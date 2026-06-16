Zbaví se Microsoft Xboxu? Situace je neudržitelná, tvrdí šéfka herní divize

- Platformu Xbox čeká v příštích 100 dnech velký restart
- Herní divize Microsoftu v minulosti příliš investovala, příjmy ale neustále klesají
- Spekuluje se o masivní vlně propouštění, nebo o vyčlenění Xboxu do samostatné firmy
Herní divize Microsoftu prožívá velmi turbulentní období. Prodeje konzolí Xbox slábnou, prodeje her jakbysmet a situaci nezachraňují ani drahé akvizice slavných herních studií. Redmondští museli v nedávném období sáhnout ke spoustě nepopulárních opatření – zrušení mnoha projektů, rozpuštění několika herních studií, propuštění spousty zaměstnanců, a nakonec zdražení předplatného Game Pass. Důkazem velké krize se stalo únorové odvolání ředitele herní divize Phila Spencera. Jeho nástupkyně Asha Sharma nyní stojí před mimořádně těžkým rozhodnutím.
Xbox čelí spoustě problémů
Nová ředitelka herní divize Microsoftu se stanovila za cíl vrátit značce Xbox zašlý lesk – krátce po svém nástupu provedla interní rebranding, zlevnila předplatné Game Pass a zveřejnila několikabodovou strategii, v rámci které chce učinit z Xboxu středobod veškeré zábavy. Jak se ovšem ukazuje, všechny tyto kroky byly pouze zahřívacím kolem před výrazně větší událostí.
Asha Sharma připustila, že podnikání Microsoftu v herním byznyse není nijak zdravé. Xbox podle jejích slov nyní potřebuje radikální reset, ke kterému má dojít v příštích 100 dnech. Problémů k řešení je víc než dost:
- boj o pozornost – přestože má platforma Xbox miliardu hráčů, kteří za rok stráví ve hrách víc než 72 miliard hodin, pozornost jí ubírají konkurenční (nejen herní) platformy jako jsou sociální sítě, televizní obsah apod.
- špatná ekonomická realita – v posledních pěti letech Microsoft investoval do her víc než 20 miliard dolarů, avšak tržby o půl miliardy dolarů klesly. Marže v tomto fiskálním roce klesne ke 3 procentům, což je dlouhodobě neudržitelné
- hardwarová krize – herní divize Microsoftu čelí i vysokým cenám pamětí, které značně ovlivňují prodej stávajícího a vývoj budoucího hardwaru
- příliš mnoho studií – Microsoft v minulých letech rozšiřoval počty herních studií, aby si naplnil katalog her, výsledkem čehož je velká roztříštěnost a nedostatečné financování
- technologická zastaralost – platforma Xbox má rovněž příliš komplexní infrastrukturu se stovkami závislostí (především na třetích stranách), které brzdí vývoj.
Propouštění zaměstnanců nebo kompletní vyčlenění Xboxu
Šéfka herní divize zatím nenastiňuje žádná konkrétní řešení výše uvedených problémů, v zákulisí se ale spekuluje o několika scénářích. Agentura Bloomberg například mluví o chystané masivní vlně propouštění, ke které má dojít na konci stávajícího fiskálního roku, tedy k 30. červnu. Již potvrzeným jménem na odchodu je současný šéf Xbox Game Studios Craig Duncan, který odchází po pouhých 18 měsících ve funkci. Společně s ním odchází i obsahový ředitel Xboxu Matt Booty a šéfka kanceláře Xbox Game Studios Louise O’Connor. Potvrzené je také uzavření studia Hellblade, které stojí za hrou Ninja Theory, v zákulisí se rovněž začíná hovořit o uzavření studií Double Fine nebo Compulsion Games.
Xbox ale možná čekají víc než jen personální změny, šušká se dokonce i o velké restrukturalizaci, která by teoreticky mohla vést k úplnému vyčlenění divize Xbox do samostatné společnosti. O této možnosti hovoří server The Information, podle kterého připadá v úvahu několik scénářů – založení dceřiné společnosti plně vlastněné Microsoftem, spolupráce s externími partnery, anebo úplný prodej. První scénář se v tuto chvíli zdá nejpravděpodobnější, koneckonců možná právě proto došlo nedávno k přejmenování herní divize Microsoft Gaming na Xbox. Redmondští již takto „bokem“ provozují například platformy LinkedIn nebo GitHub.
Podle ředitele Microsoftu Satya Nadelly je výzvou najít způsoby, jak přinášet v herním byznyse inovace ekonomicky životaschopným způsobem. V posledních 25 letech Microsoft do Xboxu investoval hodně prostředků a nyní nastal čas učinit z hraní udržitelný byznys.