Vivo útočí na střední třídu modelem V50 Lite. Nabídne rychlé nabíjení a příznivou cenu

Vivo V50 Lite chce dominovat ve střední třídě

Na pomoc si vzal dostatek výkonu, zajímavý fotoaparát či velkou baterii s podporou 90W nabíjení

Telefon je již v prodeji a cena začíná na 6 299 korunách

Čínská značka Vivo patří mezi největší výrobce chytrých telefonů na světě. I když se svým marketingem snaží cílit i na tuzemské zákazníky, stále je mnohými vnímaná jako outsider. To ovšem neplatí v případě konkurence, která se má před světovou čtyřkou na pozoru. Svou pozici chce Vivo upevnit novinkou v podobě modelu V50 Lite, který sice nebude plnit čelní stránky zpravodajství, zato ale má slušnou šanci zaujmout méně náročné zájemce.

Nový král střední třídy?

Přední straně dominuje 6,77″ AMOLED panel s rozlišením 1 080 × 2 392 pixelů (jemnost 388 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 1 800 nitů. O dostatek výkonu se stará osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 6300, vyrobený 6nm technologií, grafika Mali-G57, 8/12 GB RAM a 256/512 GB interní paměti UFS 2.2 bez možnosti rozšíření o microSD karty. Z další výbavy nechybí stereo reproduktory, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C, čtečka otisků prstů ukrytá v displeji či odolnost podle standardů IP65 a MIL-STD-810H.

O přísun energie se stará Ci/C Li-Ion baterie s kapacitou 6 500 mAh s podporou 90W rychlého nabíjení FlashCharge (výrobce slibuje nabití na 50 % za 23 minut), operačním systémem je Android 15 s nadstavbou Funtouch 15. Samozřejmě nechybí ani AI v podání Googlu s oblíbenou funkcí Circle to Search. Na zadní straně najdeme dvojici fotoaparátů, konkrétně hlavní Sony IMX882 s rozlišením 50 Mpx a clonou f/1.8, který doprovází širokoúhlý s rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.2, přičemž nechybí ani vychytávka v podobě LED blesku Aura Light. Na přední straně pak najdeme 32Mpx selfie kameru.

Smartphone Vivo V50 Lite je dostupný v barevných variantách Phantom Black, Fantasy Purple a Titanium Gold. Cenu čínský výrobce stanovil na 6 299 korun za 4G verzi a 7 299 korun za 5G variantu, přičemž v prodeji je už nyní. U Datartu získají zájemci o model V50 Lite 5G až do 13. dubna slevu 800 korun při použití slevového kódu (pořizovací cena se tím sníží na 6 499 korun). U vybraných prodejců získají zájemci o model V50 Lite 4G taktéž až do 13. dubna slevu, a to 500 korun. V obou případech pak obdrží až do 13. dubna jako dárek nabíjecí adaptér vivo 90W FlashCharge zdarma.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.