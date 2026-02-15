Zatímco ChatGPT zavádí reklamy, Anthropic dává oblíbené funkce Claude úplně zadarmo

- Bezplatní uživatelé Claude získali přístup k tvorbě souborů, konektoru třetích stran a dalším funkcím, které dříve vyžadovaly předplatné.
- Krok přichází pár dnů poté, co OpenAI začalo zobrazovat reklamy neplatícím uživatelům ChatGPT.
- Anthropic se tím jasně profiluje jako kvalitní alternativa bez reklam a snaží se přilákat uživatele konkurence.
Anthropic oznámil, že bezplatní uživatelé chatbota Claude získávají přístup k několika funkcím, které byly dosud vyhrazeny pouze předplatitelům. Nově tak můžete využívat tvorbu a editaci souborů, konektory pro napojení na externí služby a také takzvané skills – specializované nástroje rozšiřující schopnosti Clauda.
Rozšíření bez reklam
Oznámení přichází pouhé dva dny poté, co OpenAI začalo zobrazovat reklamy uživatelům ChatGPT, kteří nemají placené předplatné nebo využívají pouze základní tarif Go. Anthropic přitom již týden předtím veřejně slíbil, že Claude zůstane zcela bez reklam a ještě se OpenAI vysmíval skrze několik reklam.
Aktuální rozšíření bezplatných funkcí tak působí jako promyšlený strategický tah, kterým se firma snaží aktivně přilákat uživatele, kteří nechtějí být při práci s AI asistentem vystaveni reklamám.
We're bringing some of Claude’s most-used features to the free plan.
File creation, connectors, and skills are all now available without a subscription. pic.twitter.com/6EjrwLTWVQ
— Claude (@claudeai) February 11, 2026
Funkce tvorby souborů umožňuje přímo v konverzaci s Claude vytvářet a upravovat dokumenty Word, tabulky Excel, prezentace PowerPoint či soubory PDF. Bezplatní uživatelé pracují s modelem Sonnet 4.5, zatímco předplatitelé tarifů Pro mají k dispozici výkonnější model Opus, který je v aktuální verzi 4.6 opravdu hodně působivý.
Konektory a schopnosti
Konektory pak zase umožňují propojit Claude s řadou externích aplikací a služeb, jako jsou Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma nebo WordPress. Uživatelé tak mohou chatbot integrovat do svých pracovních postupů, aniž by za to museli platit. V praxi tak můžete přímo skrze Claude editovat například konceptů designů v Canvě.
Poslední bezplatnou novinkou jsou pořád relativně nové skills, což jsou opakovaně použitelné nástroje, které dodávají Claude odbornou expertizu v konkrétních oblastech. Skills, nebo schopnosti, chcete-li, můžete používat v Claudovi napříč projekty. Anthropic nabízí předpřipravené skills například pro tvorbu prezentací, tabulek či dokumentů. Uživatelé si navíc mohou vytvořit i vlastní skills přizpůsobené jejich specifickým potřebám, nebo třeba oborovým znalostem.
Delší konverzace, ale stále s limity
Součástí změn je i přidání funkce „shrnutí“ do bezplatného tarifu. Ta umožňuje Claude automaticky shrnovat dřívější kontext konverzace, takže uživatel nemusí začínat každý rozhovor znovu od začátku. Anthropic nicméně nezvýšil celkový limit počtu zpráv pro bezplatné uživatele, takže omezení v objemu použití zůstávají. To je ostatně i jedna z hlavních a stále přetrvávajících nevýhod Clauda. Pokud totiž nechcete platit alespoň 20 dolarů, moc do hloubky si s ním nepopovídáte. A pokud s ním chcete dělat nějakou opravdu seriózní práci, měli byste se poohlížet spíše po dražších tarifech Max, které začínají na 90 eurech měsíčně.
Krok Anthropicu přitom není nijak výjimečný. Zpřístupňování dříve placených funkcí je svým způsobem trend, kterým chtějí provozovatelé chatbotů přilákat uživatele na svoji stranu.
OpenAI udělali podobný krok už v květnu 2024, kdy s modelem GPT-4o zpřístupnilo bezplatným uživatelům ChatGPT funkce jako vyhledávání na webu, hlasové konverzace, paměť či přístup do GPT Store. Tedy vše, co dříve vyžadovalo předplatné Plus za 20 dolarů měsíčně. Google postupoval obdobně: v září 2024 otevřel Gemini Live všem uživatelům Androidu a v březnu 2025 zpřístupnil funkci Deep Research, která byla dříve exkluzivní pro předplatitele Gemini Advanced.
Motivace je ve všech případech stejná: přilákat co nejvíce aktivních uživatelů a vybudovat dominantní pozici na rychle rostoucím trhu. Jde o klasický souboj o uživatele, jak jej známe ze světa streamovacích služeb nebo sociálních sítí, jen tentokrát aplikovaný na umělou inteligenci.
Zatímco OpenAI se tedy vydává cestou monetizace prostřednictvím reklam, což je model známý z tradičních internetových služeb, Anthropic sází spíše na budování uživatelské základny nabídkou hodnotných funkcí zdarma a samozřejmě na svoji firemní cílovku. Který přístup se dlouhodobě osvědčí lépe, ale ukáže až čas.