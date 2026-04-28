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Konec drahého volání na dovolené. EU rozšíří evropský roaming na Balkán

Jakub Fišer
Jakub Fišer 28. 4. 13:30
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Evropský roaming na Balkáně
  • Evropská komise rozjela jednání s balkánskými zeměmi o zařazení do pravidla roam-like-at-home
  • Přesný časový plán, kdy budou balkánské státy součástí evropského roamingového prostoru, není známý

Evropský roamingový prostor se brzy rozšíří o balkánské země, které zatím nepatří do Evropské unie (EU). Evropská komise to oznámila na svých webových stránkách. Turistům ze střední a západní Evropy to významně ulehčí (nejen) letní cestování, protože nebudou muset řešit nákup lokálních SIM karet, případně roamingových eSIM.

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Balkán přejde na roaming

Evropská komise oznámila už na konci února, že započala strategické jednání se zástupci balkánských států na převedení zemí do evropského roamingového prostoru, kde platí tzv. pravidlo roam-like-at-home. To v jednoduchosti eliminuje externí poplatky za roamingové připojení, respektive nákup lokální SIM.

Pravidlo roam-like-at-home

Od roku 2017 platí v evropském roamingovém prostoru, že když cestujete z domovské země do jiné v tomto prostoru, mobilní služby používáte stejně jako doma – hovory, SMS i data se účtují za vaše domácí tarify bez extra poplatků za roaming. Pokud si tedy doma platíte tarif s neomezeným voláním a SMS a třeba 10 GB FUP, máte stejné podmínky i při cestování do zemí, kde platí euroaming.

Konkrétně má dojít k připojení těchto zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko. Všechny tyto země jsou v posledních letech oblíbenou destinací turistů z EU, operátoři u nich však uplatňují vlastní roamingové ceníky. Případně si můžete pořídit levnější lokální SIM kartu, jinak zůstanete bez signálu a mobilního internetu.

„Jakmile budou dohody s jednotlivými partnery uzavřeny a všichni se plně přizpůsobí pravidlům EU pro roaming, budou moci lidé cestující mezi EU a západním Balkánem volat, posílat textové zprávy a využívat mobilní data bez roamingových příplatků. […] Díky této dohodě bude pro lidi a firmy na obou stranách snazší a cenově dostupnější zůstat v kontaktu, když jsou v zahraničí na studijním pobytu, pracovní cestě nebo na dovolené,“ stojí ve zprávě Evropské komise.

Nejnovější přírůstky: Ukrajina a Moldavsko

V roce 2026 se evropský roaming rozšířil na Ukrajinu a Moldavsko. Kromě těchto států a všech zemí EU platí také v Lichtenštejnsku, Norsku a na Islandu. Velká Británie oficiálně pravidlo roam-like-at-home neuznává, evropští operátoři ale často tuto možnost turistům z vlastní vůle ponechávají, což platí i o českém triu T-Mobile, Vodafone a O2.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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