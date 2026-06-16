Kanada představila unikátní zákaz pro děti do 16 let. Kromě sociálních sítí zaklekne i na ChatGPT

- Kanada představila návrh zákona, který by omezil přístup dětí mladších 16 let k sociálním sítím
- Regulace se však netýká jen platforem typu Instagram nebo TikTok
- Nově by pod dohled státu spadaly také AI chatboti včetně ChatGPT
Kanadská vláda představila nový návrh zákona nazvaný Digital Safety Act, který má zvýšit ochranu dětí na internetu. Na první pohled připomíná podobné iniciativy z Austrálie nebo některých evropských zemí, obsahuje však jeden významný rozdíl – vedle sociálních sítí se zaměřuje také na služby využívající umělou inteligenci. Informoval o tom server CBC.
Kanada zvažuje „zákaz na druhou“
Cílem návrhu není plošně zakázat sociální sítě všem uživatelům mladším 16 let. Provozovatelé platforem by mohli získat výjimku, pokud prokážou, že jejich služby splňují přísné bezpečnostní standardy určené pro mladistvé. Vláda tím chce firmy motivovat k úpravě fungování jejich aplikací namísto jednoduchého blokování přístupu.
Canadian Identity and Culture Minister Marc Miller insists the federal government will not capitulate to the U.S. and back down on the legislation he says is aimed at protecting children from the potential harms of the internet: "Kids just aren’t on the bargaining table. Hard… pic.twitter.com/lHlI1fcMuD
— CTV Question Period (@ctvqp) June 14, 2026
„Bezpečnost dětí nesmí být až na druhém místě,“ uvedl ministr pro kanadskou identitu a kulturu Marc Miller, který návrh zákona prosazuje jménem vlády premiéra Marka Carneyho. Nejzajímavější částí návrhu je skutečnost, že Kanada považuje AI chatboty za samostatnou kategorii potenciálního rizika pro děti. Nově by proto vznikl speciální digitální regulátor, který by stanovoval bezpečnostní pravidla nejen pro sociální sítě, ale také pro chatboty založené na umělé inteligenci.
Provozovatelé by museli identifikovat možná rizika, upravit služby s ohledem na věk uživatelů a nabídnout nástroje pro blokování či nahlašování nevhodného obsahu. Návrh se zaměřuje také na funkce, které mají za cíl udržet uživatele co nejdéle v aplikaci, například algoritmické doporučování obsahu, automatické přehrávání videí nebo fenomén nekonečného scrollování.
Zařazení AI chatbotů do zákona není náhodné. Návrh přichází jen několik týdnů poté, co rodiny obětí jednoho z nejtragičtějších hromadných útoků v Kanadě podaly žalobu na společnost OpenAI. Tvrdí, že firma měla z komunikace útočníka s ChatGPT poznat jeho násilné úmysly a upozornit úřady. Případ je stále v počáteční fázi a soud zatím nerozhodl, zda OpenAI nese jakoukoli odpovědnost. Přesto ukazuje, že debata o bezpečnosti AI se v Kanadě dostává do centra pozornosti.
Pokud by firmy nová pravidla nedodržovaly, hrozily by jim pokuty až ve výši 3 % globálních ročních tržeb nebo 10 milionů kanadských dolarů, podle toho, která částka bude vyšší. Součástí návrhu je také povinnost odstranit intimní fotografie zveřejněné bez souhlasu dotčené osoby do 24 hodin od nahlášení.
Austrálie jako inspirace, ale nejen
Inspirací pro kanadské politiky byla mimo jiné Austrálie, která se loni stala první zemí na světě se zákazem sociálních sítí pro osoby mladší 16 let. Tamní úřady následně deaktivovaly přibližně pět milionů účtů mladistvých uživatelů.
Kanada však nechce řešit pouze samotný přístup k platformám. Zaměřuje se také na jejich fungování a dopad na děti, včetně AI služeb. Otázkou zůstává, jak bude zákon v praxi vymáhán. Australské zkušenosti totiž ukazují, že i po zavedení omezení si přibližně 7 z 10 dětí dokázalo účet na sociálních sítích zachovat, často i s pomocí rodičů.
Návrh označený jako Bill C-34 čeká ještě dlouhý legislativní proces. Kanadští představitelé odhadují, že jeho schválení může trvat přibližně rok a další měsíce zabere vytvoření nového regulačního úřadu. Vývoj budou pozorně sledovat i další státy včetně Francie, Dánska, Polska nebo Řecka, které zvažují podobná opatření. Velká Británie v pondělí oficiálně oznámila, že plánuje zavést stejný zákaz, s potenciální regulací AI nástrojů. Zákaz sociálních sítí, zatím bez AI chatbotů, zvažuje i česká vláda premiéra Babiše.