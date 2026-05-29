Xiaomi drží svou silnou pozici na starém kontinentu, poklesu dodávek navzdory

- Evropskému trhu dominuje Samsung, na druhém místě se nachází Apple
- I přes pokles dodávek se podařilo Xiaomi udržet si třetí místo
- Firmám se vyplácí v Evropě vsázet na prémiové smartphony
Čínský výrobce Xiaomi patří mezi největší světové firmy vyrábějící (nejen) chytré telefony. To patrně není žádná velká novinka, ostatně za Samsungem a Applem si Xiaomi drží na řadě trhů stabilní třetí pozici. Podle nové studie společnosti Omdia dosáhly dodávky smartphonů v Evropě v prvním čtvrtletí roku 2026 počtu 33,1 milionu kusů. Zatímco Samsung a Apple zvýšily svůj podíl na trhu, Xiaomi si i přes různé peripetie a znatelný pokles počtu dodaných kusů udrželo pozici třetího největšího prodejce smartphonů v Evropě.
Xiaomi poklesly dodávky, přesto to na třetí místo stačí
Nejnovější zpráva poukazuje na významný posun v evropském odvětví smartphonů. Spotřebitelé se stále více orientují na prémiové a střední až vyšší třídy smartphonů, čímž se průměrná prodejní cena v Evropě vyšplhala na rekordních 580 eur (cca 14 tisíc korun). Zdá se, že strategie Xiaomi zaměřená na prémiový segment se vyplácí, a to zejména díky vynikajícím výsledkům řad Xiaomi 17 a Xiaomi 15T, přičemž navázat na tento úspěch bude firma jistě chtít včera představenými novinkami v podobě Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro.
Podle průzkumu Omdia za první čtvrtletí roku 2026 vzrostl evropský trh se smartphony meziročně o 2 % na 33 milionů kusů. K tomuto růstu došlo navzdory rostoucím nákladům v dodavatelském řetězci, zvýšení cen paměťových čipů a obecné nestabilitě dodávek. Odborní analytici tvrdí, že silná poptávka spotřebitelů a důkladná příprava zásob v distribučních kanálech pomohly stabilizovat trh v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Největší značky na evropském trhu podle Omdia
- Samsung: 12,6 milionu prodaných kusů, 38% podíl na trhu
- Apple: 8,8 milionu prodaných kusů, 26% podíl na trhu
- Xiaomi: 4,5 milionu prodaných kusů, 14% podíl na trhu
- Motorola: 1,9 milionu prodaných kusů, 6% podíl na trhu
- Oppo: 1,3 milionu prodaných kusů, 4% podíl na trhu
Samsung si udržel vedoucí pozici díky silným prodejům modelu Galaxy A16 4G, které vykompenzovaly zpoždění u řady Galaxy S26 a několika zařízení řady A. Apple dosáhl meziročního růstu o 9 % díky vysoké poptávce po řadě iPhone 17 a pokračujícímu zájmu o modely iPhone 15 a iPhone 16e. Dodávky smartphonů od Xiaomi v Evropě poklesly v 1. čtvrtletí 2026 meziročně o 15 % na 4,5 milionu kusů, čínský gigant si však i tak zajistil třetí místo na trhu.
Zpráva rovněž odhalila, že smartphony s cenou pod 200 eur (cca 4800 korun) nyní tvoří pouze 25 % celkových dodávek smartphonů v Evropě – což je nejnižší hodnota, jaká kdy byla zaznamenána. Hlavní analytik společnosti Omdia Runar Bjorhovde vysvětlil, že výrobci kladou stále větší důraz na ziskovost a udržitelný růst podnikání, místo aby se soustředili výhradně na objem dodávek. Právě s tím koresponduje důraz na prémiové smartphony, které mají obecně delší technickou i morální životnost.