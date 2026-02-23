TOPlist

Vyhrajte jedinečný zážitek. Kupte nový Edge 70 se slevou 2 500 Kč a získejte zájezd na FIFA World Cup

Smartphone Motorola Edge 70

Motorola právě teď láká nejen exkluzivní novinkou ve spolupráci se Swarovski, ale i velkou soutěží. Při nákupu jakéhokoli chytrého telefonu Motorola se můžete zapojit do hry o zájezd pro dvě osoby na FIFA World Cup 2026. A pokud sáhnete po nové edici Motorola Edge 70, kterou zdobí ručně zasazené krystaly Swarovski, získáte nejen možnost soutěžit, ale také slevu 2 500 Kč na novinku a sluchátka Moto Buds Loop v hodnotě 6 390 Kč jako dárek.

Exkluzivní Swarovski edice

Cena Edge 70 je běžně 19 990 Kč, aktuálně jej však v Mobil Pohotovosti pořídíte za pouhých 17 490 Kč, a navíc získáte sluchátka Moto Buds Loop v hodnotě 6 390 Kč jako dárek. Exkluzivní edice Cloud Dancer přináší minimalistický bílý odstín doplňující ručně zasazené kamínky od Swarovski, které na zádech telefonu vytvářejí decentní detail.

Model ale rozhodně nestojí jen na designu. Nabízí velký 6,7“ OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, který je krásně plynulý a díky vysokému jasu bez problémů čitelný i venku. Fotoaparát s 50Mpx hlavním snímačem se postará o ostré snímky ve dne i večer a výdrž potom zajišťuje 4 800mAh baterie s rychlým nabíjením, takže telefon bez problémů vydrží celý den a energii doplníte během krátké chvíle.

Cena novinky po odečtení slevy:

Jak se zapojit do soutěže?

Stačí, když si v období od 28. ledna do 30. dubna 2026 zakoupíte v Mobil Pohotovosti jakýkoli chytrý telefon Motorola. Poté jej zaregistrujete na oficiální stránce soutěže, kde odpovíte na soutěžní otázku. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do Estadio Azteca v Mexico City na zahajovací zápas a také speciální Motorola Razr 60 FIFA World Cup.

