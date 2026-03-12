Zdražení smartphonů je nevyhnutelné. U levných modelů tvoří paměti téměř polovinu ceny

- Ceny pamětí rostou do nových výšin a spolu s nimi můžeme očekávat zdražování smartphonů
- Nejvíce to pocítí zájemci o levné telefony, u nichž může cena pamětí tvořit téměř polovinu částky za všechny komponenty
- U vlajkových lodí se cena rovněž zvedne kvůli nové generaci 2nm čispetů
Na tom, že smartphony letos zdraží, se shodnou všechny analytické firmy. Ceny pamětí stále rostou a výrobci telefonů si nemohou snižovat marže donekonečna. Agentura CounterPoint prozrazuje, o kolik za poslední rok paměťové moduly zdražily, a jak se jejich rostoucí ceny projeví v koncové ceně smartphonů.
Za telefony si letos připlatíme
Podle CounterPoint vzrostly ceny operačních pamětí DRAM jenom za poslední čtvrtletí o 50 procent, úložiště NAND dokonce zdražila o 90 procent. Paměti se tak u telefonů stávají stěžejní položkou – u nejlevnějších zařízení mohou paměti stát téměř stejně jako všechny ostatní součástky.
V případě typického levného smartphonu s cenou pod 200 dolarů (asi 5 tisíc korun) má cena za 6 GB RAM (LPDDR4X) a 128GB (eMMC) úložiště tvořit 43 procent z celé částky za veškeré komponenty. Oproti minulému kvartálu se jedná o zdražení o 25 procent.
V cenové hladině 400-600 dolarů (asi 10-15 tisíc korun s DPH) má cena za paměti narůst o něco méně, ale rozhodně ne zanedbatelně. 8GB RAM typu LPDDR5X má tvořit 14 procent z celé částky za veškeré komponenty, 256GB úložiště typu UFS 4.1 pak má v celkovém součtu tvořit 11 procent ceny. V příštím kvartále to má být ještě o něco více – 20, respektive 16 procent.
Smartphony spadající do prémiového sektoru rovněž výrazně podraží. Paměti pro konfiguraci 16/512 GB mají mezikvartálně zdražit o 100-150 dolarů, z toho operační paměť má tvořit 23 procent z celkových nákladů na komponenty, úložiště 18 procent. Zájemci o nové vlajkové lodě si ale možná připlatí ještě o něco více, dražší totiž má být i nadcházející generace 2nm čipsetů.
V letošním roce tak můžeme u všech výrobců očekávat výrazné zjednodušení portfolia a výraznější optimalizaci jednotlivých modelů. U některých smartphonů uvidíme mezigenerační zdražení (u vlajkových lodí o 150 až 200 dolarů, tedy asi o 4 až 5 tisíc korun), u jiných možná zhoršení vybraných parametrů.