Konec drahého volání na dovolené. EU rozšíří evropský roaming na Balkán

- Evropská komise rozjela jednání s balkánskými zeměmi o zařazení do pravidla roam-like-at-home
- Přesný časový plán, kdy budou balkánské státy součástí evropského roamingového prostoru, není známý
Evropský roamingový prostor se brzy rozšíří o balkánské země, které zatím nepatří do Evropské unie (EU). Evropská komise to oznámila na svých webových stránkách. Turistům ze střední a západní Evropy to významně ulehčí (nejen) letní cestování, protože nebudou muset řešit nákup lokálních SIM karet, případně roamingových eSIM.
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Balkán přejde na roaming
Evropská komise oznámila už na konci února, že započala strategické jednání se zástupci balkánských států na převedení zemí do evropského roamingového prostoru, kde platí tzv. pravidlo roam-like-at-home. To v jednoduchosti eliminuje externí poplatky za roamingové připojení, respektive nákup lokální SIM.
Pravidlo roam-like-at-home
Od roku 2017 platí v evropském roamingovém prostoru, že když cestujete z domovské země do jiné v tomto prostoru, mobilní služby používáte stejně jako doma – hovory, SMS i data se účtují za vaše domácí tarify bez extra poplatků za roaming. Pokud si tedy doma platíte tarif s neomezeným voláním a SMS a třeba 10 GB FUP, máte stejné podmínky i při cestování do zemí, kde platí euroaming.
Konkrétně má dojít k připojení těchto zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko. Všechny tyto země jsou v posledních letech oblíbenou destinací turistů z EU, operátoři u nich však uplatňují vlastní roamingové ceníky. Případně si můžete pořídit levnější lokální SIM kartu, jinak zůstanete bez signálu a mobilního internetu.
📲 Where can you roam like at home?
With #RoamLikeAtHome, call, send messages and use data across 🇪🇺 🇮🇸🇱🇮🇳🇴 with no additional fees.
This year, the roaming area has expanded to 🇲🇩🇺🇦, while negotiations are underway to include 🇦🇱🇧🇦🇽🇰🇲🇪🇲🇰🇷🇸.
🔗https://t.co/4cJxTfjh69 pic.twitter.com/U8Q9dEPGiI
— Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) April 27, 2026
„Jakmile budou dohody s jednotlivými partnery uzavřeny a všichni se plně přizpůsobí pravidlům EU pro roaming, budou moci lidé cestující mezi EU a západním Balkánem volat, posílat textové zprávy a využívat mobilní data bez roamingových příplatků. […] Díky této dohodě bude pro lidi a firmy na obou stranách snazší a cenově dostupnější zůstat v kontaktu, když jsou v zahraničí na studijním pobytu, pracovní cestě nebo na dovolené,“ stojí ve zprávě Evropské komise.
Nejnovější přírůstky: Ukrajina a Moldavsko
V roce 2026 se evropský roaming rozšířil na Ukrajinu a Moldavsko. Kromě těchto států a všech zemí EU platí také v Lichtenštejnsku, Norsku a na Islandu. Velká Británie oficiálně pravidlo roam-like-at-home neuznává, evropští operátoři ale často tuto možnost turistům z vlastní vůle ponechávají, což platí i o českém triu T-Mobile, Vodafone a O2.