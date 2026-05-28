Malé, velké i výhodné. Z atraktivních televizí od Xiaomi si vybere takřka každý

Michael Chrobok 28. 5. 15:10
Xiaomi TV S Mini LED pro rok 2026
  • Xiaomi ve Vídni představilo také nové televizory pro rok 2026
  • Dominuje jim technologie Mini LED a na výběr máte hned z pěti úhlopříček
  • Nejlevnější pořídíte za 14 tisíc korun, ta nejdražší vás poté přijde na 55 tisíc korun

Xiaomi, to nejsou jen chytré telefony či příslušenství. Čínská značka se prosazuje také v řadě jiných odvětví, mimo jiné kupříkladu také v rámci televizorů. Právě několik z nich Xiaomi oficiálně představilo také na akci ve Vídni – konkrétně se jedná o modely Xiaomi TV S Mini LED, které se liší nejen svými parametry, ale především velikostí úhlopříčky. A na své si přijdou jak ti, kteří za televizi nechtějí utratit hodně, tak i ti, kteří touží po opravdu velké obrazovce. Co všechno nabídnou?

Malé i velké televize se zajímavými parametry

Základem je 55″ varianta Xiaomi TV S Mini LED, která, jak už název napovídá, láká především na technologii Mini LED. Ta stmívání rozděluje obrazovku do mnoha nezávislých zón podsvícení a přesně reguluje jas i temné části v každé oblasti obrazu. Zařízení je vybaveno světelným senzorem, který v reálném čase detekuje okolní osvětlení a automaticky upravuje jas, a senzorem barevné teploty, který rovněž v reálném čase upravuje tón, čímž zajišťuje živý jas, hluboký kontrast a realistické detaily. Konkrétně má 308 zón stmívání a jas až 1200 nitů. Nechybí 94% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, obnovovací frekvence 120 Hz, režim Game Boost, Dolby Audio & DTS:X nebo operační systém Google TV s podporou Google Cast a Apple AirPlay.

Na druhém konci spektra pak najdeme 98″ obra. Ten se může pochlubit 880zónovým QD-Mini LED pro hluboký kontrast a živé detaily, jasem až 1200 nitů, variabilní obnovovací frekvencí 144 Hz nebo certifikacemi Dolby Atmos a Dolby Vision. Samozřejmostí je 94% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, podpora pro nativní 4K i při nejvyšší obnovovací frekvenci, AMD FreeSync, herní režim a rovněž Google TV s podporou Google Cast a Apple AirPlay. Kovový rámeček a 360° dálkový ovladač Bluetooth je poté jen třešnička na dortu.

Co se týče ceny a dostupnosti, máme pro vás dobré zprávy. Všechny modely si můžete zakoupit již nyní, přičemž ceny jsou následující – základní 55″ varianta stojí 13 990 korun, vetší 65″ verze vás přijde na 18 990 korun, 75″ úhlopříčka dostala cenu 23 990 korun, televize s úhlopříčkou 85″ stojí 35 990 korun a za nejvybavenější verzi s panelem o velikosti 98″ si Xiaomi řekne o 54 990 korun.

