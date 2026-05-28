Dreame odhalilo vlastní chytrý prsten, z ceny ale příliš nadšení nebudete

Jakub Fišer 28. 5. 14:00
Chytré prsteny Dreame Smart Ring a Glow Ring
  • Dreame na eventu ve Francii oznámilo také chystaný start prodeje svých chytrých prstenů
  • Dreame Smart Ring a Glow Ring vstoupí do prodeje v průběhu června
  • Cena by se měla pohybovat kolem 7–8 tisíc korun, oficiální info zatím nemáme

Kromě nových vysavačů řady X60 čínské Dreame na konferenci v Chantilly, asi 40 kilometrů od Paříže, přiblížilo evropským zákazníkům také dvojici svých chytrých prstenů. Ty byly vůbec poprvé odhaleny na veletrhu CES v lednu letošního roku, tehdy ještě s nejasnými názvy. Teď už jsou prsteny Smart Ring a Glow Ring oficiální, připravuje se spuštění předprodeje.

Oba chytré prstýnky sdílí zásadní funkce a výbavu, liší se víceméně jen zaměřením. Smart Ring v nejlepší možné míře nahradí chytré hodinky, nabízí totiž základní analýzu spánku, haptické upozornění na příchozí notifikace a v několika různých sportovních režimech měří jak srdeční tep a teplotu kůže, tak i hladinu kyslíku v krvi (SpO2).

Glow Ring namísto toho cílí na citelně náročnější zákazníky. Výrobce u něj láká na vše z modelu Smart Ring, k čemuž ještě přidává pokročilejší monitoring zdravotních funkcí, najmě elektrokardiogram (EKG) certifikovaný regulátory v Evropské unii. Slibuje také nepřetržité 24hodinové měření srdečního tepu.



Robotické vysavače Dreame X60



Dreame se novinkami ohledně chytrých prstenů pochlubilo jen telegraficky, protože přímo na místě k vidění nebyly, ani během tiskové konference se na ně nedostalo. Na oficiálních stránkách výrobce uvádí, že start prodeje je v plánu na červen, oba prsteny by pak měly stát kolem 300 dolarů, tedy asi 7 500 korun včetně DPH. Pro srovnání, Samsung Galaxy Ring vyjde na necelých 7 tisíc korun, populární Oura Ring 4. generace koupíte v Česku za 10 tisíc korun.

Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

