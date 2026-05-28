TOPlist

Nová řada Xiaomi 17T je venku: základní model potěší každého, kdo chce menší telefon

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 28. 5. 15:00
0
Xiaomi 17T
  • Xiaomi dnes představilo novou modelovou řadu 17T
  • V jejím rámci dorazily dvě specifikace – Xiaomi 17T a 17T Pro
  • Základní provedení je kompaktní sympaťák za parádní cenu

Řada T od Xiaomi patří mezi velmi oblíbené a není se čemu divit. Většinou nabízí výborné specifikace a skvělý poměr cena/výkon, na což samozřejmě zákazníci slyší. Přesně to platí i pro nejnovější generaci s označením 17T, která navazuje na předchozí sérii 15T a vyplňuje mezeru mezi plnohodnotnými řadami Xiaomi 15 a Xiaomi 18. Jaký je základní model?

Kapitoly článku
Xiaomi 17T se představuje
Pokročilý displej šetrný k očím uživatele
Pořádný výkon od MediaTeku
Leica dostupná pro každého
Baterie, nabíjení a systém
Cena a dostupnost

Xiaomi 17T se představuje

Základní provedení 17T se řadí do kategorie odlehčených vlajek a potěší hlavně zájemce o menší telefon. Xiaomi oproti předchůdci výrazně zmenšilo displej, který již nemá úhlopříčku 6,83 palce, ale pouze 6,59 palce a výsledkem jsou pochopitelně kompaktnější proporce i nižší hmotnost. Rozměry této novinky činí 157,6 × 75,2 × 8,17 mm a hmotnost se zastavila na 200 gramech.

Nejedná se sice o vyložený kompakt, ale oproti dnešním standardním telefonům je o kousek menší, což slibuje příjemný úchop a snadnou manipulaci. Konstrukce je postavena okolo plastového rámečku, plastem jsou kryta také záda a samozřejmě neschází zvýšená odolnost, a to dle krytí IP68. Design novinky se podobá předchozímu modelu a působí velmi elegantně.

Pokročilý displej šetrný k očím uživatele

Na čelní straně Xiaomi 17T se tedy nachází displej s úhlopříčkou 6,59 palce, který se může pochlubit tenkým vnitřním rámečkem a také pořádnou porcí jasu. Jeho maximální hodnota se může vyšplhat na 3 500 nitů, obnovovací frekvence tohoto AMOLED panelu je 120 Hz a za zmínku určitě stojí i vysoké 1,5K rozlišení (2 756 × 1 268 pixelů).

Displej umí zobrazit 68 miliard barev, pokrývá barevný gamut DCI-P3 a je velmi šetrný k očím uživatele – nabízí pulzně šířkovou modulaci 3 840 Hz a DC stmívání. Panel se může pochlubit standardy HDR10+, Dolby Vision i čtyřnásobnou certifikací TÜV Rheinland pro ochranu zraku, včetně certifikace Intelligent Eye Care.

Pořádný výkon od MediaTeku

Xiaomi 17T se opírá o procesor Dimensity 8500-Ultra s osmi jádry, který je postaven na 3nm výrobním procesu a může běžet na maximální frekvenci až 3,4 GHz. Tato čipová sada spadá do vyšší střední třídy a očekáváme nadstandardní výkon, který se dostane na dostřel starším vlajkovým procesorům. Zpracování grafiky obstarává GPU Mali-G720 MC8.

Produkci tepla bude držet na uzdě, nebo se o to alespoň snažit, chladicí systém 3D IceLoop a tato novinka se může pochlubit také velmi rychlými pamětmi (LPDDR5X 9600 Mbps + úložiště UFS 4.1). Operační paměť má kapacitu 12 GB RAM a v oblasti vnitřního úložiště je na výběr z 256 GB nebo 512 GB.

Leica dostupná pro každého

Stejně jako plnohodnotné vlajky od Xiaomi, i základní model 17T je vybaven fotoaparátem navrženým ve spolupráci se slavnou Leicou. Ta dodala několik softwarových vychytávek v podobě vodoznaků, režimů Authentic a Vibrant a také funkcí Leica Live Moment a Leica Live Portrait. Kromě softwaru se ale podepsala i pod hardwarem.

