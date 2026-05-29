SMS přežila WhatsApp i iMessage. Díky bankám a ověřovacím kódům

- ČTÚ za rok 2024 eviduje 4,531 miliardy odeslaných SMS v českých sítích, skoro o 30 procent méně než v roce 2020
- Počet zpráv klesá, tržby z SMS se ale drží kolem 3,16 miliardy korun ročně. Osobní posílání slábne, firemní a ověřovací využití zůstává důležité
- První SMS s textem „Merry Christmas“ dorazila 3. prosince 1992; příjemce nemohl odpovědět, protože to jeho telefon neuměl
- SMS přežila nástup WhatsAppu, iMessage i Telegramu, protože nepotřebuje appku, účet, mobilní data ani stejnou platformu
Jsou technologie, které zestárnou tak rychle, že po pár letech vypadají jako omyl z jiné doby. Diskety, vyzváněcí melodie za třicet korun, WAPové portály, MMS s fotkou velikosti poštovní známky. SMS měla být dávno mezi nimi. Jenže tahle krátká zpráva, kterou jsme si kdysi mazali z paměti telefonu po desítkách, pořád nezmizela. Krásná není, ale praktická ano.
Na první pohled to vypadá, že rychle ustupuje. ČTÚ ve Zprávě o vývoji trhu za rok 2024 uvádí 4,531 miliardy odeslaných SMS, meziročně o 9,9 procenta méně. Proti roku 2020 je to skoro o 30 procent dolů. Na jednu SIM kartu využitelnou pro posílání SMS vycházelo 24,5 zprávy měsíčně. Jenže tržby za SMS zůstaly za pět let skoro stejné, kolem 3,16 miliardy korun ročně. Počet zpráv klesá rychleji než tržby.
Počet zpráv klesá, peníze zůstávají
SMS se posunula z osobních vzkazů do provozních oznámení. Méně ji posíláme babičce k narozeninám, víc ji dostáváme od banky, dopravce, e-shopu nebo služby, která si potřebuje ověřit, že jsme to opravdu my. ČTÚ v souhrnných číslech nerozděluje tržby podle toho, zda zprávu posílal člověk, nebo firma. Stabilní výnosy při klesajícím počtu zpráv ale naznačují, že SMS už nestojí hlavně na osobním posílání, ale čím dál víc na placených provozních a transakčních scénářích.
Globální trh A2P SMS, tedy zpráv posílaných z aplikací lidem, měl podle odhadu Research and Markets v roce 2024 hodnotu kolem 80 miliard dolarů a do roku 2030 má překročit sto miliard. Dokud na SMS vydělávají operátoři a firmy ji používají pro ověření, upozornění a doručování, bude mizet spíš z osobních chatů než ze sítí jako takových.
Operátor vám prodával větu
Příběh SMS se obvykle vypráví od první zprávy, ale její skutečný půvab je starší. Podle často citovaného vysvětlení německý inženýr Friedhelm Hillebrand v polovině osmdesátých let počítal znaky na pohlednicích a v telexových sděleních a zjistil, že většina běžných vzkazů se vejde zhruba do 150 znaků. Standard GSM přijal limit 160 znaků pro základní 7bitovou abecedu a SMS využila část signalizačního provozu mobilní sítě, která už existovala kvůli řízení hovorů a registraci telefonu v síti. Operátoři z technické drobnosti udělali placenou službu. Zákazníci si rychle zvykli, že za jednu krátkou větu platí zvlášť.
První SMS odeslal 3. prosince 1992 Neil Papworth, tehdy dvaadvacetiletý programátor společnosti Sema Group pracující na projektu pro Vodafone. Text byl dokonale obyčejný: „Merry Christmas“. Z počítače putoval na telefon Richarda Jarvise, manažera Vodafonu, který seděl na vánočním večírku. Odpovědět nemohl, dobové telefony na to ještě nebyly připravené. Podpora SMS v telefonech se prosazovala až postupně; ještě u první zprávy šlo o komunikaci z počítače na telefon. Vodafone v prosinci 2021 vydražil NFT spojené s první SMS za 107 000 eur a uvedl, že výtěžek věnuje UNHCR.
Češi z SMS udělali banku, hlasovací lístek i kasičku
EuroTel spustil první tuzemskou GSM síť 1. července 1996, Paegas se přidal o tři měsíce později. Začátky byly kostrbaté: zpočátku nefungovalo posílání SMS mezi sítěmi obou operátorů a kdo psal na numerické klávesnici, ví, že rychlost palce tehdy rozhodovala skoro stejně jako tarif. T9 pro část lidí znamenala zrychlení, jiní raději zůstali u poctivého mačkání číslic. Každopádně vznikl zvláštní jazyk krátkých zpráv, ve kterém se šetřilo místem, znaky i trpělivostí.
Skutečný rozjezd přišel v roce 1998. Expandia Banka a Paegas patřily k prvním výrazným příkladům GSM bankovnictví přes SIM Toolkit; Paegas tehdy službu prezentoval jako jedno z prvních operátorských nasazení svého druhu. Žádná appka, žádné biometrické přihlášení, žádné grafy výdajů. Jen SIM karta, PIN a zašifrovaná operace.
