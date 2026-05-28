Zůstal vám kredit na SIM kartě? Operátor jej musí vrátit, ale nedělá to automaticky

- Přecházíte s vaší předplacenou SIMkou jinam, ale zůstal vám tam kredit
- Operátor vám jej musí vrátit, ale vy si na oplátku musíte dost nešikovně zažádat
- U Vodafonu a T-Mobile „stačí“ zaslat dopis, u O2 musíte rovnou na prodejnu
Pokud patříte k zákazníkům s předplacenými kartami u operátora, možná vás někdy napadlo, jak to je s nespotřebovaným kreditem poté, co se rozhodnete změnit poskytovatele. Dobrou zprávou je, že operátor je povinen vám vaše nespotřebované peníze z kreditu vrátit. Musíte se o ně ale přihlásit, operátoři v tom nemají žádný automatizovaný systém.
Vrácení kreditu od operátora
Změna operátora bývá nejčastěji horkým tématem zejména pro zákazníky s paušálními tarify, kterým přestala služba vyhovovat, nebo dostali zajímavější nabídku od konkurence. Na každý pád i klienti s předplacenou kartou čas od času přechází a nese to s sebou i jeden aspekt, který u paušálních zákazníků odpadá – vrácení nespotřebovaného kreditu.
Na tento proces myslí smluvní podmínky a zákazníci tedy mají nárok na vrácení přebytečného kreditu. Nicméně neděje se to automaticky a pokud máte o vratku zájem, musíte si o to požádat oficiální cestou, jak upozorňuje Český telekomunikační úřad ve své květnové monitorovací zprávě.
„Pokud se spotřebitel využívající předplacené služby rozhodne změnit svého poskytovatele, nevyčerpaný kredit u předplacených služeb mu může být vrácen. Neděje se to vsak automaticky, o výplatu nespotřebovaného kreditu si musí spotřebitelé aktivně požádat. Žádost je třeba adresovat opouštěnému poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení smlouvy, tedy od data, kdy došlo k přenosu telefonního čísla,“ uvádí ČTÚ.
Žádost písemně, nebo rovnou na pobočce
Tato oficiální cesta myslí na několik proměnných. Žádost o vrácení musíte podat nejpozději do 30 dnů od ukončení smlouvy u bývalého operátora, čímž se myslí přenos telefonního čísla jinam. Kredit je navázán na účastnickou smlouvu a ta je navázána na telefonní číslo, tudíž bez přenosu čísla kredit převést nelze.
Druhým „oříškem“ je samotná žádost. Formulář pro vyplnění nabízí na svém webu Vodafone i T-Mobile, O2 ji s vámi vyplní na prodejně. Dobře si ale formulář prostudujte. Kromě kontaktních údajů po vás operátor může chtít i číslo služby (nejen telefonní číslo), přestupní OKU kód a rovněž přesné datum přechodu. Následně vyplníte bankovní účet, kam vám bude přebytečný kredit vyplacen, případně je možné vrácení provést formou složenky.
Poplatky? Mohou být, ale nejsou
Přestože dle zákona o elektronických komunikacích má operátor právo vám naúčtovat zpracování žádosti, v praxi se to prý neděje a nemusíte se tak bát extra výdajů. Ale pozor, vyplatí se myslet na to, že žádost je nutné doručit písemně do sídla operátora, případně se osobně dostavit na prodejně. Obě možnosti vám seberou čas, doručení ještě poplatek na poště za doručení: 31 korun klasicky, 83 korun doporučeně.
V případě O2 dokonce ani možnost zaslání písemné žádosti neexistuje, na webu operátor vyloženě uvádí, že je nezbytné dorazit na prodejnu a převod s vrácením kreditu provést tam: „ Pro podání žádosti o vrácení kreditu je potřeba po přenesení čísla navštívit O₂ prodejnu, kde se o vrácení kreditu postarají. K samotnému úkonu budete muset doložit, že jste účastníkem služby na přeneseném telefonním čísle, a také předložit doklad totožnosti, ze kterého si pořídíme redukovanou kopii, na které budou viditelné vaše identifikační údaje.“
Pokud vám tak na kontě zůstalo třeba pár stovek v kreditu, dobře si rozmyslete, jestli stojí za to procházet celým tímto procesem.