Z dílen této světoznámé značky je design optiky (UltraPure) a také hybridní konstrukce objektivu Leica Summilux typu 1G + 6P. Díky němu si budou moct majitelé užít výbornou světelnost a zároveň vynikající dynamický rozsah v kombinaci s přirozeně vykreslenou hloubkou ostrosti.

Trojitý fotoaparát disponuje rozlišením 50 + 50 + 12 Mpx, hlavní objektiv ukrývá snímač Light Fusion 800 a je stejně jako teleobjektiv s periskopickou konstrukcí opticky stabilizovaný. Periskop nabízí 5× optický zoom, až 120× digitální a podporuje makro fotografie ve vzdálenosti od 30 centimetrů. Selfie kamerka disponuje rozlišením 32 Mpx.



Chytrý telefon Xiaomi 17T v soutěži



Nepřehlédněte

Soutěž o Xiaomi 17T. Vyhrajte nové Xiaomi hned po premiéře

Baterie, nabíjení a systém

Uvnitř Xiaomi 17T najdeme baterii s kapacitou 6 500 mAh, což je o celých 1 000 mAh víc než v případě předchozího modelu, a to navzdory menším rozměrům. Jedná se o křemíkovo-uhlíkový akumulátor a drátové nabíjení má solidní výkon 67 W. Bezdrátové nabíjení sice chybí, to reverzní drátové však nikoliv a pochlubit se může solidním výkonem 22,5 W.

Co se softwaru týče, telefon běží na HyperOS 3, který vychází z Androidu 16 a nabízí mimo jiné velmi slušnou porci AI. Hlavním asistentem je Gemini od Googlu, neschází funkce Circle to Search a ani řešení přímo od Xiaomi v podobě platformy HyperAI. Ta obsahuje několik samostatných modulů a funguje i v češtině.

Cena a dostupnost

Xiaomi 17T vstupuje na náš trh ve čtyřech barevných verzích, a to Violet, Opal White, Blue a Black. K dispozici jsou dvě paměťové varianty (12 + 256 GB a 12 + 512 GB) a základní cena byla stanovena na 12 999 Kč. Jedná se o zaváděcí cenu a plná cena tohoto modelu je 16 499 Kč. Verze s pamětí 12 + 512 GB stojí 15 499 Kč (plná cena je 18 499 Kč).

Získejte elektrokoloběžku Xiaomi nebo tablet Xiaomi jako dárek zdarma k novému Xiaomi 17T a 17T Pro, na kterých navíc v prvních dnech ušetříte až 4 500 Kč. Vše získáte nákupem na Mobil Pohotovosti.

Pokud navíc na svůj nově zakoupený telefon napíšete recenzi a zveřejníte ji, můžete se těšit na zajímavý dárek. Tím je tablet Redmi Pad 2 9.7″ 128 GB v hodnotě 4 499 Kč zdarma a pro jeho získání stačí zařízení zaregistrovat na stránkách promo akce, zveřejnit vlastní recenzi zakoupeného produktu a splnit podmínky kampaně. Tato akce platí při nákupu u autorizovaných prodejců.

Vstoupit do diskuze
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Xiaomi TV S Mini LED pro rok 2026
Malé, velké i výhodné. Z atraktivních televizí od Xiaomi si vybere takřka každý
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:10
0
Chytré hodinky Xiaomi Watch S5 46mm
Velká premiéra Xiaomi ve Vídni: nejen telefony, ale i chytré hodinky Watch S5, Smart Band 10 Pro a další gadgety
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:05
1
Xiaomi 17T Pro recenze: velmi dobře namíchaný koktejl s agresivní cenovkou
Xiaomi 17T Pro recenze: velmi dobře namíchaný koktejl s agresivní cenovkou
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
2
Chytré prsteny Dreame Smart Ring a Glow Ring
Dreame odhalilo vlastní chytrý prsten, z ceny ale příliš nadšení nebudete
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 14:00
0

Kapitoly článku