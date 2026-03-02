TCL představuje Nxtpaper nové generace: AMOLED, který vypadá jako papír

- Společnost TCL ukázala na veletrhu MWC novou generaci svých Nxtpaper displejů
- Vůbec poprvé je základem AMOLED displej, který nabízí vyšší jas, vyšší kontrast a živější barvy
- Obrazovka ale stále připomíná papír a je velmi šetrná k očím
Společnost TCL prosazuje ve svých mobilních zařízeních vlastní Nxtpaper displeje, které při čtení částečně evokují podobný pocit jako při čtení z klasického papíru – mají matnou povrchovou úpravu s minimální odrazivostí a redukují modré světlo. Oproti e-ink obrazovkám ale tyto displeje netrpí pomalým překreslováním, tudíž se hodí nejen na čtení textů, ale i k ostatním běžným činnostem, např. ke sledování videa.
TCL nyní na veletrhu MWC představuje novou generaci této technologie, která posouvá zážitek ještě o kus dál. Nejnovější Nxtpaper je totiž založen na AMOLED displeji, který přináší vyšší jas a kontrast, a také veselejší barvy.
TCL Nxtpaper: poprvé na AMOLEDu
Dosavadní Nxtpaper displeje byly postavené na klasických LCD IPS displejích doplněných o speciální vrstvy, které rozptylují světlo, tlumí modrou barevnou složku a dodávají matný povrch. Kvůli technologii LCD ale byl stále limitován maximální jas a kontrast, což právě řeší nová generace Nxtpaper.
Nejnovější Nxtpaper je založen na AMOLED technologii a kombinuje to nejlepší z obou světů – na jedné straně nabízí bohaté vizuály a věrné barvy, na druhé straně poskytuje vysoké vizuální pohodlí, které je k očím sledujícího maximálně šetrné a snižuje únavu. TCL tvrdí, že zobrazovací technologie by měla na oči působit stejně jako přirozené denní světlo, a to za všech různých podmínek a v každé denní době.
Nový displej od TCL vylepšuje komfort pro oči díky následujícím vylepšením:
- Kruhová polarizace (CPL) byla zvýšena na 90 procent (z dřívějších 57 procent)
- Redukce modrého světla byla zvýšena o 15 procent na pouhých 2,9 %
- Bylo přidáno automatické nastavení jasu a barevné teploty
- V nočních hodinách může být jas snížen na pouhý 1 nit
TCL navíc vůbec poprvé použilo u Nxtpaper displeje anti-glare vrstvu vytvořenou nano-matrix litografií, která výrazně snižuje odlesky a zvyšuje čitelnost na venkovním světle. Pro zobrazení obsahu na displeji tak není nutné vyhledávat stinná prostředí.
Díky použití AMOLED obrazovky se můžeme těšit na přesné barevné podání – TCL slibuje 100% pokrytí barevného gamutu DCI-P3 a barevnou přesnost ΔE<1. Obrazovka slibuje maximální jas 3 200 nitů a obnovovací frekvenci až 120 Hz.
TCL své nové displeje ukázalo na veletrhu MWC na několika smartphonech a musíme potvrdit, že spojení AMOLED displeje a technologie Nxtpaper má něco do sebe – ani na ostrém světle nebyly na displejích od TCL k vidění prakticky žádné odlesky, přesto displeje zaujaly bohatými barvami, na které jsme u AMOLED obrazovek zvyklí. Na oznámení prvních produktů s tímto displejem si budeme ale muset nějakou chvíli počkat.