TOPlist

Už jste ho zkusili? DuckDuckGo zažívá masivní nárůst uživatelů, na vině je Google a jeho AI

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 27. 5. 20:00
0
Robot koukající na člověka (ilustrační obrázek)
  • Umělá inteligence u některých lidí příliš netáhne
  • V reakci na oznámení Googlu zažívá DuckGoGo nebývalý nárůst uživatelů
  • Jestli jde jen o anomálii, nebo nový trend, to se teprve ukáže

Umělá inteligence je v dnešní době takřka na každém kroku, ať už jde o produkty či služby. Stranou teď nechme debaty o tom, jestli je její nasazení smysluplné a zda přináší nějaké reálné benefity. Nejeden uživatel ale má této „AI mánie“ dost a naopak začínají být v kurzu produkty a služby, které s umělou inteligencí nevyužívají. V návaznosti na oznámení týkající se vyhledávání s využitím umělé inteligence, která zazněla na konferenci Google I/O minulý týden, společnost DuckDuckGo uvádí, že zaznamenala výrazný a trvalý nárůst počtu uživatelů v USA, včetně prudkého nárůstu instalací aplikace pro iPhone.

Rostoucí trend produktů a služeb bez AI?

Během úvodní keynote na konferenci Google I/O gigant z Mountain View oznámil řadu změn, kterých se uživatelé dočkají v následujících týdnech a měsících, přičemž většina z nich souvisí s větší integrací umělé inteligence do celého jejího ekosystému. Pokud jde konkrétně o vyhledávání, Google oznámil zásadní přepracování vyhledávacího pole, které doprovodila tiskovou zprávou, v níž tuto změnu označila za „nové ucho pro AI Vyhledávání“ a za „největší vylepšení (vyhledávacího pole Google) za více než 25 let“.

V souvislosti s tím společnost DuckDuckGo sdělila serveru 9to5Mac, že od konference Google I/O zaznamenává trvalý nárůst počtu uživatelů v USA, přičemž mezi všemi platformami vede iOS. Firma uvádí, že počet instalací na iOS v USA vzrostl v průměru o 33 % v mezitýdenním srovnání, zatímco celkový růst činil 18,1 %. DuckDuckGo také zmiňuje, že návštěvnost stránky noai.duckduckgo.com, verze jeho vyhledávací platformy bez umělé inteligence, rovněž prudce vzrostla, a to v průměru o 22,7 % v mezitýdenním srovnání.







Nepřehlédněte

Google I/O 2026: velký přehled novinek v Gemini, Androidu i vyhledávání

Podle DuckDuckGo tato čísla naznačují, že nedávný nárůst není globálním trendem, ale spíše „reakcí na oznámení Googlu zaměřené na americký trh“. DuckDuckGo však také experimentuje s funkcemi umělé inteligence, přičemž se vždy snaží zdůraznit, že jsou volitelné a lze se jim zcela vyhnout prostřednictvím speciální stránky tohoto vyhledávače.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Srovnání infotainmentu v automobilech
Auto není telefon. Proč se automobilky vracejí k fyzickým tlačítkům?
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 19:00
0
Samsung Galaxy S26 Ultra v recenzi
Fotograf vyměnil drahou techniku za Galaxy S26 Ultra. Jeho snímky berou dech
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
1
Robotické vysavače Dreame X60
Dreame ukázalo roboty jako ze sci-fi. Cyber X připomíná tank a umí vylézt do schodů
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
1
Datadisk Songs of the Past
Oprašte lektvary a znamení! Geralt z Rivie se vrací do akce, Zaklínač 3 dostane třetí rozšíření
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 13:00
0

Kapitoly článku