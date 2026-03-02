TOPlist

TCL představuje Nxtpaper nové generace: AMOLED, který vypadá jako papír

Jakub Karásek
Jakub Karásek 2. 3. 17:00
0
TCL NXPAPER nové generace
  • Společnost TCL ukázala na veletrhu MWC novou generaci svých Nxtpaper displejů
  • Vůbec poprvé je základem AMOLED displej, který nabízí vyšší jas, vyšší kontrast a živější barvy
  • Obrazovka ale stále připomíná papír a je velmi šetrná k očím

Společnost TCL prosazuje ve svých mobilních zařízeních vlastní Nxtpaper displeje, které při čtení částečně evokují podobný pocit jako při čtení z klasického papíru – mají matnou povrchovou úpravu s minimální odrazivostí a redukují modré světlo. Oproti e-ink obrazovkám ale tyto displeje netrpí pomalým překreslováním, tudíž se hodí nejen na čtení textů, ale i k ostatním běžným činnostem, např. ke sledování videa.

TCL NxtPaper 70 Pro s unikátním displejem

TCL nyní na veletrhu MWC představuje novou generaci této technologie, která posouvá zážitek ještě o kus dál. Nejnovější Nxtpaper je totiž založen na AMOLED displeji, který přináší vyšší jas a kontrast, a také veselejší barvy.

TCL Nxtpaper: poprvé na AMOLEDu

Dosavadní Nxtpaper displeje byly postavené na klasických LCD IPS displejích doplněných o speciální vrstvy, které rozptylují světlo, tlumí modrou barevnou složku a dodávají matný povrch. Kvůli technologii LCD ale byl stále limitován maximální jas a kontrast, což právě řeší nová generace Nxtpaper.

Tcl Nxtpaper

Nejnovější Nxtpaper je založen na AMOLED technologii a kombinuje to nejlepší z obou světů – na jedné straně nabízí bohaté vizuály a věrné barvy, na druhé straně poskytuje vysoké vizuální pohodlí, které je k očím sledujícího maximálně šetrné a snižuje únavu. TCL tvrdí, že zobrazovací technologie by měla na oči působit stejně jako přirozené denní světlo, a to za všech různých podmínek a v každé denní době.

Nový displej od TCL vylepšuje komfort pro oči díky následujícím vylepšením:

  • Kruhová polarizace (CPL) byla zvýšena na 90 procent (z dřívějších 57 procent)
  • Redukce modrého světla byla zvýšena o 15 procent na pouhých 2,9 %
  • Bylo přidáno automatické nastavení jasu a barevné teploty
  • V nočních hodinách může být jas snížen na pouhý 1 nit

TCL navíc vůbec poprvé použilo u Nxtpaper displeje anti-glare vrstvu vytvořenou nano-matrix litografií, která výrazně snižuje odlesky a zvyšuje čitelnost na venkovním světle. Pro zobrazení obsahu na displeji tak není nutné vyhledávat stinná prostředí.

Díky použití AMOLED obrazovky se můžeme těšit na přesné barevné podání – TCL slibuje 100% pokrytí barevného gamutu DCI-P3 a barevnou přesnost ΔE<1. Obrazovka slibuje maximální jas 3 200 nitů a obnovovací frekvenci až 120 Hz.

TCL své nové displeje ukázalo na veletrhu MWC na několika smartphonech a musíme potvrdit, že spojení AMOLED displeje a technologie Nxtpaper má něco do sebe – ani na ostrém světle nebyly na displejích od TCL k vidění prakticky žádné odlesky, přesto displeje zaujaly bohatými barvami, na které jsme u AMOLED obrazovek zvyklí. Na oznámení prvních produktů s tímto displejem si budeme ale muset nějakou chvíli počkat.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Smartphone Xiaomi 17 Ultra
Nové Xiaomi 17 Ultra fotí brutálně dobře. Podívejte se na snímky ze švýcarského Zermattu
PR článek
PR článek PR článek 16:43
Apple iPad Air
Apple odhalil nový iPad Air s M4. Je ještě levnější než loňský model
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:10
0
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra chce být nejlepší z nejlepších. A koupíte ho i v Česku!
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:50
0
iPhone 17e
Nový iPhone 17e je tady: vyšší výkon, MagSafe a stejná cena jako loni
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:30
5

Kapitoly článku