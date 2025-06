Vyzkoušeli jsme Vivo X200 Ultra: čínský uragán do Evropy nepřijde, a je to velká škoda

Vivo X200 Ultra – vrcholný model celého portfolia – se v Česku neprodává

Exkluzivně jsme si jej však mohli vyzkoušet a působí opravdu jako parádní fotomobil

Najdou se ale i nedostatky, jako třeba enormní přehřívání čipsetu Snapdragon 8 Elite

V průběhu dubna letošního roku, krátce poté, co se v Česku a i jinde v Evropě začaly prodávat modely Vivo V50 a V50 Lite, byl v domovské Číně představen vrcholný vlajkový model X200 Ultra. Ten zaujme takřka ve všech ohledech zajímavější výbavou, několika designovými finesami a dokonce ještě lepším fotoaparátem. Jak ale prozrazuje titulek – českým zákazníkům bude tento model odepřen.

Základ, Pro, nebo rovnou Ultra?

Model X200 Ultra je v hierarchii Vivo postaven nejvýše. Má výrazně lepší výbavu než základní model a v lecčem překonává i doposud hlavní model značky Vivo X200 Pro. Oba tyto telefony se od letošního ledcna prodávají v Česku. Čínskou premiéru tehdy doprovodil ještě zmenšený model X200 Pro Mini, ten však – stejně jako Ultra – zůstává starému kontinentu zapovězen.

Na čínském trhu je pak vlajkový model nabízen v mnoha paměťových konfiguracích. Základní 12/256 GB vyjde na 6 499 čínských jüanů (asi 20 tisíc korun). Námi testovaná verze s 16 GB RAM, 1TB úložištěm a k tomu i podporou pro satelitní komunikaci stojí 7 999 jüanů, to je bezmála 24 tisíc korun bez daně.

Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě? Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik: Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.

V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.

Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.

Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.

Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.

V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.

V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.

Obří fotoaparát a tlačítko spouště

Pokud bychom vedle vás položili černý X200 Pro a černý X200 Ultra, měli byste velký problém od sebe oba telefony rozlišit. Rozměry jsou velice podobné, také umístěný prvků, včetně masivního fotomodulu uprostřed horní poloviny zad.

Všimnout si můžete snad jen jemného vzorovaného povrchu skleněných zad a znatelně víc vystupujícího fotomodulu. Toto rozhodnutí nevnímám úplně kladně, protože výrobce osadil telefon úplně stejným periskopickým teleobjektivem jako model Pro, přináší vlastně jen o trochu lepší (leč stejně velký) hlavní foťák a pořádně vylepšený (ale zase o dost menší) širokoúhlý foťák.

Žádné významné zvláštnosti na těle nejsou, minimálně ne oproti souputníkům z řady X200. Jedinou vychytávkou, která stojí za zmínku, je tlačítko manuální spoušti fotoaparátu. To nabízí Vivo jako vůbec první výrobce poté, co byl tento prvek znovuoživen Applem u iPhonu 16 Pro.

Ačkoliv myšlenka za tím je ryze praktická, s provedením od Vivo mám celkem problém. Už řešení od Applu, kdy šlo o mechanické tlačítko s dotykovou a haptickou ploškou, se neukázalo jako nijak zvlášť světoborným vynálezem. Vivo X200 Ultra má k tomu všemu jen haptiku, čudlík na pravém boku neoplývá žádnou mechanikou.

Dvojitým stisknutím kdekoliv v systému spustíte fotoaplikaci, tam už pak jen stačí „cvakat haptiku“ a fotíte, případně podržením začnete nahrávat video. Přejetím prstem po haptické plošce pak můžete regulovat zoom, expozici, nebo přepínat jednotlivé objektivy. Nijak zvlášť přínosné to není, stejně jako u iPhonu. Pochválím snad jen za to, že když už čudlík budete chtít používat, je umístěn o pár milimetrů níž k okraji než u iPhonu, tudíž je i lépe dostupný při focení na šířku.

Výbava: v hlavní roli Snapdragon 8 Elite

Co do výbavy se rozhodl výrobce novinku ještě trochu víc posunout. Posun to je zcela určitě, i když si nejsem jistý, že správným směrem. Začneme třeba u čipové sady. Oproti modelu X200 Pro, který disponoval sadou Dimensity 9400 (3 nm, 8 jader, takt 3,63 GHz), má Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, 8 jader, takt 4,32 GHz).

Nárůst ve výkonu (vyššímu taktování navzdory) tu nepozorujeme prakticky žádný, minimálně nic, čeho byste si všimli při průchodu systémem nebo hraní her. V populárních benchmarkových aplikací je rozdíl také více méně nezřetelný – například v AnTuTu sotva 200 tisíc bodů. To je na této úrovni vlajkových superphonů rozdíl skutečně nepodstatný.

