V cizině jako doma. Roaming bude v Evropě bezplatný minimálně do roku 2032

Také si pamatujete dobu, kdy jste se báli během dovolené po Evropě vzít do ruky telefon, aby vám pak příchozí účet neudělal díru do rodinného rozpočtu? Tyto časy naštěstí v roce 2017 se zavedením evropského bezplatného roamingu skončily a zdá se, že se jen tak nevrátí.

Pravidla nastavená v roce 2017 platila do letošního roku, avšak Evropská komise se shodla na jejich pokračování, a to minimálně do roku 2032. Nadále tak bude platit, že ve všech 27 členských státech EU nebo v Evropském hospodářském prostoru budete platit za hovory, zprávy nebo mobilní internet stejně jako ve své domovině. Zároveň by vám měly být v zahraničí nabídnuty stejné služby – pokud například doma využíváte připojení k sítím 5G, měl by vám jej zpřístupnit i roamingový partner vašeho operátora.

Operátoři nově musí dodržovat některá další pravidla, která mají spotřebitele ochránit před vysokými poplatky. Například musí zasílat uživatelům upozornění na přechod mezi pozemní a jinou sítí – týká se to především palubních sítí na letadlech či lodích, které běžně vsázejí na družicový internet. Spotřebitelé by také měli dostat dostatek informací o dalších případných službách za příplatek (infolinky, asistenční služby apod.).

Operátorům nicméně i nadále zůstanou opatření, která zabrání tomu, aby zákazník trvale využíval služeb jiného než domácího operátora.