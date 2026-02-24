TOPlist

Šílená chyba umělé inteligence. Robot uvěřil vtipu a během sekundy rozdal miliony

Jakub Fišer
Jakub Fišer 24. 2.
Robot topící se v penězích podle umělé inteligence (ilustrační obrázek)
  • Chyba AI agenta pro správu kryptoměn vedla k převodu tokenů v hodnotě 5,1 milionu korun
  • Robot neobstál, protože se nechal obalamutit jednoduchým příkazem na sociálních sítích
  • Namísto 52 tisíc tokenů tak odeslal vše co měl – víc jak 52 milionů tokenů

Umělá inteligence řízená obchodním botem omylem poslala kryptoměny za téměř 185 tisíc liber poté, co špatně vyhodnotila ironický komentář na sociální síti. Experiment, který měl ukázat možnosti autonomního AI obchodníka, se tak během pár dní proměnil v odstrašující příklad rizik spojených s propojením AI a decentralizovaných financí.

Kvůli AI přišel o miliony

Obchodní bot s názvem Lobster Wilde vytvořil vývojář Nik Pash, který pracuje pro OpenAI. Cílem bylo otestovat, jak si autonomní AI poradí se správou kryptopeněženky na blockchainu Solana. Bot byl vybaven tokeny v hodnotě přibližně 37 tisíc liber a zároveň držel asi pět procent zásoby vlastního memecoinu LOBSTAR. Jenže tři dny po spuštění reagoval na ironický komentář uživatele na síti X, který žádal o „4 SOL na léčbu strýce s tetanem“.

AI měla odeslat malý dar. Kvůli technické chybě však místo několika tokenů (konkrétně 52 439) poslala celý svůj zůstatek – více než 52 milionů tokenů v jediné transakci. Blockchainové převody jsou nevratné, takže nebylo cesty zpět. Příjemce většinu tokenů rychle prodal. Kvůli nízké likviditě a výraznému cenovému skluzu získal výrazně méně, než činila papírová hodnota převodu.

I tak hovoříme o převodu v hodnotě asi 185 tisíc liber, tedy 5,1 milionu korun. Paradoxně ale celý incident přitáhl obrovskou pozornost. Aktivita kolem tokenů prudce vzrostla a tržní kapitalizace celé transakce během 24 hodin vystřelila nad 8 milionů liber.



Robot sedící za počítačem (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Noční můra každého vývojáře: chtěl si usnadnit práci pomocí AI, ta mu smazala veškerá data

Případ otevřel zásadní otázku: mají mít autonomní AI agenti přístup k reálným finančním prostředkům bez lidského dohledu? Kritici upozorňují na chybějící pojistky, limity a nouzové mechanismy. Experiment s Lobster Wilde tak může být varováním, že propojení AI a krypta je sice technologicky lákavé, ale stále velmi rizikové. Zejména pokud se nechají ovlivnit snadným „příkazem“ z internetu.

