Končí Sony v Česku s telefony? Novinku Xperia 1 VII u nás nekoupíte

Sony neplánuje v Česku prodávat novinku Xperia 1 VII, a zřejmě ani žádné další telefony

Podle našich informací to může znamenat (alespoň dočasný) konec mobilů Sony v Česku a na Slovensku

Současní zákazníci se ale bát nemusí, Sony samozřejmě s podporou svých produktů bude dál pokračovat

Na trhu s mobilními telefony v Česku dochází k zajímavým posunům. Sony oficiálně oznámilo, že jejich nový vlajkový model Xperia 1 VII nebude v Česku ani na Slovensku prodávat. Podle našich informací se to ale nevztahuje jen na tento model, tuzemským zákazníkům totiž neplánuje nabízet ani žádný další smartphone v budoucnosti.

Xperia 1 VII nebude v Česku

Novou vlajkovou loď Xperia 1 VII japonský výrobce oznámil v noci na speciálním živě přenášeném briefingu. Oficiální dostupnost byla ohlášena pro Velkou Británii, Japonsko, Evropu a další země. Dnes ráno nám však oficiální zastoupení pro Česko a Slovensko potvrdilo, že u nás ani u východních sousedů tento telefon nabízen nebude. Smartphone jsme poptávali na recenzi, ale lokální zastoupení nemá k dispozici žádné kusy, testování tudíž neplánujeme.

Tím to ale nekončí. Podle informací, které má redakce SMARTmania k dispozici, Sony neplánuje na našem a slovenském trhu prodávat žádné další budoucí modely. Rozhodnutí je platné v tuto chvíli, do budoucna se může pochopitelně změnit, ale naše zdroje blízké společnosti to nepředpokládají.

Končí Sony v Česku s telefony?

Znamená to, že telefony Sony v Česku končí? Pravděpodobně ano. Tento vývoj událostí naznačovaly neustále slábnoucí prodeje telefonů Sony Xperia na českém trhu. Dle dat společnosti GfK prodal japonský výrobce na našem trhu za loňský rok jen 5 008 telefonů, v roce 2023 to bylo 5 265 kusů. Pro srovnání, Apple za stejné období prodal víc jak 100násobek iPhonů, Samsung dokonce 200× víc telefonů než Sony.

Pokud se řadíte k fanouškům značky, je to pro vás celkem nepříjemná zpráva. O podporu se však bát nemusíte. Sony plánuje dál zajišťovat servis i softwarovou podporu. U nejvyšších modelů Xperia 1 lze počítat se 3 velkými aktualizacemi Androidu a 4letou podporou bezpečnostních updatů, u levnějších telefonů Xperia 10 počítejte se 2 aktualizacemi Androidu a 3 roky bezpečnostních záplat.

