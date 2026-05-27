Už jste ho zkusili? DuckDuckGo zažívá masivní nárůst uživatelů, na vině je Google a jeho AI

Umělá inteligence je v dnešní době takřka na každém kroku, ať už jde o produkty či služby. Stranou teď nechme debaty o tom, jestli je její nasazení smysluplné a zda přináší nějaké reálné benefity. Nejeden uživatel ale má této „AI mánie“ dost a naopak začínají být v kurzu produkty a služby, které s umělou inteligencí nevyužívají. V návaznosti na oznámení týkající se vyhledávání s využitím umělé inteligence, která zazněla na konferenci Google I/O minulý týden, společnost DuckDuckGo uvádí, že zaznamenala výrazný a trvalý nárůst počtu uživatelů v USA, včetně prudkého nárůstu instalací aplikace pro iPhone.
Rostoucí trend produktů a služeb bez AI?
Během úvodní keynote na konferenci Google I/O gigant z Mountain View oznámil řadu změn, kterých se uživatelé dočkají v následujících týdnech a měsících, přičemž většina z nich souvisí s větší integrací umělé inteligence do celého jejího ekosystému. Pokud jde konkrétně o vyhledávání, Google oznámil zásadní přepracování vyhledávacího pole, které doprovodila tiskovou zprávou, v níž tuto změnu označila za „nové ucho pro AI Vyhledávání“ a za „největší vylepšení (vyhledávacího pole Google) za více než 25 let“.
V souvislosti s tím společnost DuckDuckGo sdělila serveru 9to5Mac, že od konference Google I/O zaznamenává trvalý nárůst počtu uživatelů v USA, přičemž mezi všemi platformami vede iOS. Firma uvádí, že počet instalací na iOS v USA vzrostl v průměru o 33 % v mezitýdenním srovnání, zatímco celkový růst činil 18,1 %. DuckDuckGo také zmiňuje, že návštěvnost stránky noai.duckduckgo.com, verze jeho vyhledávací platformy bez umělé inteligence, rovněž prudce vzrostla, a to v průměru o 22,7 % v mezitýdenním srovnání.
Podle DuckDuckGo tato čísla naznačují, že nedávný nárůst není globálním trendem, ale spíše „reakcí na oznámení Googlu zaměřené na americký trh“. DuckDuckGo však také experimentuje s funkcemi umělé inteligence, přičemž se vždy snaží zdůraznit, že jsou volitelné a lze se jim zcela vyhnout prostřednictvím speciální stránky tohoto vyhledávače.