Monyová, OnlyFans dokument a další pecky na Oneplay: tuhle nálož novinek nesmíte minout

- Na platformu Oneplay v květnu dorazí hned několik nových filmů či televizních projektů
- Za zmínku stojí hlavně originální životopisný seriál o spisovatelce Simoně Monyové
- Fanoušky dokumentů pak potěší Virtuální přítelkyně od režisérky Barbory Chalupové
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky můžete zhlédnout v květnu?
Monyová
- Datum premiéry: 15. dubna 2026
- Účinkují: Tereza Ramba, Igor Orozovič, Kryštof Hádek, Klára Melíšková, Václav Kopta
Seriál Monyová (73 % na ČSFD) vychází ze skutečného příběhu spisovatelky Simony Monyové, jejíž život skončil tragickou vraždou. Projekt sleduje nejen její literární kariéru, ale především komplikovaný a postupně stále toxičtější vztah s partnerem, který vyústil v jeden z nejznámějších českých kriminálních případů posledních let.
Tvůrci se snaží zachytit psychologii domácího násilí i veřejný obraz úspěšné autorky, která navenek působila sebevědomě a úspěšně. Série kombinuje dramatickou linku s autentickou dobovou atmosférou a silným hereckým obsazením. V plánu je postupně 6 zhruba hodinových epizod, o režii se stará Zuzana Kirchnerová (Karavan) a hlavní roli ztvárnila Tereza Ramba.
Zombieland: Rána jistoty (Zombieland: Double Tap)
- Datum premiéry: 8. května 2026
- Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch, Rosario Dawson
Pokračování úspěšné zombie komedie Zombieland vrací na scénu známou čtveřici přeživších, kteří se po letech znovu vydávají napříč postapokalyptickou Amerikou. Rána jistoty (68 % na ČSFD) kombinuje krvavou akci s absurdním humorem a nadsázkou, díky které si série získala fanoušky po celém světě.
Druhý díl rozšiřuje svět původního filmu o nové postavy i typy zombíků a zároveň dál staví na chemii mezi hlavními herci. Nechybí rychlé hlášky, přehnané akční scény ani lehce parodický pohled na klasické zombie filmy. Film má necelých 100 minut a na Oneplay je ke zhlédnutí od 8. května.
Prokletý ostrov (Shutter Island)
- Datum premiéry: 17. května 2026
- Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Ted Levine
Psychologický thriller Prokletý ostrov (88 % na ČSFD, 58. nejlepší film v databázi) sleduje federálního maršála Teddyho Danielse, který přijíždí do odlehlé psychiatrické léčebny na ostrově Shutter Island kvůli vyšetřování zmizení pacientky. Z původně rutinního případu se ale rychle stává znepokojivá hra s realitou, paranoiou a vlastní minulostí hlavního hrdiny.
Film režiséra Martin Scorsese stojí především na temné atmosféře, postupně gradujícím napětí a následně jednom z nejšílenějších rozuzlení v historii filmu. Výraznou roli zde hraje i výkon Leonardo DiCaprio, díky kterému patří snímek mezi nejvýraznější thrillery posledních let. Opus Martina Scorseseho můžete vidět na Oneplay v českém dabingu od neděle 17. května.
Virtuální přítelkyně
- Datum premiéry: 5. května 2026
Režisérka Barbora Chalupová, která spolu s Vítem Klusákem v dokumentu V síti vynesla na světlo svět internetových predátorů, ve své loňském celovečerním dokumentu Virtuální přítelkyně (52 % na ČSFD) zpracovává odlišné, i když tak trochu podobné téma internetových vztahů a platforem jako OnlyFans a podobně.
Velmi stylově a jemně zpracovaný dokumentární film na ploše 92 minut sleduje příběh tří žen, které „prodávají“ své tělo na internetu. Snímek se nesnaží jen šokovat, ale spíš zachytit fenomén digitálních vztahů a samoty v době sociálních sítí. Vedle finanční stránky platformy řeší i emocionální vazby mezi tvůrkyněmi a fanoušky, kteří si často neplatí jen za erotiku, ale i za pocit blízkosti a pozornosti.