Volkswagen masivně investuje do Rivianu. Nejde mu o výrobu vozidel, ale o technologie

- Největší evropský výrobce automobilů se vydal na nákupy
- Jeho cílem byl velký balík akcií americké automobilky Rivian
- Důvod ale není ve snaze vyrábět elektrické SUV a pick-upy, ale v softwaru
Evropské automobilky v mnoha ohledech zaspaly dobu. Nejvíce je to viditelné nejen v případě nástupu elektromobility, ale také u použitého infotainmentu, jež je i přes velkou snahu nejednoho výrobce často celkem žalostný. Doba, kdy vrcholem pohodlí pro řidiče a cestující byla klimatizace a rádio na kompaktní disky je už zkrátka pryč a tužbám zákazníků dominují velké displeje s rychlým a spolehlivým systémem. S nevalným infotainmentem se potýká také koncern Volkswagen, který se rozhodl, že situaci vezme do vlastních rukou.
Strategické partnerství Volkswagenu a Rivianu
Volkswagen předstihl Amazon jako největšího akcionáře automobilky Rivian, když 30. dubna nakoupil 62,9 milionu nových akcií za cenu 15,90 dolarů za kus, tedy zhruba 330 korun. Tato investice v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů (cca 20 miliard korun) zvýšila celkový podíl VW na 209,8 milionu akcií, což představuje 15,9 % společnosti.
Je to poprvé od vstupu Rivianu na burzu, co Amazon není jeho největším podporovatelem, a to vypovídá spíše o tom, co se pokazilo ve Volkswagenu, než o tom, co se povedlo v Rivianu. Německému koncernu totiž nejde o výrobu elektrických SUV a pick-upů.
Volkswagen neinvestoval do Rivianu proto, že by chtěl vlastnit podíly ve firmě, která v minulém čtvrtletí dodala 10 365 vozidel a loni utrpěla ztrátu 3,6 miliardy dolarů (cca 74 miliard korun). Investoval proto, že jeho vlastní softwarová divize CARIAD katastrofálně selhala. CARIAD, kterou v roce 2020 založil tehdejší generální ředitel Herbert Diess s ambicí učinit z Volkswagenu softwarovou společnost, spotřebovala miliardy na vývojové náklady, oddálila uvedení klíčových modelů Volkswagenu, Audi a Porsche na trh téměř o dva roky a nakonec byla zbavena své vedoucí role ve vývoji.
Přepracovaná softwarová strategie giganta z Wolfsburgu nyní běží na třech paralelních architekturách: na globální architektuře vyvinuté společností CARIAD pro starší modely, na architektuře SDV East, která vzešla ze spolupráce s čínským výrobcem automobilů Xpeng a je určena pro asijský trh, a na architektuře SDV West, která vznikla v rámci společného podniku s firmou Rivian a je určena pro západní trhy. CARIAD byl původně koncipován jako ústřední softwarová organizace pro celou skupinu, nyní plní spíše koordinační, než vývojářskou roli.
Největší evropský výrobce automobilů s 88letou tradicí výroby a softwarovou divizí, která pohltila miliardy, než byla přeřazena do koordinační role. Architektura, kterou tento společný podnik vyvíjí, bude v následujících pěti letech tvořit základ vozidel značek Volkswagen, Audi, Porsche a Scout.
Pokud se osvědčí, bude to pro VW znamenat, že si pořídil nejdůležitější součást svých budoucích vozidel za cenu nižší, než kolik by stála akvizice středně velké společnosti. Pokud se neosvědčí, bude to pro VW znamenat, že utratil 5,8 miliardy dolarů za softwarové partnerství se společností, která se snaží prodávat auta.
O výrobu aut nejde, důležitý je software
Partnerství, oznámené v roce 2024 s celkovým objemem investic až 5,8 miliardy dolarů, se zaměřuje na vývoj zónové elektrické architektury pro vozidla definovaná softwarem. Zónová architektura nahrazuje desítky doménově specifických elektronických řídicích jednotek, které jsou v konvenčním automobilu rozptýleny po celém voze, několika centralizovanými výpočetními zónami, čímž snižuje složitost kabeláže, umožňuje bezdrátové aktualizace softwaru a poskytuje základ pro funkce autonomního řízení.
Milníkem, který odemkl nejnovější platbu, bylo dokončení zimních testů architektury určené pro sériovou výrobu pro vozidla první generace definovaná softwarem společnosti VW. Společný podnik nyní zaměstnává více než 1 500 lidí v mezinárodních vývojových centrech a do testovacího programu vstoupila referenční vozidla značek Volkswagen, Audi a Scout.