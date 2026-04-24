Obří pokrok Sony v robotice: robot Ace předvedl ve stolním tenise neskutečný výkon

- Robotika se rozvíjí překotným tempem a mění svět k nepoznání
- Humanoid od Honoru například nedávno zaběhl půlmaraton a překonal světový rekord
- Své želízko v ohni předvedlo také Sony, jeho robot pro změnu exceloval ve stolním tenise
Robotika je v posledních letech neuvěřitelně na vzestupu a vypadá to, že se již brzy dostaneme do epochy, kdy budeme mít doma humanoidního pomocníka všichni. Nová generace robotů dokazuje, že zvládá opravdu vše, a po půlmaratonu, který před pár dny zaběhl umělý běžec od Honoru, přišel na řadu stolní tenis.
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Robot od Sony uspěl v ping pongu
Japonský technologický gigant otestoval svého nového robota jménem Ace v jednom z technicky nejnáročnějších sportů, kterým je stolní tenis. Robot byl poháněn umělou inteligencí a utkal se v několika zápasech se soutěžícími v rámci různých výkonnostních úrovní. A nevedl si proti nim vůbec špatně – proti elitním hráčům například vyhrál tři z pěti odehraných zápasů.
Proti profesionálním hráčům už si sice tak dobře nevedl a prohrál dva zápasy, nicméně tento výkon je i tak považován za velký milník ve světě robotiky. Stolní tenis je totiž technicky velmi náročný sport a vyžaduje jak bleskově rychlé reakce, tak rozšířené vnímání a rychlé rozhodování, a jedná se o jasný důkaz, jak moc robotika v poslední době pokročila.
Jak se robot naučil hrát stolní tenis?
Ace není tradiční humanoidní robot, ale jedná se o robotické rameno na pohyblivé platformě, které je osazeno pálkou. Nutno dodat, že proti lidským protihráčům měl několik výhod. Přece jen devět očí (respektive senzorů) asi nikdo z jeho soupeřů neměl, a Ace navíc umí svůj pohled zafixovat na logo míčku, díky čemuž přesně měří jeho rotaci.
Nejzajímavější je ale to, jak se vlastně naučil hrát. Inženýři využili umělou inteligenci s metodou známou jako zpětnovazební učení. Způsob, jak naprogramovat robota na stolní tenis, totiž neexistuje, protože musí reagovat v reálném čase, a Ace se to tedy musel naučit sám, formou postupného učení. Je to úplně poprvé, co robot dosáhl expertní úrovně hry v běžně hraném soutěžním sportu.
Ace je velký milník hlavně v rychlosti
Robot Ace, jehož rameno obsahuje osm kloubů a umožňuje mu vysoký stupeň volnosti, uspěl také v oblasti rychlosti. Právě rychlost je v robotice velký problém, a to hlavně v nefixních scénářích, kdy musí robot rychle reagovat na zrovna vzniklou situaci. Tato studie ukazuje, že je již možné vycvičit roboty tak, aby byli adaptivní a rychlí i v nejistém prostředí, které se neustále mění.