Drsná rána pro spořivé: kvůli mánii kolem AI nezbyl prostor pro levné telefony

- AI boom zvyšuje poptávku po pamětech, které potřebují i běžné levné telefony
- Counterpoint letos čeká propad dodávek smartphonů o 13,9 procenta
- Nejvíce to mohou odnést dostupné Androidy, u kterých výrobci hlídají každý dolar
- Při výběru levného Androidu se vyplatí věnovat větší pozornost parametrům
Telefon za čtyři tisíce dnes může na papíře vypadat skoro stejně jako loni. Velký displej, několik fotoaparátů na zádech, rychlé odemykání, Android a k tomu nějaká zmínka o AI v galerii nebo klávesnici. Jenže právě u takového modelu se nejčastěji skrývá drobný, ale důležitý rozdíl: méně paměti, pomalejší úložiště, kratší podpora nebo cena posunutá o pár stovek výš.
Levný Android si nekupujete kvůli generování obrázků, přepisu schůzek ani lokálním jazykovým modelům. Potřebujete, aby zvládl WhatsApp, aplikaci banky, mapy, fotky, hovory a pár let nebyl protivně pomalý. Jenže i takový telefon stojí na paměťových čipech. A právě o ně je kvůli AI serverům najednou mnohem větší zájem.
Velké technologické firmy staví datová centra, nakupují paměti ve velkých objemech a výrobci polovodičů dávají přednost zákazníkům, u kterých mají lepší výdělek. V obchodě to pak nemusí vypadat dramaticky. Jeden model zdraží. Druhý zůstane na podobné ceně, ale dostane slabší konfiguraci. Třetí se v nejlevnější verzi vůbec neobjeví.
Levný telefon má na zdražení nejmenší rezervu
Podle Reuters s odkazem na Counterpoint Research mají globální dodávky smartphonů v roce 2026 klesnout o 13,9 procenta na 1,08 miliardy kusů. Counterpoint mluví o nejhorším ročním poklesu od začátku měření a zvlášť zmiňuje tlak na levnější modely.
U drahého telefonu se tento problém schovává snáz. Výrobce přidá pár funkcí, posune cenu, nabídne vyšší paměťovou variantu nebo se opře o splátky u operátora. Telefon za třicet tisíc má v ceně víc manévrovacího prostoru. Telefon za čtyři nebo pět tisíc ho má znatelně méně.
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Zdražení smartphonů je nevyhnutelné. U levných modelů tvoří paměti téměř polovinu ceny
Levný Android přitom nemůže být jen poloviční telefon. Pořád musí mít displej, baterii, modem, fotoaparát, RAM, úložiště, aktualizace a čip, který utáhne běžné aplikace. Šetřit se dá, ale jen do chvíle, než to začne být vidět každý den. Málo RAM poznáte při přepínání aplikací. Pomalé úložiště poznáte při startu systému, instalaci aplikací i práci s nimi. Krátkou podporu poznáte později, zato nepříjemně.
U typického levného smartphonu okolo 4 000 korun může kombinace 6 GB RAM a 128GB úložiště podle Counterpointu tvořit až 43 procent ceny všech komponent. Když se paměti zdraží, výrobce už nemá moc kam ustoupit: buď zvedne cenu, nebo sáhne právě na RAM a úložiště.
AI zůstane drahým modelům, vyšší ceny dopadnou i na levné
Morgan Stanley podle Reuters upozorňuje, že zdražování paměťových čipů už není jen problém firem, které staví AI servery. Postupně se přelévá i do běžné elektroniky. Výrobci zařízení pak mají tři možnosti: zdražit, ubrat ze své marže, nebo sáhnout do výbavy.
U levných Androidů bývá třetí možnost nejlákavější, protože se dá na první pohled schovat. Místo svižnějšího úložiště telefon dostane pomalejší, místo optimální paměťové konfigurace minimum a místo delší podpory jen neurčitý slib.
Tady vzniká zvláštní paradox. Nejpokročilejší AI funkce budou dál hlavně ve špičkových telefonech. Tam se prodává výkon, lokální zpracování, práce s fotkami, hlasem, texty nebo asistentem napojeným na aplikace. Levný Android z toho často dostane jen omezenou část přes cloudové služby. Přesto může doplatit na stejný hlad po pamětech, který tyto funkce a jejich serverové zázemí živí.
Jinými slovy: kupující levného telefonu nemusí dostat nejzajímavější AI funkce, ale může pocítit jejich cenu. V tom, že za stejné peníze dostane slabší výbavu než dřív.
U levného telefonu hlídejte hlavně základ
Výrobci levných telefonů umí šetřit tak, aby to v obchodě nebilo do očí. Pomalejší úložiště se v letáku ztratí. Kratší podpora se často neřeší vůbec. Jenže přesně tyhle věci rozhodují o tom, jestli telefon po dvou letech pořád působí použitelně.
U telefonu do pěti tisíc bych proto bral AI nálepku spíš jako drobný bonus. Mnohem důležitější je základ. Pokud má telefon sloužit několik let, hledejte ideálně alespoň 6 GB RAM a 128GB úložiště. Když se do rozpočtu vejde 8 GB RAM, často to bude lepší příplatek než další zbytečný snímač fotoaparátu.
Podívejte se také na typ úložiště. UFS je lepší volba než pomalejší eMMC, hlavně pokud nechcete, aby telefon začal po čase působit unaveně. Není to tak líbivý údaj jako rychlé nabíjení nebo počet megapixelů, ale v běžném používání ho poznáte víc.
A pak je tu podpora. Levný telefon bez pravidelných bezpečnostních aktualizací může fyzicky vydržet dlouho, ale pro banku, e-mail a osobní data bude čím dál horší volbou. U telefonu pro rodiče nebo dítě to není detail pro technické nadšence, ale rozdíl mezi nákupem na chvíli a telefonem, který opravdu vydrží.
Levné Androidy nekončí, jen už nemusí být tak výhodné
Dobrá zpráva je, že dostupné telefony nezmizí. Výrobci je potřebují, operátoři je potřebují a zákazníci také. Jen se může stát, že úplně nejlevnější patro nabídky bude méně lákavé než dřív. Některé modely zdraží, jiné zůstanou levné hlavně proto, že se u nich škrtalo na místech, která nejsou vidět na první fotce v e-shopu.
Není potřeba propadat dojmu, že každý levný Android bude špatná koupě. Spíš se vyplatí změnit otázku. Neptat se, jestli má telefon AI funkce, ale jestli má dost paměti, rozumné úložiště a podporu, se kterou vydrží několik let. Pokud ano, může být pořád velmi dobrý. Pokud ne, žádná nálepka s AI ho nezachrání.