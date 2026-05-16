TOPlist

Xiaomi bere softwarovou podporu vážně. Aktuální verze HyperOS běží na 85 % podporovaných zařízení

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 5. 8:00
0
Telefon Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi se o svoje telefony příkladně stará
  • Aktuální verze platformy HyperOS 3.1 již pohání 85 procent všech způsobilých zařízení
  • Jedná se o jeden z nejrychlejších aktualizačních cyklů v historii firmy

Xiaomi nebere softwarovou podporu svých zařízení na lehkou váhu. Čínská firma se pochlubila, že poslední verze systému HyperOS pohání již 85 procent všech způsobilých zařízení, což je ideální startovní pozice před blížícím se příchodem příští hlavní verze. Xiaomi navíc připravuje update pro další modely, aby byla adopce ještě širší.

HyperOS 3.1 navyšuje podíl

Nasazování systému HyperOS 3.1 (který je založený na Androidu 16), bylo zahájeno teprve před dvěma měsíci, a to na vlajkových smartphonech řady Xiaomi 17. V posledních týdnech se tento systém usadil na dalších smartphonech značek Xiaomi, Redmi a Poco, přičemž aktuálně pohání 85 procent způsobilých zařízení. Podle Xiaomi se jedná o jeden z nejrychlejších cyklů zavádění nového systému v historii značky.

Smartphony Xiaomi 17 a 17 Ultra
Smartphony Xiaomi 17 a 17 Ultra

Aktualizace HyperOS 3.1 přinesla několik zajímavých vylepšení, zejména:

  • HyperIsland – dynamičtější a interaktivnější systém upozornění, který nově podporuje sledování aktivit v reálném čase a disponuje rozšířenou kompatibilitou aplikací třetích stran
  • HyperConnect – platforma pro sdílení obsahu přináší rychlejší přenosy dat, synchronizaci zažízení s nižší latencí a vylepšené ovládání více zařízení
  • Multitasking – nová podoba nabídky naposledy otevřených aplikací, která je po vzoru iOS založená na horizontálních kartách. Přepínání aplikací gesty je plynulejší, novou vizualizaci má správa operační paměti

Xiaomi plánuje updatovat na HyperOS 3.1 další telefony (a tablety). V seznamu zatím neaktualizovaných zařízení se nacházejí následující modely:

  • REDMI A3 Pro
  • REDMI A4
  • REDMI 13
  • REDMI 13X
  • REDMI 14C
  • REDMI Note 14 Pro 4G
  • REDMI Note 14 4G
  • REDMI Note 15 Pro 4G
  • REDMI Pad 2
  • REDMI Pad 2 Pro 5G
  • REDMI Pad SE 4G
  • POCO M6
  • POCO M7 4G
  • POCO C75
  • POCO C75 5G
  • POCO C85 4G
  • POCO Pad M1

Předpokládáme, že k aktualizaci těchto zařízení dojde někdy v příštích týdnech – pravděpodobně se čeká na hardwarové optimalizace nového systému na starší a slabší čipsety. Snad Xiaomi stihne aktualizovat všechna způsobilá zařízení předtím, než dorazí nová hlavní verze HyperOS 4.0 založená na čerstvě představeném Androidu 17.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Ronda Rousey vs. Gina Carano
Květnové novinky na Netflixu stojí za to! Kterou si pustíte jako první?
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
0
Chytré hodinky Garmin Forerunner 70
Trenér, hudba i platby v hodinkách. Garmin ukázal nové Forerunnery 170 a 70
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
0
Vlakem po Evropské unii
EU změní cestování vlakem. Do roku 2029 vám napříč státy postačí jedna jízdenka
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 16:30
1
Smartphone Samsung Galaxy S26
Galaxy S26 poprvé za 19 990 Kč. Na Samsungy padl extrémně vysoký bonus
PR článek
PR článek PR článek včera 16:01

Kapitoly článku