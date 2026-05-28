Velká premiéra Xiaomi ve Vídni: nejen telefony, ale i chytré hodinky Watch S5, Smart Band 10 Pro a další gadgety

- Xiaomi rozšiřuje své portfolio příslušenství
- Nechybí chytré hodinky, fitness náramek či zajímavá sluchátka
- V prodeji jsou již nyní za velmi zajímavé ceny
Čínská společnost Xiaomi na své akci v rakouské metropoli představila nejen chytré telefony Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro, ale dovezla také hezkou řádku různého příslušenství, které rozšíří její portfolio. Konkrétně se jedná o čtyři novinky, tedy Xiaomi Watch S5 46mm, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Buds 6 a Xiaomi Sound Play. Ty se zaměřují nejen na zdraví a fitness, ale také na kvalitní hudební zážitek. Co všechno mohou nabídnout?
Praktické chytré příslušenství pro sport i zábavu
Xiaomi Watch S5 46mm kombinují sportovní a zdravotní funkce v elegantním a lehkém provedení z nerezové oceli. Hodinky přicházejí s výrazným 46mm pouzdrem, přičemž váží 46 g a zachovávají si tenký profil o tloušťce 10,99 mm.
Výbavu doplňuje 1,48palcový AMOLED displej s jasem až 2 500 nitů, baterie Xiaomi Surge s kapacitou 815 mAh, která slibuje výdrž přibližně 21 dní při běžném používání, více než 150 sportovních režimů a vylepšený snímač srdečního tepu se konfigurací 4 LED + 4 PD. Operačním systémem je Xiaomi HyperOS 3, který slibuje pokročilé funkce z hlediska ovládání chytré domácnosti, dálkového ovládání fotoaparátu smartphonu nebo ovládání sluchátek.
Xiaomi Smart Band 10 Pro je naopak chytrý náramek pro každodenní používání. Je vybaven 1,74palcovým AMOLED displejem s maximálním jasem až 2 000 nitů, konstrukcí s využitím nové generace vysokopevnostního hliníku s tloušťkou pouzdra 9,7 mm, baterii s kapacitou 350 mAh a výdrží přibližně 21 dní.
Nechybí modernizovaný PPG modul spolu s vlastními algoritmy Xiaomi a více než 150 režimy cvičení, lepším monitorováním spánku nebo NFC pro bezkontaktní platby. Ženy poté ocení spolupráci s aplikací Clue pro přesné sledování menstruačního cyklu.
Xiaomi Buds 6 jsou poté vlajková sluchátka s polouzavřenou konstrukcí. Sluchátka využívají 11mm dynamický měnič s trojitým magnetem pro výraznější basy a membránu pokovenou 24karátovým zlatem, která zvyšuje citlivost vysokých frekvencí o 30 procent a má za úkol přinést čistší a detailnější podání výšek.
Zvukový projev dále vylepšuje sada digitálních technologií, mezi které patří ladění od týmu Harman Golden Ear Team, a nechybí ani podpora aptX. Ve spojení s akustickou konstrukcí ve tvaru síťoviny dokáže systém potlačit okolní hluk až do úrovně 95 dB a přitom neváží ani 5 gramů. Vůbec poprvé navíc sluchátka Xiaomi podporují služby Apple Find My pro zařízení Apple a Google Find Hub pro zařízení s Androidem.
Reproduktor Xiaomi Sound Play spojuje kvalitní zvuk s dynamickými světelnými efekty v kompaktním provedení potaženém textilií. Zvukový systém s výkonem 18 W dokáže zaplnit místnost bohatým zvukem a hodí se pro širokou škálu každodenních situací. Xiaomi Sound Play je vybaven reproduktorem s efektem nekonečného zrcadla v horní části a okolním podsvícením ve spodní části. Nabízí pět barevných efektů a tři režimy osvětlení. Nechybí technologie True Wireless Stereo pro propojení dvou kusů do jednoho stereo celku, Auracast pro synchronizaci až 100 kompatibilních reproduktorů současně nebo certifikace IP68. Baterie s kapacitou 2 600 mAh nabízí až 14 hodin přehrávání na jedno nabití a plné dobití zabere přibližně 2,5 hodiny.
Cena a dostupnost
Xiaomi Watch S5 46mm, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Buds 6 a Xiaomi Sound Play jsou nyní dostupné prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů Xiaomi a u autorizovaných prodejců. Xiaomi Watch S5 46mm lze pořídit za 4 489 Kč, fitness náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro za 1 889 Kč (verze s NFC stojí 2 199 Kč) a Xiaomi Buds 6 mohou být vaše za 2 689 Kč. Pokud jde o reproduktor Xiaomi Sound Play, jeho cenu a dostupnost budeme znát později.