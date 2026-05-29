AI Gemini i ve střední třídě? Záchranné lano hazí nový čipset od MediaTeku

- Gemini Intelligence vypadá slibně, má ale vysoké požadavky na hardware
- Kvůli tomu budou mít smůlu i některé vlajkové modely
- Nový čipset od MediaTeku ale nabízí překvapivé řešení
Google na své tradiční vývojářské konferenci I/O oznámil novou etapu své umělé inteligence s názvem Gemini Intelligence, tedy využívání agentické AI v rámci chytrých telefonů s Androidem. Seznam zveřejněných systémových požadavků však znamená, že i některé špičkové telefony s Androidem zůstávají mimo hru a nebudou moci Gemini Intelligence využívat. Nový čipset by nyní mohl přinést Gemini Intelligence i do levnějších telefonů a zpřístupnit ji širším masám uživatelů.
Gemini Intelligence se možná podívá i do cenově dostupnějších smartphonů
MediaTek v tichosti uvedl na trh procesor Dimensity 8550, který vypadá na první pohled stejně, jako dříve oznámený procesor Dimensity 8500. Jediným rozdílem je však přítomnost takzvaného LLM Boosteru a podpora AI modelu Gemini Nano V3 od Googlu. To naznačuje, že telefony s procesorem Dimensity 8550 by mohly potenciálně podporovat Gemini Intelligence. Sada agentické umělé inteligence od Googlu totiž vyžaduje Gemini Nano v3. Ten v současné době podporuje pouze několik telefonů, včetně řady Galaxy S26, řady Google Pixel 10 a OnePlus 15. Zařízení jako řada Google Pixel 9, OnePlus 13, Samsung Galaxy Z Fold 7 a Xiaomi 17 Ultra však všechna používají Gemini Nano v2.
Není však zaručeno, že všechny telefony s čipsetem Dimensity 8550 budou vybaveny Gemini Intelligence. Google mimo jiné uvádí, že zařízení musí mít alespoň 12 GB RAM. Kromě LLM Boosteru má Dimensity 8550 stejné specifikace jako Dimensity 8500. To znamená osmijádrový procesor Cortex-A725 s maximální frekvencí 3,4 GHz, grafický čip Mali-G720 MC8 a NPU 880. O výrobním procesu se nic neví, ale předpokládá se, že půjde o 4nm design z dílny TSMC, stejně jako u Dimensity 8500.
Dimensity 8550 debutoval v čínské verzi modelu Honor 600 Pro. Na papíře se jedná o downgrade oproti globálnímu modelu, který je vybaven procesorem Snapdragon 8 Elite. Je každopádně otázkou, zda telefony střední třídy s čipem Dimensity 8550 na globálním trhu budou vybaveny technologií Gemini Intelligence.