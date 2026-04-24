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Obří pokrok Sony v robotice: robot Ace předvedl ve stolním tenise neskutečný výkon

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 4. 6:45
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Sony Ace
  • Robotika se rozvíjí překotným tempem a mění svět k nepoznání
  • Humanoid od Honoru například nedávno zaběhl půlmaraton a překonal světový rekord
  • Své želízko v ohni předvedlo také Sony, jeho robot pro změnu exceloval ve stolním tenise

Robotika je v posledních letech neuvěřitelně na vzestupu a vypadá to, že se již brzy dostaneme do epochy, kdy budeme mít doma humanoidního pomocníka všichni. Nová generace robotů dokazuje, že zvládá opravdu vše, a po půlmaratonu, který před pár dny zaběhl umělý běžec od Honoru, přišel na řadu stolní tenis.

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Robot od Sony uspěl v ping pongu

Japonský technologický gigant otestoval svého nového robota jménem Ace v jednom z technicky nejnáročnějších sportů, kterým je stolní tenis. Robot byl poháněn umělou inteligencí a utkal se v několika zápasech se soutěžícími v rámci různých výkonnostních úrovní. A nevedl si proti nim vůbec špatně – proti elitním hráčům například vyhrál tři z pěti odehraných zápasů.

Proti profesionálním hráčům už si sice tak dobře nevedl a prohrál dva zápasy, nicméně tento výkon je i tak považován za velký milník ve světě robotiky. Stolní tenis je totiž technicky velmi náročný sport a vyžaduje jak bleskově rychlé reakce, tak rozšířené vnímání a rychlé rozhodování, a jedná se o jasný důkaz, jak moc robotika v poslední době pokročila.

Jak se robot naučil hrát stolní tenis?

Ace není tradiční humanoidní robot, ale jedná se o robotické rameno na pohyblivé platformě, které je osazeno pálkou. Nutno dodat, že proti lidským protihráčům měl několik výhod. Přece jen devět očí (respektive senzorů) asi nikdo z jeho soupeřů neměl, a Ace navíc umí svůj pohled zafixovat na logo míčku, díky čemuž přesně měří jeho rotaci.

Nejzajímavější je ale to, jak se vlastně naučil hrát. Inženýři využili umělou inteligenci s metodou známou jako zpětnovazební učení. Způsob, jak naprogramovat robota na stolní tenis, totiž neexistuje, protože musí reagovat v reálném čase, a Ace se to tedy musel naučit sám, formou postupného učení. Je to úplně poprvé, co robot dosáhl expertní úrovně hry v běžně hraném soutěžním sportu.



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Ace je velký milník hlavně v rychlosti

Robot Ace, jehož rameno obsahuje osm kloubů a umožňuje mu vysoký stupeň volnosti, uspěl také v oblasti rychlosti. Právě rychlost je v robotice velký problém, a to hlavně v nefixních scénářích, kdy musí robot rychle reagovat na zrovna vzniklou situaci. Tato studie ukazuje, že je již možné vycvičit roboty tak, aby byli adaptivní a rychlí i v nejistém prostředí, které se neustále mění.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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