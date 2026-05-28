Revoluce v nakupování? Na Košík.cz pohodlně objednáte přímo z ChatGPT

Online supermarket Košík.cz oznámil jednu z nejzajímavějších AI novinek na české e-commerce scéně. Jako první retailer v Česku i celé střední Evropě se integroval přímo do prostředí ChatGPT a zároveň otevírá svůj vlastní MCP server veřejnosti i vývojářům. Firma očekává, že do roku 2030 bude až 15 % objednávek vznikat právě prostřednictvím AI nástrojů.
Košík.cz přímo v ChatGPT
Nová integrace umožňuje nakupovat potraviny přímo v rozhraní ChatGPT bez nutnosti otevírat web nebo mobilní aplikaci. Uživatel se přihlásí ke svému účtu Košíku přímo v chatu a AI následně zvládne vyhledávat produkty, upravovat obsah košíku, předvyplnit doručovací údaje nebo dokončit objednávku platbou kartou.
Košík zároveň tvrdí, že celé prostředí zachovává podobný vzhled a přehlednost, na jakou jsou zákazníci zvyklí z klasické aplikace nebo webového rozhraní. Prakticky tak jde o první výraznější ukázku tzv. AI-assisted shoppingu v českém prostředí. Skvělým příkladem je třeba vyhledání receptu na lasagne přímo v rozhraní ChatGPT, který pak může prostřednictvím API Košíku nabídnout nákup potřebných surovin, které vám na vaření chybí.
Co je MCP server a proč je důležitý?
Součástí oznámení je i otevření vlastního MCP serveru. Zkratka MCP znamená Model Context Protocol – otevřený standard, který umožňuje AI modelům bezpečně komunikovat s externími službami. Standard představila společnost Anthropic na konci roku 2024 a postupně jej přijaly i další velké firmy včetně OpenAI, Google nebo Microsoftu.
MCP server Košíku je kompatibilní s hlavními AI asistenty typu ChatGPT nebo Claude. Na rozdíl od plné integrace v ChatGPT ale zatím funguje primárně textově a platba probíhá přes webové rozhraní. Jinými slovy, přes rozhraní chatbota si můžete vyhledat vyhledat recepty a poznačit jednotlivé suroviny, ale přímo v ChatGPT pak budete přesměrováni na web Košíku, kde zkontrolujete objednávku a provedete platbu přes svůj přihlášení účet.
Podle Jiřího Sloupa, šéfa rozvoje umělé inteligence v Košíku, ukázal pilotní provoz, že o podobné scénáře je zájem. Nejvíce MCP server zatím využívaly firmy, které přes AI automatizují pravidelné objednávky kancelářských zásob nebo celých snídaní. Do čtyř let pak Košík očekává, že právě přes chatovacího robota bude vznikat až 15 % objednávek, tedy méně než každá desátá.
Košík očekává, že význam AI v online nakupování bude rychle růst, firma proto počítá s dalším rozšiřováním funkcí. Do budoucna by AI agenti mohli řešit například reklamace, komunikaci se zákaznickou podporou, opakované objednávky nebo práci s historií nákupů a informacemi o produktech. Firma zároveň chce oslovit AI komunitu a nabídnout extra kredity autorům nejzajímavějších nápadů a experimentů. Vývojáři – jednotlivci i firmy – mohou svá řešení sdílet přímo s Košíkem.
„Chceme být v úzkém kontaktu s těmi, kteří s AI nejvíce experimentují a posouvají její možnosti dopředu. A je jedno, jestli jsou to firmy nebo jednotlivci. Rádi tak budeme sbírat informace o nejzajímavějších integracích a jejich autorům rádi přispějeme kredity na další experimenty,“ uzavírá Jiří Sloup.
V zahraničí, zejména mimo Evropu, podobné projekty vznikají už dávno. Velmi aktivní je v tomto ohledu americký Instacart, či řetězec supermarketů Walmart, oba úzce spolupracují s OpenAI na plné integraci jejich sortimentu do ChatGPT. Podobně je na tom indický BigBasket, nicméně Košík je skutečně jedním z průkopníků u nás ve střední Evropě.