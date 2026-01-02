Levnější volání a SMS pro všechny. Ukrajina a Moldavsko vstupují do evropského roamingu

- Ukrajina a Moldavsko od 1. ledna vstupují do evropského roamingového prostoru
- To znamená, že při cestování do těchto zemí nemusíte řešit poplatky operátora
Od nového roku 2026 se evropský roamingový prostor rozšířil o 2 další státy z východu Evropy: Ukrajinu a Moldavsko. Pokud budete cestovat do těchto zemí jako obyvatel jiné evropské země, můžete počítat s tím, že ušetříte za volání a SMS, protože zde začalo platit pravidlo roam-like-at-home, podmínky jsou tedy stejné jako v případě připojení ve vaší domovské zemi.
Na Ukrajině a v Moldavsku datujete jako doma
Ukrajina i Moldavsko byly coby kandidátské země na vstup do evropského roamingu schváleny již v létě minulého roku s tím, že nařízení zde začne platit od 1. ledna 2026. Eurokomisařka pro rozšíření EU Marta Kos k tomu napsala na síť X: „Vítáme Moldavsko a Ukrajinu v oblasti bez roamingových poplatků v EU! Od dnešního dne můžete datovat jako doma, protože pro vás připravujeme místo v Evropské unii.“
Welcome Moldova and Ukraine to the EU roaming free area!
As of today, you can ‘roam like at home’ because we are preparing a home for you in the European Union.
The benefits of our Union bring Europeans across the continent closer together – also ahead of EU accession. pic.twitter.com/LiJaSaApoS
— Marta Kos (@MartaKosEU) January 1, 2026
Evropský roamingový prostor se tak s Ukrajinou a Moldavskem rozšířil na celkem 32 zemí: 27 členských států EU, 3 státy Evropského hospodářského prostoru (Islands, Norsko a Lichtenštejnsko) a 2 nové východní státy. Smysl to dává, protože oba státy úzce sousedí se zeměmi Evropské unie a v blízkém horizontu je v plánu je přijmout do Unie.
Pravidlo roam-like-at-home
Od roku 2017 platí v evropském roamingovém prostoru, že když cestujete z domovské země do jiné v prostoru, mobilní služby používáte stejně jako doma – hovory, SMS i data se účtují za tvé domácí tarify bez extra poplatků za roaming. Pokud si tedy doma platíte tarif s neomezeným voláním a SMS a třeba 10 GB FUP, máte stejné podmínky i při cestování do zemí, kde platí euroaming.
Zatímco Moldavsko je v těsném sousedství Rumunska, které již v EU i euroamingu je, Ukrajina zaznamenala po vypuknutí války v únoru 2022 masivní vlnu migrace. Občanům, kteří pendlují mezi EU a Ukrajinou, tak nyní odpadá starost v podobě nákupu lokálních SIM.