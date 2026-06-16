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Kdy koupit nový smartphone? Ideálně včera, tvrdí šéf značky Nothing

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 6. 6:30
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Carl Pei držící chystaný Nothing Phone (3)
  • Smartphony kvůli paměťové krizi zdražují a podle šéfa Nothing tomu tak bude i nadále
  • Nejvhodnější doba na nákup prý byla včera
  • Letošní předvánoční slevy budou výrazně nižší než v minulých letech

Pamětí je nedostatek a jejich ceny rostou. Tento stav trvá dlouhé měsíce a zlepšení se pravděpodobně nedočkáme ani v nejbližší době. Je tak nutné i nadále počítat s tím, že počítače, tablety či telefony budou nadále zdražovat, což ve svém posledním příspěvku na síti X potvrzuje i šéf společnosti Nothing Carl Pei.

Telefony budou nadále zdražovat, na vánoční slevy zapomeňte

Kdy si koupit nový smartphone? Ideálně včera. A pokud jste to nestihli, je nejlepší čas na nákup právě teď. To tvrdí šéf značky Nothing Carl Pei v jednom ze svých posledních příspěvků na síti X. Ceny spotřební elektroniky kvůli vysokým cenám pamětí rostou a obrat je v nedohlednu.

Paměti se podle Peie se paměti staly nejdražší položkou ve smartphonech, u těch levnějších telefonů mohou dokonce draží než procesor nebo displej dohromady. V některých případech prý mohou paměti tvořit až 50 procent celkových nákladů na výrobu telefonu. Jako příklad Pei uvádí smartphone Nothing Phone (4a) – mezi začátkem jeho výroby a uvedením na trh narostla cena pamětí na dvojnásobek, a od té doby se zdvojnásobila ještě jednou.

Carl Pei před rostoucími cenami elektroniky varoval již na začátku letošního roku, tehdy však ještě nedokázal odhadnout, že zdražování bude až takto velké. Novinky představované od letošního února podražily oproti svým předchůdcům až o 100 dolarů (asi 2 500 korun). Zdražování se netýká pouze značky Nothing, ale prakticky všech výrobců telefonů s Androidem včetně Samsungu.

Tak trochu bokem zatím stojí Apple, který jednak využívá dlouhodobých kontraktů s dodavateli pamětí, a také má výrazně širší prostor k zachování stávajících cen díky možnosti snížit marže. Výrobci smartphonů s Androidem mají obvykle marže velmi nízké, u těch nejlevnějších zařízení již není kam sáhnout. I z tohoto důvodu Carl Pei odhaduje, že letošní předvánoční slevy nebudou u telefonů tak vysoké, jak jsme byli z minulých let zvyklí.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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