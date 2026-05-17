Nejkrásnější výhled v Praze? Nejstarší český vysílač ukrývá jedno technologické překvapení

- Vokovická Shiran Tower je vůbec nejstarší „BTSkou“ na území České republiky
- Dodnes jde o páteřní telekomunikační uzel pro velkou část Prahy
- Kromě pohledu na antény na střeše však polahodí oku i nádherný výhled na celou metropoli
Klíčové technologické zázemí telekomunikační sítě pro celou městskou část se nezřídka ukrývá v na první pohled nenápadných budovách. Vysílače najdete takřka na střeše každého většího paneláku, pochopitelně i na kancelářských budovách nebo vyvýšených rozhlednách. Některé domy ale už z dálky vypadají jako totální „telekomunikační hnízdo“. Příkladem toho je i vokovický věžák Shiran Tower, který kromě husté aleje antén nabízí i jeden z nejkrásnějších výhledů v Praze.
Shiran Tower: Technologická páteř Prahy 6
Shiran Tower ve Vokovicích na Praze 6 – shodou okolností od bývalého sídla T-Mobilu Cube – patří mezi výrazné administrativní budovy západní části Prahy. Díky své výšce a poloze nabízí ideální podmínky pro umístění telekomunikačních technologií, právě podobné objekty totiž operátoři často využívají jako strategické body pro pokrytí města mobilním signálem. Na střeše se nachází směsice sektorových antén, mikrovlnných spojů i menších bezdrátových jednotek různých poskytovatelů konektivity.
Vedle klasických mobilních antén pro LTE a 5G zde lze najít také páteřní mikrovlnné spoje, které propojují jednotlivé telekomunikační uzly napříč Prahou. Tyto spoje slouží jako vysokorychlostní bezdrátová alternativa k optickým trasám a často fungují jako záloha nebo rychlé propojení v místech, kde není snadné natáhnout nové kabely.
Přestože technologie na střeše působí na první pohled chaoticky, ve skutečnosti jde o pečlivě navržený ekosystém. Každá anténa má přesně určený směr pokrytí, výkon i účel. Významnou roli hraje také redundance – tedy záložní systémy pro případ výpadku proudu nebo přerušení konektivity. Právě proto jsou součástí zázemí i bateriové jednotky a profesionální napájecí systémy, které dokážou udržet provoz infrastruktury i během krizových situací.
Pohyb po střeše je kvůli enormnímu množství antén maximálně ztížen. Představte si, že jen mírný pohyb před směrovou anténou přeruší tok elektromagnetického záření. Na člověka to nemá žádný negativní vliv, toto zářezní je neionizující, nejde tedy o nic podobného jako třeba rentgenové paprsky. Nicméně pro příjem tohoto signálu je to fatální, protože na pár sekund prakticky přerušíte příjem signálu přidruženého vysílače.
Pohádkové výhledy na celou metropoli
Díky svému umístění nejde jen o páteřní budovu pro technologie Cetinu, ale i operátorů, nýbrž je z ní také naprosto unikátní výhled na prakticky celé město. Shiran Tower má 16 pater a s výškou 73 metrů jde o 23. budovu v České republice. Dostavěna byla v roce 1971, o 30 let později prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
Jde zároveň také o jednu z budov, které sloužily jako klíčový bod pro výstavbu české telekomunikační sítě pod vedením společnosti Cetin. Shiran Tower je dokonce označována za vůbec první základnovou stanicí (BTS) v Česku. Letos v září navíc uplyne 35 let od spuštění první mobilní sítě (NMT na 450 MHz), se kterou u nás v roce 1991 zahájil provoz operátor Eurotel.