephoto Extenderu) představilo Vivo také kamerový rám Camera Cage. Ten je zaměřen na zlepšení schopností telefonu v oblasti natáčení videí a obsahuje řadu montážních bodů typu cold shoe i rychloupínací porty pro snadné připojení periferií. Rám nabízí dvojitý úchop, což výrazně zlepší stabilitu při natáčení.

Hardwarové parametry Vivo X300 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB (UFS 4.1), pam. karta:
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,82", LTPO AMOLED, rozlišení: 1440 × 3168 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, 1/1.12", 0.7µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, 3,7× optický zoom, 85 mm, f/2.3, 1/1.4′′, 0.56µm, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 14mm, 116˚, 1/1.28", AF, OIS, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.5, 24 mm, 1/2.76", AF, 4K video
Kompletní specifikace

Aby bylo ovládání co nejvíce intuitivní, je tento rám doplněn o fyzická tlačítka sloužící k úpravě uzávěrky a zoomu. Jeho součástí je dále integrovaný víceúčelový chladič, který zajistí stabilní výkony i při intenzivním nahrávání a rám je pochopitelně plně kompatibilní s rozšiřujícím teleobjektivem. Je zkrátka vidět, že to Vivo myslí s mobilním fotografováním vážně.

Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra

První Ultra od Viva s globální dostupností

Vivo představilo specifikaci Ultra poprvé v roce 2024, a to v rámci modelové řady X100. Této vrcholné verze jsme se dočkali i v řadě X200, ale ani jeden z těchto telefonů se bohužel nedostal mimo Čínu. To už ale s modelem X300 Ultra neplatí a Vivo se konečně rozhodlo poslat tuto novinku na světové trhy. Na ně se dostane v průběhu roku a měli bychom se jí dočkat i v Česku.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
