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Velká Británie vyhoví rodičům. Dětem do 16 let zakáže Instagram, TikTok i Snapchat

Jakub Fišer
Jakub Fišer 15. 6. 16:30
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Děti na sociálních sítích
  • Britský premiér Starmer oznámil, že do konce letošního roku zavede zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let
  • Spolupracuje na tom s regulátorem Ofcom i se zástupci jednotlivých platforem
  • V nezveřejněné anketě mělo zákaz podpořit 9 z 10 dotazovaných rodičů

Vláda Velké Británie vedená ministerským předsedou Keirem Starmerem oznámila, že nejpozději od jara příštího roku zavede plošný zákaz vybraných sociálních sítí pro děti do 16 let. Restrikce přichází poté, co se k podobným zákonným opatřením uchýlila i Francie nebo Austrálie. Nad zákazem sociálních sítí pro děti uvažuje i česká vláda.

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V oficiálním vyjádření na svém webu britská vláda přiznává, že využívá obdobný koncept zákazu, který už vloni zavedla Austrálie. V praxi to znamená, že zákaz se bude týkat šesti sociálních sítí a platforem, konkrétně TikToku, Snapchatu, YouTube, Instagramu, Facebooku a X. V další fázi by se zákaz měl týkat také „online služeb a herních platforem“. Přestože premiér Starmer další platformy nespecifikoval, s největší pravděpodobností se zákaz dotkne i často zmiňovaného Discordu.

„Rodiče chtějí, aby jejich děti byly v bezpečí a šťastné, ale online svět to ztěžuje více než kdy jindy. Slyšel jsem to přímo od rodin, které volají po změně, a my jim vyhovíme. Proto jdeme dál než kterákoli jiná země na světě – zakážeme sociální sítě pro děti do 16 let a zavedeme širší ochranná opatření, abychom dětem vrátili jejich dětství. Toto je jasná hranice. Technologičtí giganti dostali šanci a selhali, ale my zasahujeme, abychom chránili děti, podpořili rodiče a nastavili nový standard pro budoucí generace,“ prohlásil Starmer.

Úplný zákaz výše uvedených sociálních sítí pro dětí do 16 let bude chtít vláda v parlamentu projednat ještě do konce roku, další sada opatření by měla dorazit na jaře 2027. Týkat by se měla zmíněných online a herních platforem, ale třeba také chatbotů s umělou inteligencí. U nich chce britská vláda omezit intimní či sexualizovanou komunikaci pro uživatele starší 18 let.



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Starmer a jeho kabinet na zákazu úzce spolupracuje s největším britským regulátorem Ofcom. Dle dostupných dat kabinet získal 116 tisíc reakcí od rodičů, ze kterých vychází, že 9 z 10 rodičů se zákazem souhlasí; názor samotných dětí se ale trochu liší. Oficiální stanovisko vlády na závěr zmiňuje, že zbývá najít fungující a bezpečný způsob, jak věk dětí ověřovat, aby jim byl případný přístup odepřen. Vláda na tom aktivně spolupracuje s představiteli sociálních platforem, kterých se má zákaz týkat.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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