Mobilní fotografie zažívá v posledních letech výrazný boom, ať už rostoucí kvalitou samotné techniky, tak i stále lepšími algoritmy. Tempo, kterými jednotlivé značky vylepšují své fotoaparáty v chytrých telefonech ale není zcela rovnoměrné. Čínské špičky v tomto ohledu, jako je Oppo nebo Vivo, vsází na rychlé inovace a dynamický vývoj, zatímco firmy jako Samsung, Apple či Xiaomi se spíše spoléhají na pomalejší a postupný vývoj, který je podpořený především kvalitním softwarem.
Mobilní fotografie jde mílovými kroky kupředu
Z těchto výrobců sklízí nejvíce kritiky Samsung, která provádí meziročně jen minimum změn u fotoaparátů svých vlajkových modelů. Fotoaparát modelu Galaxy S26 Ultra například stále využívá některé technologie, které jsou v podstatě totožné s modelem S24 Ultra. I přesto však jeden profesionální fotograf dokázal, že ve fotografii záleží více na vnímání a zkušenostech, než na vybavení. Steven Scott Grogin je oním profesionálem, který se při zachycování neuvěřitelně působivých snímků divoké přírody a makrofotografií spoléhá na své telefony Samsung Galaxy.
Jeho práce byla oceněna v soutěži Mobile Photography Awards, kde obsadil první místo v kategorii Makro a detaily, a také v soutěži 35AWARDS, kde se v kategorii Mobilní fotografie umístil na sedmém místě v celosvětovém žebříčku. Groginův příspěvek nakonec překonal kategorii určenou pouze pro telefony a postoupil do obecné fotografické klasifikace, kde si celosvětově zajistil 70. místo v kategorii Fotografie divoké přírody.
Grogin pro Android Authority uvedl, že jeho „práce vychází výhradně ze skutečných setkání s divokou přírodou na Floridě a v Michiganu, přičemž často využívá pohlcující perspektivy z úrovně země a vodní hladiny, které zachycují přehlíženou divokou zvěř, jako jsou aligátoři, žáby, hadi, můry, hmyz a bažinné druhy.“ Na rozdíl od obecného názoru, že Samsung v oblasti fotoaparátů nepřináší žádné inovace, Grogin tvrdí, že se kvalita fotoaparátů v telefonech Samsung výrazně zlepšila. Fotografův úspěch v mobilní fotografii neznamená, že vybavení není důležité, ale zdůrazňuje, že je třeba věnovat větší pozornost vašim schopnostem, než samotnému fotoaparátu.