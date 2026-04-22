Závody humanoidů v Číně: robot od Honoru zaběhl půlmaraton rychleji než člověk

- Robotika se v posledních letech rapidně posouvá kupředu
- Zatímco v loňském roce byli roboti rádi, když vůbec dokončili závod, letos je to jiná písnička
- Blesk od Honoru nejenže překonal očekávání, ale pokořil i lidský rekord na půlmaraton
Půlmaraton je oblíbenou disciplínou řady běžců, neboť se jedná o vzdálenost, která je i pro příležitostné běžce dosažitelná, a pro ty pravidelné naopak dostatečnou výzvou. Ať už i vy sami přemýšlíte, zda letošní sezónu nějaký ten půlmaraton zaběhnete, nebo budete útočit na osobní rekord, podobně přemýšlejí také v Honoru, respektive v jejich divizi vyrábějící roboty. Ti na start pekingského půlmaratonu postavili svého autonomního robota s příhodným jménem Blesk (v originále Lightning), který jej překonal za rekordní čas.
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Robot hravě překonal lidský rekord na půlmaratonu
Konkrétně mu zaběhnutí trasy o délce 21,0975 kilometrů trvalo 50 minut a 26 sekund, což je skvělý výsledek. Jen pro srovnání – aktuálním světovým rekordmanem je ugandský běžec Jacob Kiplimo, který půlmaraton nejrychleji zaběhl za 57 minut a 31 sekund. Blesk ale nepřekonal jen lidské běžce, ale také ty robotické, neboť dosavadní rekord humanoidního robota na této trase byl dvě hodiny a 40 minut. „Blesk byl vyvíjen po dobu jednoho roku, je vybaven nohami o délce 90 až 95 cm, které napodobují chůzi špičkových běžců, a technologií kapalinového chlazení používanou ve smartphonech,“ uvedl Du Xiaodi, jeden z inženýrů Honoru.
V loňském ročníku závodu dokázalo půlmaraton vůbec dokončit pouze šest z 21 robotů, a to ani zdaleka ne s cílem zvítězit. Letos soutěžilo celkem 300 robotů ze 102 robotických týmů, přičemž závod dokončilo 47 týmů – z toho 18 týmů s autonomními roboty a 29 týmů s roboty ovládanými na dálku. Nejrychlejší lidský běžec letos doběhl téměř 20 minut za robotem Lightning s časem jedna hodina, sedm minut a 47 sekund, ale žádný člověk se nedostal na stupně vítězů. Tři nejrychlejší běžci byli všichni roboti.
Podle agentury Associated Press se na druhém a třetím místě umístily další autonomní modely, které závod dokončily s časy 51 minut a 53 minut. Nejrychlejší čas celkově zaznamenal také dálkově ovládaný robot Blesk s časem 48 minut a 19 sekund, ale čínský deník Global Times uvádí, že vzhledem k tomu, jak byly výsledky závodu v jednotlivých kategoriích hodnoceny, bylo první místo uděleno autonomní verzi.