V roce 2004 se z SMS stal i nástroj pro televizní hlasování a dárcovské sbírky. První řada SuperStar ukázala, že krátká zpráva může být hlasovacím lístkem i strojem na peníze. Hlasovacích SMS a hovorů přišlo do soutěže téměř 14 milionů a hlasování opakovaně lámalo dobové rekordy. Ve stejném roce odstartovala služba Dárcovská SMS na čísle 87 777. Za první rok prošly systémem přes tři miliony DMS za více než 81 milionů korun; podle oficiálního webu projektu lidé od spuštění poslali více než 27,5 milionu dárcovských textových zpráv a darovali přes miliardu korun.
SMS v Česku nebyla jen levnější náhrada hovoru. Pro mnoho lidí to byl první mobilní nástroj, přes který šlo něco vyřídit: potvrdit bankovní operaci, poslat hlas do televize, přispět na sbírku nebo zjistit, že balík dorazí odpoledne. Smartphone později přidal pohodlí a notifikace, ale základní návyk už existoval. Krátká zpráva v mobilní síti nemusela jen něco oznámit. Mohla něco zařídit.
Soukromé chaty patří messengerům, kódy a banky pořád SMS
Apple přidal iMessage s iOS 5 v roce 2011 a uvnitř svého světa vytvořil pohodlný systém modrých bublin. WhatsApp mezitím ovládl obrovskou část planety mimo Apple, Telegram si našel vlastní publikum, Signal si postavil značku na bezpečnosti. Nabízely lepší fotky, skupiny a reakce; některé z nich i koncové šifrování ve výchozím nastavení. Telegram ho má u tajných chatů. SMS proti nim vypadala jako fax, který někdo omylem nechal v kapse.
Srovnání ale kulhá. SMS neřešila totéž co chatovací aplikace. WhatsApp potřebuje účet a data. iMessage potřebuje Apple. Signal potřebuje, aby ho používala i druhá strana. SMS nepotřebuje téměř nic: telefonní číslo, mobilní síť a zařízení, které nemusí být ani smartphone.
Operátorská odpověď na stárnoucí SMS se jmenuje RCS. Standard existuje od roku 2007, ale jeho cesta k běžným uživatelům byla dlouhá a roztříštěná. Apple v listopadu 2023 oznámil jeho podporu. V Česku RCS na iPhonu zpřístupnil T-Mobile v září 2025 jako první operátor. V květnu 2026 Apple oznámil, že spolu s Googlem začíná zavádět koncové šifrování RCS zpráv v beta verzi pro iPhony s iOS 26.5, podporované operátory a Androidy s aktuálními Zprávami Google. Posun to je, ale SMS tím nekončí. RCS pořád vyžaduje správnou kombinaci systému, aplikace, operátora a protistrany. SMS proto zůstává záložním kanálem pro chvíle, kdy RCS u daného kontaktu nefunguje.
Největší slabina SMS vysvětluje, proč přežila
SMS není bezpečnostní ideál. Ověřovací kód v SMS je lepší než žádné ověření, ale horší než passkeys, hardwarový bezpečnostní klíč nebo ověřovací aplikace. Problém není jen v tom, že zpráva není koncově šifrovaná. Telefonní číslo lze zneužít přes výměnu SIM, přesměrování nebo slabiny v telekomunikační infrastruktuře. Kdo může, měl by u důležitých účtů přejít na silnější metodu.
Jenže u bezpečnosti nejde jen o techniku. Passkeys jsou výborné, pokud máte moderní zařízení, vyznáte se ve správě účtů a služba je podporuje. Pro moderní zabezpečení není SMS nejlepší, ale funguje i tam, kde má člověk starší telefon, špatný tarif nebo nechce instalovat další aplikaci. E-shop, kurýr nebo ordinace nechtějí řešit, jestli jste na iPhonu, Androidu nebo tlačítkové Nokii. Banky dnes často prosazují vlastní aplikace a silnější ověřování, ale pro méně citlivá oznámení nebo záložní komunikaci se SMS pořád hodí. Není to nejčistší řešení, ale jako základní doručovací kanál pořád funguje.
SMS přežila tím, že přestala být módou
Nejviditelnější každoroční připomínka ústupu běžných přání přes SMS přichází na přelomu roku. Podle iROZHLASu odešlo během silvestrovské noci na přelomu let 2025 a 2026 v síti T-Mobile téměř 3,62 milionu klasických SMS z mobilních zařízení, meziročně o více než 23 procent méně. Přání se odstěhovala do chatů a u osobních zpráv to dává smysl.
Zároveň se v Česku chystá systém, který připomíná, proč krátká zpráva bez instalace pořád dává smysl. Podle Ministerstva vnitra má být Cell Broadcast spuštěn ve druhé polovině roku 2026 a má během pár vteřin poslat varování všem telefonům v ohrožené oblasti. Technicky to není SMS ani její nástupce. Myšlenka je ale podobná: dostat krátkou větu k člověku, aniž by si předem instaloval appku.
Nikdo soudný nebude přesvědčovat partu kamarádů, aby opustila skupinu ve WhatsAppu a vrátila se ke 160 znakům. SMS už není místem, kde se odehrává osobní digitální život. Je to nouzový vchod, účtenka, potvrzení, upozornění a záložní kanál. Proti prvnímu „Merry Christmas“ je to méně romantická role, jenže podstatně důležitější. V mobilním světě někdy nejdéle vydrží právě to, co není módní, ale funguje skoro všude.