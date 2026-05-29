Rivian se ostře pustil do Apple CarPlay, umělá inteligence jej prý učinila zastaralou

- Pro mnohou uživatelů je CarPlay či Android Auto volbou číslo jedna
- Některé automobilky se ale nasazení infotainmentu třetí strany brání
- Mezi ně patří i Rivian, který své rozhodnutí obhajuje interními průzkumy
Infotainment v automobilech je pro mnohé výrobce dlouhodobá bolístka. Velké koncerny jsou totiž zvyklé pracovat ve zcela jiných časových intervalech, než technologické firmy, proto téměř každé technické řešení nutně naráží na to, že jakmile se dostane do ostré produkce, je více či méně zastaralé. Řešení nabídly firmy Google a Apple, které nabízení vlastní infotainment. Zatímco výrobci vozidel se spalovacími motory tuto výpomoc vesměs ochotně přijaly, firmy zaměřující se primárně na elektromobily se ale už do využití tohoto řešení tak moc nehrnou.
Vlastní infotainment, nebo sázka na třetí stranu?
Ostatně třeba Tesla sice nasazení CarPlay zvažuje, doposud k tomu ale nedošlo. Naopak Rivian má k Apple CarPlay vyloženě negativní postoj, což v nedávném rozhovoru potvrdil i šéf softwaru Wassym Bensaid. Bensaid vysvětluje, že celá debata o vyloučení CarPlay se díky rozmachu umělé inteligence stala zcela zastaralou, což je také důvod, proč se ve vozidlech značky Rivian nejspíše jen tak nedočkáme podpory infotainmentu třetí strany.
„To, co v současné době pozorujeme v souvislosti s pokrokem v oblasti technologií umělé inteligence, je jen dalším důvodem, proč jsem pevně přesvědčen, že společnosti RJ a Rivian učinily správné rozhodnutí, když investovaly do vlastních technologií a softwaru. Auta se posouvají od módního pojmu ‚software-defined’ k pojmu ‚AI-defined’. Možnosti, které dnes nabízí tak hluboká integrace umělé inteligence do automobilů, činí celou debatu o CarPlay zcela zastaralou,“ uvedl v rozhovoru Bensaid.
Ať už to znamená cokoli, Bensaid se odvolává na interní průzkumy, které podle něj potvrzují správnost přístupu společnosti Rivian při vývoji vlastních softwarových systémů. Uvedl, že před pěti lety bylo CarPlay nejčastějším požadavkem zákazníků Rivianu. Konkrétně po uvedení modelů R1T a R1S na trh požadovalo CarPlay více než 70 procent zákazníků. V nedávném průzkumu se ale toto číslo zmenšilo na 25 procent, takže zákazníci Rivianu podle všeho mění názor a firma jim hodlá naslouchat.