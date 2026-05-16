Xiaomi bere softwarovou podporu vážně. Aktuální verze HyperOS běží na 85 % podporovaných zařízení

- Xiaomi se o svoje telefony příkladně stará
- Aktuální verze platformy HyperOS 3.1 již pohání 85 procent všech způsobilých zařízení
- Jedná se o jeden z nejrychlejších aktualizačních cyklů v historii firmy
Xiaomi nebere softwarovou podporu svých zařízení na lehkou váhu. Čínská firma se pochlubila, že poslední verze systému HyperOS pohání již 85 procent všech způsobilých zařízení, což je ideální startovní pozice před blížícím se příchodem příští hlavní verze. Xiaomi navíc připravuje update pro další modely, aby byla adopce ještě širší.
Nasazování systému HyperOS 3.1 (který je založený na Androidu 16), bylo zahájeno teprve před dvěma měsíci, a to na vlajkových smartphonech řady Xiaomi 17. V posledních týdnech se tento systém usadil na dalších smartphonech značek Xiaomi, Redmi a Poco, přičemž aktuálně pohání 85 procent způsobilých zařízení. Podle Xiaomi se jedná o jeden z nejrychlejších cyklů zavádění nového systému v historii značky.
Aktualizace HyperOS 3.1 přinesla několik zajímavých vylepšení, zejména:
- HyperIsland – dynamičtější a interaktivnější systém upozornění, který nově podporuje sledování aktivit v reálném čase a disponuje rozšířenou kompatibilitou aplikací třetích stran
- HyperConnect – platforma pro sdílení obsahu přináší rychlejší přenosy dat, synchronizaci zažízení s nižší latencí a vylepšené ovládání více zařízení
- Multitasking – nová podoba nabídky naposledy otevřených aplikací, která je po vzoru iOS založená na horizontálních kartách. Přepínání aplikací gesty je plynulejší, novou vizualizaci má správa operační paměti
Xiaomi plánuje updatovat na HyperOS 3.1 další telefony (a tablety). V seznamu zatím neaktualizovaných zařízení se nacházejí následující modely:
- REDMI A3 Pro
- REDMI A4
- REDMI 13
- REDMI 13X
- REDMI 14C
- REDMI Note 14 Pro 4G
- REDMI Note 14 4G
- REDMI Note 15 Pro 4G
- REDMI Pad 2
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- REDMI Pad SE 4G
- POCO M6
- POCO M7 4G
- POCO C75
- POCO C75 5G
- POCO C85 4G
- POCO Pad M1
Předpokládáme, že k aktualizaci těchto zařízení dojde někdy v příštích týdnech – pravděpodobně se čeká na hardwarové optimalizace nového systému na starší a slabší čipsety. Snad Xiaomi stihne aktualizovat všechna způsobilá zařízení předtím, než dorazí nová hlavní verze HyperOS 4.0 založená na čerstvě představeném Androidu 17.