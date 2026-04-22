TOPlist

Závody humanoidů v Číně: robot od Honoru zaběhl půlmaraton rychleji než člověk

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 4. 9:30
0
Robotický běžec Honor Lightning
  • Robotika se v posledních letech rapidně posouvá kupředu
  • Zatímco v loňském roce byli roboti rádi, když vůbec dokončili závod, letos je to jiná písnička
  • Blesk od Honoru nejenže překonal očekávání, ale pokořil i lidský rekord na půlmaraton

Půlmaraton je oblíbenou disciplínou řady běžců, neboť se jedná o vzdálenost, která je i pro příležitostné běžce dosažitelná, a pro ty pravidelné naopak dostatečnou výzvou. Ať už i vy sami přemýšlíte, zda letošní sezónu nějaký ten půlmaraton zaběhnete, nebo budete útočit na osobní rekord, podobně přemýšlejí také v Honoru, respektive v jejich divizi vyrábějící roboty. Ti na start pekingského půlmaratonu postavili svého autonomního robota s příhodným jménem Blesk (v originále Lightning), který jej překonal za rekordní čas.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Robot hravě překonal lidský rekord na půlmaratonu

Konkrétně mu zaběhnutí trasy o délce 21,0975 kilometrů trvalo 50 minut a 26 sekund, což je skvělý výsledek. Jen pro srovnání – aktuálním světovým rekordmanem je ugandský běžec Jacob Kiplimo, který půlmaraton nejrychleji zaběhl za 57 minut a 31 sekund. Blesk ale nepřekonal jen lidské běžce, ale také ty robotické, neboť dosavadní rekord humanoidního robota na této trase byl dvě hodiny a 40 minut. „Blesk byl vyvíjen po dobu jednoho roku, je vybaven nohami o délce 90 až 95 cm, které napodobují chůzi špičkových běžců, a technologií kapalinového chlazení používanou ve smartphonech,“ uvedl Du Xiaodi, jeden z inženýrů Honoru.

V loňském ročníku závodu dokázalo půlmaraton vůbec dokončit pouze šest z 21 robotů, a to ani zdaleka ne s cílem zvítězit. Letos soutěžilo celkem 300 robotů ze 102 robotických týmů, přičemž závod dokončilo 47 týmů – z toho 18 týmů s autonomními roboty a 29 týmů s roboty ovládanými na dálku. Nejrychlejší lidský běžec letos doběhl téměř 20 minut za robotem Lightning s časem jedna hodina, sedm minut a 47 sekund, ale žádný člověk se nedostal na stupně vítězů. Tři nejrychlejší běžci byli všichni roboti.



Humanoidní robot Figure 03



Nepřehlédněte

Zapomeňte na uklízečku. Figure ukázalo humanoidního robota, který se hýbe jako člověk

Podle agentury Associated Press se na druhém a třetím místě umístily další autonomní modely, které závod dokončily s časy 51 minut a 53 minut. Nejrychlejší čas celkově zaznamenal také dálkově ovládaný robot Blesk s časem 48 minut a 19 sekund, ale čínský deník Global Times uvádí, že vzhledem k tomu, jak byly výsledky závodu v jednotlivých kategoriích hodnoceny, bylo první místo uděleno autonomní verzi.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Podvod s platební kartou
Zaplaťte parkování, jinak máte problém. Českem se valí nová vlna podvodných SMS, lidé přicházejí o tisíce korun
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
0
Indický premiér Narendra Modi pořizující si selfie (ilustrační obrázek)
Instagram má nový nejsledovanější reel na světě, kupodivu nepatří žádné celebritě
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
Herní konzole Steam Deck položená na stole
Brutální dopad zdražení Steam Decku? Prodeje se údajně propadly o 80 %
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 6:00
0
iPad mini a odolnost vůči vodě
iPad mini čeká důkladná modernizace: ve hře je OLED i odolnost vůči vodě
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
9
Smartphone se svislým záběrem fotbalového zápasu na stole v kavárně
Videa na výšku drtí internet: klasický formát mizí a o všem rozhoduje váš palec
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš včera 19:00
7

Kapitoly článku