Zapomenuté bitcoiny za 8 milionů: jak AI Claude pomohla studentovi k životnímu pokladu

- Umělá inteligence je všude kolem nás a obklopuje nás čím dál víc
- I když o ní mluví spousta lidí spíše skepticky, umí být i opravdu nápomocná
- O tom se nyní přesvědčil uživatel, kterému AI pomohla ke ztracenému pokladu
Šťastlivci, kteří v minulosti nakoupili virtuální měnu bitcoin za pár dolarů, jsou nyní většinou velmi bohatí jedinci. Tato měna totiž neuvěřitelně vyskočila. Zatímco v roce 2010 zaplatil jeden programátor za dvě pizzy 10 000 BTC, dnes má 1 BTC hodnotu takřka 1,7 milionu korun. Bitcoiny vlastnila spousta uživatelů, ale čas od času se stalo, že si je uložili do speciální peněženky a zapomněli, jak na ně, tak na přihlašovací údaje. Právě zde přichází do hry umělá inteligence.
Nikdy neměňte své přístupové údaje pod vlivem
Se svým příběhem týkajícím se umělé inteligence a bitcoinů se na sociální síti X pochlubil uživatel s přezdívkou Cprkrn. Ten před více než dekádou v období, kdy byl na vysoké škole, zakoupil pět bitcoinů za cenu 250 dolarů (5 200 korun) za kus. Dnes odpovídá hodnota pěti bitcoinů částce 400 tisíc dolarů, což je takřka 8,4 milionů korun. Vskutku pořádné zhodnocení, jen co je pravda.
Tento uživatel si své nově nabyté bitcoiny uložil do virtuální peněženky, u které si ale následně, v opilosti, změnil heslo a to prakticky ihned zapomněl. Následovalo více než deset let úmorné snahy dostat se do této peněženky, a to včetně nasazení profesionálního softwaru, který jde na podobné věci hrubou silou (Hashcat a BTCRecover). Úspěch však nepřineslo nic.
Claude zachránil den
Uživatel Cprkrn dosáhl průlomu ve své snaze až nyní, a to díky umělé inteligenci. Pomocnou ruku mu podal model Claude od Anthropic, který je obecně považován za jeden z nejlepších nástrojů pro programování. I když v tomto případě o programování úplně nešlo a dokonce ani o prolomení šifrování peněženky. Úspěchu bylo dosaženo díky detektivní práci.
Uživatel se rozhodl nahrát do Claude soubory ze starého vysokoškolského počítače a ten začal organizovat a analyzovat roky zapomenutá data, zálohy a časová razítka. Umělé inteligenci se povedlo identifikovat soubor wallet.dat, který vznikl ještě před změnou hesla a majiteli peněženky se zároveň podařilo najít starý deníček s mnemotechnickou pomůckou pro obnovu hesla.
Claude tuto frázi zkombinoval s konkrétní verzí peněženky, kterou identifikoval a poskytl majiteli výstup. Díky němu bylo možné dešifrovat soubor a přesunout bitcoiny z peněženky, ve které ležely netknutě od roku 2015. Klíčová role modelu Claude spočívala v digitální forenzní analýze, kdy byla tato AI schopná projít obrovská kvanta dat bez toho, aby něco opomněla.
Miliony bitcoinů v zapomnění
Tento příběh má tedy šťastný konec, nicméně moc takových není a faktem je, že podobné situace jsou ve světě kryptoměn častější, než si možná myslíte. Miliony bitcoinů jsou ztraceny na starých pevných discích a zapomenuty ve virtuálních peněženkách, ke kterým jejich majitelé zapomněli přístupové údaje.
S rozvojem umělé inteligence získávají všichni tito potenciální boháči naději na to, že se jim povede se ke svému pokladu opět dostat, ale ani AI samozřejmě není všemocná. V tomto případě bylo velké štěstí, že měl uživatel přístup k původním datům, což není samozřejmostí. Ponaučení na závěr je jasné – nikdy neměňte heslo k virtuální peněžence, když jste pod vlivem alkoholu.