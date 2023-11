Komunikace bez hranic je tady: Apple začlení protokol RCS do svých zařízení

Apple přehodnotil svůj postoj a zavede protokol RCS

Příští rok se dostane na všechna zařízení skrze softwarovou aktualizaci

Rozhodnutí má pravděpodobně zabránit zpřístupnění iMessage pro Android

Bariér mezi Androidem a iOS je celá řada, nicméně většina z nich postupně upadá v zapomnění. Zmínit lze kupříkladu USB-C, kterému se Apple dlouho bránil a díky legislativě EU byl nakonec přinucen jej do svých telefonů nasadit a vyřadit svůj starší konektor Lightning. Především ve Spojených státech je další významnou bariérou iMessage, respektive možnost bezproblémové internetové komunikace napříč zařízeními. Zatímco Apple si své řešení hájí, konkurence se jej snažila přesvědčit, aby do svých telefonů zařadila podporu pro protokol RCS, který do jisté míry umožňuje to samé jako iMessage, avšak napříč platformami.

Chytrá komunikace pro všechny

Gigant z Cupertina se tomu velmi dlouho bránil a odmítal existenci RCS vzít na vědomí. Nyní ovšem nastal zlom, který čekal jen málokdo – Apple tento protokol nasadí do všech svých zařízení skrze softwarovou aktualizaci v průběhu příštího roku. RCS je zkratkou pro Rich Communication Services a ve své podstatě přináší řadu funkcí známou z moderních komunikačních aplikací. Pokud příjemce a odesílatel mají protokol aktivní, mohou si psát zprávy skrze internetové připojení, odesílat fotografie a videa či dostávat potvrzení o přečtení, to vše bez dalších poplatků.

Kritici ovšem často dodávají, že RCS je značně zastaralé, až příliš závislé na operátorech a také že některým aplikacím podporující RCS chybí klíčové funkce, jako je koncové šifrování. To by se ale mohlo změnit. Společnost Apple uvedla, že bude se členy GSMA spolupracovat na dalším zlepšování protokolu RCS, především v oblasti zabezpečení. Společnost Apple také sdělila serveru 9to5Mac, že nebude používat žádný druh proprietárního koncového šifrování nad RCS a zaměří se na zlepšení samotného standardu RCS.

Co vedlo Apple ke změně svého razantního postoje se můžeme jen dohadovat, nicméně svou roli v tom může hrát také fakt, že na půdě Evropské unie v současné době bojuje o zachování exkluzivity iMessage pro uživatele iOS. Google a velcí evropští operátoři by z něj rádi udělali multiplatormovou záležitost, což se Applu pochopitelně nelíbí. Je tedy pravděpodobné, že adopci protokolu RCS využije ve své argumentaci ve prospěch zachování exkluzivity iMessage.