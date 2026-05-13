Sony Xperia 1 VIII přichází. S novým designem, starosvětským přístupem a šokující cenou

- Sony představilo svůj nový vlajkový telefon Xperia 1 VIII
- Stejně jako předchozí generace, i tato si jde svou vlastní cestou
- Je kombinací špičkového hardwaru s mírně zastaralým přístupem
Sony dělá odjakživa velmi svébytné telefony, které se moc nepodřizují aktuálním trendům a zachovávají si vlastní tvář. Japonský gigant to zkrátka dělá po svém, a když označím vlajkové Xperie za „niche“ telefony, asi nebudu daleko od pravdy. Nejsou pro každého, nabízí směsici moderních i tradičních prvků a navíc jsou většinou ověšeny cenovkou, která běžného uživatele vyděsí. A přesně to platí i pro nejnovější model Xperia 1 VIII, který byl právě představen.
Po letech změna designu
Sony je konzervativní firma a na telefonech Xperia je to jasně patrné. Letos se ale něco přece jen mění – poprvé od modelu Xperia 1 II z roku 2020 došlo na změnu designu a konkrétněji byl přepracován modul fotoaparátu. Ten již není podlouhlý s vertikálně uloženými objektivy, ale je čtvercový a vychází přímo z bočního rámečku.
Tento styl trochu připomíná OnePlus 10 Pro, ale proč ne. Nějaké to oživení Xperia rozhodně potřebovala a vlastně to nevypadá vůbec špatně. Konstrukce se opírá o hliníkový rámeček, odolné sklo Gorilla Glass Victus (displej kryje druhá generace a záda první) a neschází ani odolnost vůči vodě i prachu dle normy IP65/IP68. Samozřejmostí je i mechanická dvoupolohová spoušť fotoaparátu.
Displej bez jakéhokoliv rušení
Trochu starosvětský přístup Sony je nejvíce patrný na přední straně telefonu. Zatímco dnes se razí co možná nejtenčí rámečky, Xperia 1 VIII má klasickou bradu i čelo, tedy relativně silný rámeček nad i pod displejem. To možná působí mírně zastarale, ale má to i velkou výhodu – displej nepotřebuje průstřel ani výřez, protože selfie kamerka je v rámu a nic tedy jeho plochu nenarušuje.
Nová Xperia 1 VIII je osazena 6,5palcovým OLED displejem s FullHD+ rozlišením a frekvencí 120 Hz, který podporuje standard HDR10 a pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3. Snímač otisků prstů není integrován přímo v panelu, ale nachází se v zapínacím tlačítku na boku telefonu. Opět spíše zastaralá věc, které se Sony tvrdohlavě drží.
Moderní procesor a nemoderní baterie
Pohon této novinky z Japonska obstarává Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejvýše postavený a nejmodernější procesor od Qualcommu. Operační paměť má 12 GB RAM, což platí pro verzi s úložištěm 256 GB, přičemž vrcholná varianta s úložištěm o velikosti 1 TB nabízí operační paměť 16 GB RAM. Zde je vše v pořádku, ale v oblasti baterie se Sony moc nevytáhlo.
Zde vsází Xperia na akumulátor s dnes již podprůměrnou kapacitou 5 000 mAh a zapomenout můžete i na rychlé nabíjení. Sony osadilo svůj vrcholný telefon drátovým nabíjením o výkonu 30 W a bezdrátové nabízí výkon 15 W, což jsou na dnešní dobu až úsměvné hodnoty a japonský výrobce je v tomto ohledu stejně konzervativní jako Apple, Google a Samsung.
Co musím rozhodně zmínit, je přítomnost 3,5mm audio konektoru. To se může zdát také jako přežitek, ale stále se najde spousta uživatelů, kteří nedají na tradiční drátové připojení dopustit a zde si tedy přijdou na své. Xperia 1 VIII je jeden z mála telefonů, který je tímto prvkem vybaven a drátové připojení bude znamenat hlavně nulovou odezvu při poslechu.
Fotoaparát se dočkal vylepšení
Na zádech Xperie 1 VIII se nachází trojitý fotoaparát s rozlišením 48 + 48 + 48 Mpx. Hlavní hvězdou je teleobjektiv s periskopickou konstrukcí, jehož čip nabízí plochu 1/1.56” a je tedy zhruba čtyřikrát větší než senzor použitý u předchozí generace. Technologie kontinuálního optického zoomu ale bohužel vzala za své a teleobjektiv nabízí jen jedno, 70mm ohnisko.
To odpovídá 2,9× optickému přiblížení a teleobjektiv je, stejně jako hlavní fotoaparát, opticky stabilizovaný. Ve výbavě neschází čočky Zeiss kalibrované speciálně pro tento telefon, spektrální senzor pro věrné podání barev a všechny fotoaparáty zvládají záznam ve 4K rozlišení při 120 fps. Selfie kamerka disponuje rozlišením 12 Mpx.
Cena a dostupnost
Nová Xperia 1 VIII nebude v Česku stejně jako předchozí generace dostupná a Sony se z našeho trhu se svými telefony stáhlo zhruba před rokem. V sousedním Německu ji od 31. května 2026 koupíte, ale připravte si pořádně naditou peněženku. Základní model s pamětí 12 + 256 GB stojí 1 499 eur (36 500 Kč) a vrcholné provedení osazené pamětí 16 GB RAM a 1 TB ROM vychází dokonce na 1 999 eur (48 900 Kč).
Novinka je k dispozici ve čtyřech barvách – černé, červené, stříbrné a zlaté, která je vyhrazena 1TB modelu. V rámci předprodeje aktuálně probíhá akce, v jejímž rámci získá nový majitel k telefonu jako dárek špičková sluchátka WH-1000XM6, která sama o sobě stojí nějakých 9 000 Kč. Pokud tedy sháníte i nová sluchátka, Xperia 1 VIII se vlastně docela vyplatí.