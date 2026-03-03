Hodinky se stojánkem, které děti nebudou chtít odložit: TCL Tbot je hodně originální počin

- TCL Tbot kombinuje chytré hodinky & nápaditou dokovací stanici s umělou inteligencí
- Dětem by měla pomáhat vytvářet smysluplné rutiny, přičemž rodiče mají mít nad AI
- Vzhledem k tomu, že se jedná o experimentální zařízení, mnoho informací o něm nemáme
Najít využití pro umělou inteligenci je jednou z velkých otázek, kterou se zabývá nejedna velká společnost. Výjimkou není ani TCL, jež se rozhodlo pro lehce kontroverzní experiment. Jejich produkt, který prezentovali na aktuálně probíhajícím MWC v Barceloně, totiž promýšlí spojení umělé inteligence s produktem zaměřeným na děti, což je vždy tak trochu kontroverzní. Přesto by byla chyba jej namístě zatratit a alespoň na chvíli se nad ním nezamyslet.
Tbot: dětské hodinky, které baví
Na veletrhu MWC 2026 představilo TCL technologii zaměřenou děti s názvem TCL Tbot. Jedná se o stolního společníka obohaceného o umělou inteligenci, který rozšiřuje možnosti dětských hodinek. Jeho úkolem je poskytovat dodatečné funkce ve chvíli, kdy jsou hodinky na nabíječce. Tbot by měl být inteligentním společníkem dítěte a pomáhat mu v různých oblastech. Do velkých detailů bohužel TCL příliš nezachází, neboť Tbot je zatím ve fázi konceptu.
Tbot disponuje magnety, které drží hodinky při nabíjení na svém místě. Samotná dokovací stanice je koncipována jako asistent s umělou inteligencí, který pomáhá dětem budovat zdravé denní rutiny – například nastavení budíku, připomenutí času na spaní a časovače pro studium ve stylu techniky Pomodoro. Dětem by měl Tbot pomáhat také v rámci učení a pomáhat jim prozkoumávat témata, která je zajímají. Před spaním by jim měl také kupříkladu přečíst pohádku či jim pustit zvuky, které dětem pomohou usnout.
TCL podle svých slov vyvíjí Tbot v souladu s platnými zákony a předpisy. Funkce umělé inteligence budou používány pouze s uděleným svolením, což podporuje volbu a kontrolu rodičů. Vzhledem k fázi vývoje bohužel nevíme nic konkrétního o tom, kolik by Tbot měl stát či kdy a kde bychom mohli očekávat uvedení prodeje.