Nová řada Xiaomi 17T je venku: základní model potěší každého, kdo chce menší telefon

- Xiaomi dnes představilo novou modelovou řadu 17T
- V jejím rámci dorazily dvě specifikace – Xiaomi 17T a 17T Pro
- Základní provedení je kompaktní sympaťák za parádní cenu
Řada T od Xiaomi patří mezi velmi oblíbené a není se čemu divit. Většinou nabízí výborné specifikace a skvělý poměr cena/výkon, na což samozřejmě zákazníci slyší. Přesně to platí i pro nejnovější generaci s označením 17T, která navazuje na předchozí sérii 15T a vyplňuje mezeru mezi plnohodnotnými řadami Xiaomi 15 a Xiaomi 18. Jaký je základní model?
Xiaomi 17T se představuje
Základní provedení 17T se řadí do kategorie odlehčených vlajek a potěší hlavně zájemce o menší telefon. Xiaomi oproti předchůdci výrazně zmenšilo displej, který již nemá úhlopříčku 6,83 palce, ale pouze 6,59 palce a výsledkem jsou pochopitelně kompaktnější proporce i nižší hmotnost. Rozměry této novinky činí 157,6 × 75,2 × 8,17 mm a hmotnost se zastavila na 200 gramech.
Nejedná se sice o vyložený kompakt, ale oproti dnešním standardním telefonům je o kousek menší, což slibuje příjemný úchop a snadnou manipulaci. Konstrukce je postavena okolo plastového rámečku, plastem jsou kryta také záda a samozřejmě neschází zvýšená odolnost, a to dle krytí IP68. Design novinky se podobá předchozímu modelu a působí velmi elegantně.
Pokročilý displej šetrný k očím uživatele
Na čelní straně Xiaomi 17T se tedy nachází displej s úhlopříčkou 6,59 palce, který se může pochlubit tenkým vnitřním rámečkem a také pořádnou porcí jasu. Jeho maximální hodnota se může vyšplhat na 3 500 nitů, obnovovací frekvence tohoto AMOLED panelu je 120 Hz a za zmínku určitě stojí i vysoké 1,5K rozlišení (2 756 × 1 268 pixelů).
Displej umí zobrazit 68 miliard barev, pokrývá barevný gamut DCI-P3 a je velmi šetrný k očím uživatele – nabízí pulzně šířkovou modulaci 3 840 Hz a DC stmívání. Panel se může pochlubit standardy HDR10+, Dolby Vision i čtyřnásobnou certifikací TÜV Rheinland pro ochranu zraku, včetně certifikace Intelligent Eye Care.
Pořádný výkon od MediaTeku
Xiaomi 17T se opírá o procesor Dimensity 8500-Ultra s osmi jádry, který je postaven na 3nm výrobním procesu a může běžet na maximální frekvenci až 3,4 GHz. Tato čipová sada spadá do vyšší střední třídy a očekáváme nadstandardní výkon, který se dostane na dostřel starším vlajkovým procesorům. Zpracování grafiky obstarává GPU Mali-G720 MC8.
Produkci tepla bude držet na uzdě, nebo se o to alespoň snažit, chladicí systém 3D IceLoop a tato novinka se může pochlubit také velmi rychlými pamětmi (LPDDR5X 9600 Mbps + úložiště UFS 4.1). Operační paměť má kapacitu 12 GB RAM a v oblasti vnitřního úložiště je na výběr z 256 GB nebo 512 GB.
Leica dostupná pro každého
Stejně jako plnohodnotné vlajky od Xiaomi, i základní model 17T je vybaven fotoaparátem navrženým ve spolupráci se slavnou Leicou. Ta dodala několik softwarových vychytávek v podobě vodoznaků, režimů Authentic a Vibrant a také funkcí Leica Live Moment a Leica Live Portrait. Kromě softwaru se ale podepsala i pod hardwarem.
Z dílen této světoznámé značky je design optiky (UltraPure) a také hybridní konstrukce objektivu Leica Summilux typu 1G + 6P. Díky němu si budou moct majitelé užít výbornou světelnost a zároveň vynikající dynamický rozsah v kombinaci s přirozeně vykreslenou hloubkou ostrosti.
Trojitý fotoaparát disponuje rozlišením 50 + 50 + 12 Mpx, hlavní objektiv ukrývá snímač Light Fusion 800 a je stejně jako teleobjektiv s periskopickou konstrukcí opticky stabilizovaný. Periskop nabízí 5× optický zoom, až 120× digitální a podporuje makro fotografie ve vzdálenosti od 30 centimetrů. Selfie kamerka disponuje rozlišením 32 Mpx.
Baterie, nabíjení a systém
Uvnitř Xiaomi 17T najdeme baterii s kapacitou 6 500 mAh, což je o celých 1 000 mAh víc než v případě předchozího modelu, a to navzdory menším rozměrům. Jedná se o křemíkovo-uhlíkový akumulátor a drátové nabíjení má solidní výkon 67 W. Bezdrátové nabíjení sice chybí, to reverzní drátové však nikoliv a pochlubit se může solidním výkonem 22,5 W.
Co se softwaru týče, telefon běží na HyperOS 3, který vychází z Androidu 16 a nabízí mimo jiné velmi slušnou porci AI. Hlavním asistentem je Gemini od Googlu, neschází funkce Circle to Search a ani řešení přímo od Xiaomi v podobě platformy HyperAI. Ta obsahuje několik samostatných modulů a funguje i v češtině.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17T vstupuje na náš trh ve čtyřech barevných verzích, a to Violet, Opal White, Blue a Black. K dispozici jsou dvě paměťové varianty (12 + 256 GB a 12 + 512 GB) a základní cena byla stanovena na 12 999 Kč. Jedná se o zaváděcí cenu a plná cena tohoto modelu je 16 499 Kč. Verze s pamětí 12 + 512 GB stojí 15 499 Kč (plná cena je 18 499 Kč).