Benchmark Vivo X200 Ultra Vivo X200 Pro Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra 3DMark Wild Life Extreme 6 595 bodů 6 125 bodů 6 265 bodů 6 449 bodů 3DMark Solar Bay 12 164 bodů 10 173 bodů 11 110 bodů 7 112 bodů AnTuTu v10 (celkově) 2 800 926 bodů 2 615 475 bodů 2 661 565 bodů 2 191 151 bodů AnTuTu 10 (jen GPU) 1 212 119 bodů 1 201 531 bodů 1 162 963 bodů 840 960 bodů

Poměrně zásadní problém ale nastává u práce s teplem. I kvůli tomu se domnívám, že sázka na Snapdragon nebyla z těch úplně moudrých. Telefon brutálně topí při stahování aktualizace i při hraní her, a to třeba jen po 30 minutách. V benchmarcích je to pak doslova peklo – už ani nepamatuji, kdy naposledy se mi stalo, že by AnTuTu v10 naměřil během testu víc jak 50 °C. Teď se to „podařilo“ a pro čínské Vivo to není dobrá vizitka.

Zbytek inovací ale určitě stojí za pochvalu. LTPO AMOLED panel s vysokou svítivostí 4 500 nitů a frekvencí 120 Hz dostal navíc ještě HDR Vivid a také citelně vyšší rozlišení 1 440 × 3 168 pixelů s jemností 510 pixelů na palec.

Nechybí ani stále výborné stereo ozvučení, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i ultrasonická čtečka otisků prstů. Z modelu X200 Pro Vivo převzalo též inovativní baterii typu křemík-uhlík (Si/C) s kapacitou 6 000 mAh a výdrží i na dva náročné pracovní dny. K dispozici je pak ještě 90W nabíjení kabelem a 40W dobíjení na bezdrátové podložce. Tu ale potřebujete originální, jinak dobíjíte naprosto základním výkonem 5 W.

Fotoaparát opět na jedničku

Vivo dlouhodobě ukazuje, že hlavním prvkem výbavy jejich telefonů je fotoaparát. Už model X200 Pro patří zcela oprávněně k nejlepším fotomobilům na českém trhu, a to i půl roku po svém uvedení. Jak byste asi čekali, X200 Ultra posouvá schopnosti svého soukmenovce na další úroveň, a to zejména tím, že zásadně vylepšuje širokoúhlý foťák a přidává pár dalších fines. Jednotlivé fotoaparáty vypadají takto:

Hlavní – Sony Lytia LYT-818, krytí T* Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.69, ohnisková vzdálenost 35 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS) + gimbalová stabilizace.

– Sony Lytia LYT-818, krytí T* Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.69, ohnisková vzdálenost 35 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS) + gimbalová stabilizace. Teleobjektiv – Isocell HP9, krytí T* Zeiss, rozlišení 200,5 Mpx, velikost čipu 1/1,4″, clona f/2.27, ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,7× optické přiblížení, až 70× digitální zoom, OIS.

– Isocell HP9, krytí T* Zeiss, rozlišení 200,5 Mpx, velikost čipu 1/1,4″, clona f/2.27, ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,7× optické přiblížení, až 70× digitální zoom, OIS. Širokoúhlý –Sony Lytia LYT-818, krytí T* Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 1 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS) + gimbalová stabilizace.

–Sony Lytia LYT-818, krytí T* Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 1 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS) + gimbalová stabilizace. Přední – Isocell KD1 (S5KGD2), rozlišení 31,9 Mpx, velikost čipu 1/3,42″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů.

Vylepšení je patrné už na první pohled, výrobce přidal nový inovovaný režim pro focení v noci, díky teleobjektivu a širokoúhlému snímači se zdá, že zlepšení se dočkalo i makro. Stejně tak selfie kamerka doznala příjemným změn. Jak se můžete přesvědčit v galerii, jde opravdu o povedený fotomobil.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Trochu nejasně pro mě však výrobce odstranil 100× digitální zoom a nahradil jej pouze 70× přiblížením. O velkou škodu se ale nejedná, přece jen tyto extrémní zoomy používá minimum uživatelů a jejich reálné užití je tak velmi diskutabilní. Překvapí i to, že ve fotoaplikaci není možné navolit 3,7× optické přiblížení, což u X200 Pro možné je. Pracovat můžete jen s 1×, 2,5× (v tuto chvíli dojde k přepnutí objektivu) a pak s hybridním přiblížením 5× a 6,7×. Holt Ultra má svá jistá (čínská) kulturní specifika…

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.